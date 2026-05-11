Mercedes-coureur George Russell gold voorafgaand aan het seizoen als de grote titelfavoriet. Na vier races heeft hij echter een kleine achterstand op zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, en lijkt de frustratie langzaam de overhand te krijgen. Nelson Piquet Jr. heeft het gevoel dat er achter de schermen iets is gebeurd bij Mercedes.

Russell begon het seizoen met een zege in Australië, maar zag daarna Antonelli drie races op rij winnen. De Brit houdt de moed erin, maar in Miami maakte hij steeds vaker een gefrustreerde indruk. Bij Mercedes is men complimenteus over Antonelli, en lijkt Russell steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen.

Wat is er aan de hand?

Kenners vragen zich af of er iets aan de hand is met Russell. Dat geldt ook voor Max Verstappens zwager Piquet Jr., die in zijn podcast Pelas Pistas de situatie van Russell bespreekt: "Kan hij uit deze vicieuze cirkel komen? Hij zal terugkomen en zijn rug rechten, maar misschien lag dit niet aan de set-up. We weten dat Miami een lastig circuit was, en daarom tipte ik Kimi, omdat hij het daar vorig jaar goed had gedaan."

"Het is een circuit dat anders aanvoelt, een baan met weinig grip. Het is een lastige. Misschien had Kimi het gevoel bij het circuit op orde. Wanneer je arriveert op een stratencircuit met het zelfvertrouwen dat hij had, dan is dat een enorm voordeel."

Zelfvertrouwen

Volgens Piquet Jr. helpt het als je je als coureur goed voelt. De Braziliaan gaat verder met zijn verhaal: "Zelfs als je het hebt over coureurs van een hoog niveau, de beste van de wereld, dan maakt het nog steeds een groot verschil als je met veel zelfvertrouwen aankomt op een stratencircuit zoals dit."

Wat speelt er achter de schermen?

De vraag blijft dan: wat is er aan de hand bij Mercedes? Piquet durft wel een gokje te wagen: "Dus, of Kimi heeft zijn topvorm echt gevonden en gaat zich bij de top aansluiten. En wat Russell betreft, ik weet het niet, misschien is hij de controle een beetje kwijt."

"Misschien speelt er iets achter de schermen, dat er twee races geleden iets is gebeurd, waardoor het gat groter is geworden. Het is voor ons zorgwekkend om te zien wat er gaat gebeuren, wat de toekomst van Russell daar zal zijn."