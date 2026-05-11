Martin Brundle gelooft dat Toto Wolff geen moeite zal hebben om George Russell en Kimi Antonelli tegelijk te steunen als de interne titelstrijd bij Mercedes verder aantrekt. Naomi Schiff plaatst echter een scherpe kanttekening: de Mercedes-teambaas is niet iemand die je wil dwarszitten, en beide coureurs weten dat dondersgoed. Voor Max Verstappen, die buiten Mercedes de voornaamste concurrent van Russell is, bepaalt de uitkomst van deze soap indirect zijn eigen titelkansen.

Vier races, één team, twee kampioenschapskandidaten

De cijfers liegen er niet om. Antonelli, die in China, Japan én Miami de afgelopen drie races op rij won, leidt het kampioenschap met twintig punten voorsprong op zijn meer ervaren teamgenoot. Hij is daarmee de jongste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die ooit het klassement aanvoerde, en de eerste tiener die dat ooit deed. Dat is niet het scenario dat Mercedes voor ogen had bij de start van het seizoen, al ontkent niemand bij de renstal dat het welkom is.

Brundle zette de situatie duidelijk in perspectief bij Sky Sports F1. Toen hem gevraagd werd of Russell meer autoriteit moest tonen, antwoordde de oud-coureur: 'Ik denk dat George die autoriteit al een tijd geleden heeft gevestigd, een jaar of twee geleden eigenlijk, met overwinningen en pole positions.' Maar hij gaf ook toe dat de Italiaan niet mag worden onderschat. Over de Japanse Grand Prix zei Brundle: 'Antonelli's tempo om die race te winnen was werkelijk iets bijzonders, hoewel hij ook behoorlijk geluk had met de veiligheidsauto. Maar ik ben er nog altijd van overtuigd dat Russell's ervaring er dit jaar een paar keer doorheen zal komen en hem het voordeel zal geven.'

Wolff trekt de grens: het team staat altijd voorop

Wolff zelf is helder over zijn aanpak. De teambaas stelde: 'De merkwaardigheid in de Formule 1 is dat de twee teamgenoten ook de grootste concurrenten zijn, en we hebben de afgelopen tien jaar veel geleerd over hoe je dit het beste aanpakt. Maar goed aanpakken betekent ook dat je ze laat racen en dat je erkent dat ze racen. Er zijn bepaalde waarden waar we als team voor staan. Het team is altijd groter dan de coureurs.'

Dat klinkt als een diplomatieke boodschap, maar onder de oppervlakte schuilt een heldere machtsstructuur. Mercedes heeft ruime ervaring met twee coureurs die onderling om het kampioenschap strijden: Lewis Hamilton en Nico Rosberg vochten tussen 2014 en 2016 bijna exclusief onderling om de titel. Onder Wolff's leiding veroverde Mercedes acht constructeurskampioenschappen en zeven rijderskampioenschappen. Die staat van dienst geeft hem een stempel van autoriteit dat Russell noch Antonelli licht zal opvatten.

Wolff maakt daarin ook geen onderscheid. Over Antonelli's verdere ontwikkeling was hij direct: 'Hij hoeft ons niet meer te bewijzen dat hij niet snel genoeg is, niet de juiste capaciteiten heeft of niet het juiste karakter bezit. Nu is het gewoon een kwestie van meer ervaring, en die komt met de tijd. Soms is het een arm om hem heen slaan, en soms is het zeggen: je moet je op dit onderdeel verbeteren.'

Schiff: Russell zit klem tussen titeldroom en stoeldruk

Waar Brundle ontspannen klinkt over Wolff's vermogen om beiden gelijk te behandelen, nuanceert Naomi Schiff dat beeld. De voormalig W Series-coureur en Sky Sports-analist stelt dat Wolff niet iemand is die Russell of Antonelli zou willen dwarszitten in discussies over teamorders.

Schiff legt daarbij de vinger op de meest gevoelige plek in Russell's situatie. Voor de Brit is de positie ingewikkelder, omdat er druk staat op zijn zitje. 'Speelt hij het spel? Want dat geeft hem een grotere kans om zijn plek te behouden mocht Max Verstappen op de markt komen. Of komt dat kleine, zelfzuchtige coureurskenmerk naar boven en denkt hij: dit is misschien mijn enige en grootste kans om wereldkampioen te worden, dus ga ik er gewoon voor?'

Dat is geen theoretische vraag. Russell finishte in Miami als vierde, waarbij het verschil met Antonelli het grootst was van heel het seizoen tot dan toe: de negentienjarige Italiaan pakte pole position en won, terwijl Russell 43 seconden later als vierde over de streep reed. Dat resultaat zorgde ervoor dat Antonelli bij Britse bookmakers Russell verving als titelfavoriet.

Brundle als scheidsrechter in een intern debat

Brundle's positie is interessant. Hij gelooft in Wolff's evenwicht, maar erkent dat gelijke behandeling makkelijker is gezegd dan gedaan. Brundle is ervan overtuigd dat Wolff geen moeite zal hebben om Russell en Antonelli tegelijk te steunen, hoewel hij erkent dat de Mercedes-teambaas geen vreemde is in interne titelgevechten. Maar twee coureurs gelijktijdig steunen in de hitte van de strijd is makkelijker gezegd dan gedaan, en Brundle benadrukt dat vele andere teambazen daartoe niet in staat waren.

De uitkomst is ook voor Verstappen relevant. Zolang Russell en Antonelli elkaars punten afromen, blijft de deur op een kier voor de Red Bull-coureur. Wolff formuleerde zijn strategie nuchter: 'We zijn drie races ver, de auto is goed, dus we moeten ons werk blijven doen en ze gereedschappen geven waarmee ze kunnen blijven winnen en strijden. Richting het einde van het seizoen zullen we kijken hoe de punten vallen en of er iets gedaan moet worden.'

Antonelli leidt het kampioenschap met 20 punten voorsprong op Russell na vier van de 22 races.