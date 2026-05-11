Toto Wolff heeft besloten het contact van Kimi Antonelli met de Italiaanse pers aan banden te leggen, nadat de 19-jarige Mercedes-coureur uitgroeide tot de nieuwe nationale held van Italië. Na drie opeenvolgende overwinningen en een WK-leiderschap met 20 punten voorsprong op teamgenoot George Russell, ziet Wolff de verwachtingen gevaarlijk snel oplopen. Voor Nederlanders is het simpel: Antonelli is de directe rivaal van Max Verstappen, en hoe Wolff hem door deze mediagekte loodst, bepaalt mede wie dit jaar kampioen wordt.

Italië zonder voetbal, met twee nieuwe helden

De context verklaart alles. Italië kwalificeerde zich voor de derde keer op rij niet voor het WK voetbal, na een verlies in de play-offs tegen Bosnië-Herzegovina op strafschoppen. De bondsvoorzitter trad af en de Gazzetta dello Sport sprak van 'de derde apocalyps'. In dat sportieve vacuüm stapten een tennisspeler en een tiener uit Bologna. Want elke keer dat Antonelli een race won, won Jannik Sinner ook een toernooi: Indian Wells, Miami en Madrid. Drie keer. Drie voor drie.

Wolff liet bij Sky Sports geen twijfel bestaan over waar zijn zorg zit: "Het makkelijkste deel is zorgen dat hij met zijn voeten op de grond blijft binnen het team. Zijn ouders hebben daar geweldig werk in gedaan. Het grotere probleem is het Italiaanse publiek. Nu ze zich niet kwalificeren voor het voetbal, draait alles om Sinner en Antonelli. Ze zijn twee superstars, en dat is iets wat we moeten beteugelen. Er zijn zo veel verzoeken voor zijn tijd, vanuit de media, van sponsors. Het is aan ons om de handrem erop te houden."

Littekens uit Imola en Monza

Die voorzichtigheid is niet uit de lucht gegrepen. In zijn debuutseizoen 2025 raakte Antonelli tijdens de thuisraces in Imola en Monza overweldigd door de aandacht van buitenaf, terwijl hij kampte met inconsistentie op de baan. Wolff wil dat patroon niet herhalen nu de inzet veel hoger is. Tegenover La Gazzetta dello Sport voegde hij eraan toe: "De dag dat hij een slechte race rijdt, zullen mensen zich afvragen: waar is die superster gebleven? We willen dat verwachtingspaleis niet laten instorten door het te hoog op te bouwen."

Antonelli zelf bleef na Miami kalm. "Dit is nog maar het begin," zei hij. "De weg is nog lang. We werken keihard. Ik ga hiervan genieten en ga dan weer aan het werk." Met zijn overwinning in Miami werd hij de eerste Italiaan die drie races op rij won sinds Alberto Ascari in 1952, en tevens de eerste coureur ooit die zijn eerste drie overwinningen behaalde vanuit drie opeenvolgende pole positions.

Wolff kijkt niet race voor race. "We willen het grote geheel bewaken. Hij kan hopelijk tien, vijftien jaar kampioenschappen winnen. We willen nu niet struikelen door de enorme verwachtingen." Russell staat 20 punten achter Antonelli in het kampioenschap. Op 22 mei staat Canada op het programma.