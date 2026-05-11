GT3-CEO komt superlatieven tekort: "Impact Verstappen helpt enorm"

Max Verstappen voelt zich steeds meer thuis in de wereld van GT3-racing en dat is geen toeval. Volgens Stéphane Ratel, de grondlegger van de populaire raceklasse, ligt de aantrekkingskracht voor de Nederlander vooral in het feit dat talent er zwaarder weegt dan techniek. In tegenstelling tot de Formule 1 draait het in GT3 volgens hem veel meer om de rijder zelf.

Verstappen is de laatste jaren steeds nadrukkelijker aanwezig in de GT3-wereld. De viervoudig wereldkampioen heeft niet alleen een eigen team, maar laat zich ook geregeld zien bij grote evenementen, waaronder op de Nürburgring. Volgens Ratel past die interesse perfect bij het karakter van Verstappen.

‘In Formule 1 bepaalt de auto vaak het verschil’

Ratel benadrukt dat de Formule 1 ondanks het wereldkampioenschap voor coureurs sterk afhankelijk blijft van de techniek. “Je kunt misschien de beste coureur ter wereld zijn, maar zonder de juiste auto wordt het enorm lastig om races te winnen”, legt hij uit tegenover de media. “In de Formule 1 blijft de auto een doorslaggevende factor en dat maakt het uiteindelijk vooral een technische sport.”

Juist daarom spreekt GT3 Verstappen zo aan, denkt de Fransman. Volgens Ratel heeft de klasse door de jaren heen een zeer verfijnde Balance of Performance opgebouwd, waardoor de verschillen tussen auto’s beperkt blijven. “Daardoor draait het veel meer om de coureurs zelf. Het speelveld ligt dichter bij elkaar en dat maakt het een categorie waarin een rijder daadwerkelijk het verschil kan maken”, stelt hij.

Verstappen geeft GT3 extra uitstraling

Volgens Ratel heeft Verstappen inmiddels ook een duidelijke invloed op de populariteit van GT3-racing. De Nederlander zorgt ervoor dat een nieuw publiek kennismaakt met de discipline, al benadrukt de organisator dat hij niet de eerste grote naam is die de klasse vooruit helpt.

“Max heeft absoluut een positieve impact gehad op GT3”, aldus Ratel. “Maar eerder zagen we ook al grote namen zoals Alex Zanardi en Valentino Rossi die veel aandacht naar de sport brachten. Sinds Max actief betrokken is, over zijn team post en zelf naar de Nürburgring komt, merk je opnieuw hoeveel extra belangstelling dat oplevert. Dat helpt de algemene bekendheid van GT3 enorm.”

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.213

Naast de echte race fans komt nu 'n groot deel van de horde de Nordschleife bevolken.
Kijken hoe dat af ga lopen.

Ik hoop in ieder geval dat het goed weer is en dat iedereen het naar zijn of haar zin heeft.

  • 11 mei 2026 - 09:41
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (3)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.214

    Naast de echte race fans komt nu 'n groot deel van de horde de Nordschleife bevolken.
    Kijken hoe dat af ga lopen.

    Ik hoop in ieder geval dat het goed weer is en dat iedereen het naar zijn of haar zin heeft.

    • + 1
    • 11 mei 2026 - 09:41
    • Larry Perkins

      Posts: 64.917

      Nee, @Ouw-hordelopert, jij hoopt dat de Orange Army zich na anderhalf uur gaat vervelen, blikjes Krombacher bier op de baan gaat gooien, bosbrandjes stichten en voor andere rottigheid gaat zorgen...

      • + 1
      • 11 mei 2026 - 09:58
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.214

      Ik hoop het niet, maarrrr....tja.

      Maar neemt niet weg dat ik hoop dat iedereen 'n fijne tijd heeft daar.

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 10:51

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
