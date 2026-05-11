Zwager Verstappen denkt dat Russell worstelt met situatie bij Mercedes

Mercedes-coureur George Russell gold voorafgaand aan het seizoen als de grote titelfavoriet. Na vier races heeft hij echter een kleine achterstand op zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, en lijkt de frustratie langzaam de overhand te krijgen. Nelson Piquet Jr. heeft het gevoel dat er achter de schermen iets is gebeurd bij Mercedes.

Russell begon het seizoen met een zege in Australië, maar zag daarna Antonelli drie races op rij winnen. De Brit houdt de moed erin, maar in Miami maakte hij steeds vaker een gefrustreerde indruk. Bij Mercedes is men complimenteus over Antonelli, en lijkt Russell steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen.

Wat is er aan de hand?

Kenners vragen zich af of er iets aan de hand is met Russell. Dat geldt ook voor Max Verstappens zwager Piquet Jr., die in zijn podcast Pelas Pistas de situatie van Russell bespreekt: "Kan hij uit deze vicieuze cirkel komen? Hij zal terugkomen en zijn rug rechten, maar misschien lag dit niet aan de set-up. We weten dat Miami een lastig circuit was, en daarom tipte ik Kimi, omdat hij het daar vorig jaar goed had gedaan."

"Het is een circuit dat anders aanvoelt, een baan met weinig grip. Het is een lastige. Misschien had Kimi het gevoel bij het circuit op orde. Wanneer je arriveert op een stratencircuit met het zelfvertrouwen dat hij had, dan is dat een enorm voordeel."

Zelfvertrouwen

Volgens Piquet Jr. helpt het als je je als coureur goed voelt. De Braziliaan gaat verder met zijn verhaal: "Zelfs als je het hebt over coureurs van een hoog niveau, de beste van de wereld, dan maakt het nog steeds een groot verschil als je met veel zelfvertrouwen aankomt op een stratencircuit zoals dit."

Wat speelt er achter de schermen?

De vraag blijft dan: wat is er aan de hand bij Mercedes? Piquet durft wel een gokje te wagen: "Dus, of Kimi heeft zijn topvorm echt gevonden en gaat zich bij de top aansluiten. En wat Russell betreft, ik weet het niet, misschien is hij de controle een beetje kwijt."

"Misschien speelt er iets achter de schermen, dat er twee races geleden iets is gebeurd, waardoor het gat groter is geworden. Het is voor ons zorgwekkend om te zien wat er gaat gebeuren, wat de toekomst van Russell daar zal zijn."

US Grand Prix van Miami

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.704

    Gaan we hier nu werkelijk elke keer iets lezen van Crashgate Piquet
    uit de podcast Pelas Pistas?!

    • + 2
    • 11 mei 2026 - 12:12
    • beerkuh

      Posts: 3.815

      tja , wen ert maar aan, het is of Piquet of Montoya ! dan lees ik toch liever de opmerkingen van Piquet ....

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 12:46
  • van lotje,g

    Posts: 1.253

    Mijn zwager heb ik vanmorgen nog een hand gegeven.

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 12:39
  • The Wolf

    Posts: 790

    Nou ja. Hoe bestaat dit. Bizar. Onwerkelijk.
    Ik heb OOK een zwager. En wat denkt mijn zwager? Juist! Dat Russell worstelt met de situatie bij Mercedes.
    Geloof je toch niet? Gekkigheid ten top.

    • + 2
    • 11 mei 2026 - 13:03

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

