Max Verstappen voelt zich steeds meer thuis in de wereld van GT3-racing en dat is geen toeval. Volgens Stéphane Ratel, de grondlegger van de populaire raceklasse, ligt de aantrekkingskracht voor de Nederlander vooral in het feit dat talent er zwaarder weegt dan techniek. In tegenstelling tot de Formule 1 draait het in GT3 volgens hem veel meer om de rijder zelf.

Verstappen is de laatste jaren steeds nadrukkelijker aanwezig in de GT3-wereld. De viervoudig wereldkampioen heeft niet alleen een eigen team, maar laat zich ook geregeld zien bij grote evenementen, waaronder op de Nürburgring. Volgens Ratel past die interesse perfect bij het karakter van Verstappen.

‘In Formule 1 bepaalt de auto vaak het verschil’

Ratel benadrukt dat de Formule 1 ondanks het wereldkampioenschap voor coureurs sterk afhankelijk blijft van de techniek. “Je kunt misschien de beste coureur ter wereld zijn, maar zonder de juiste auto wordt het enorm lastig om races te winnen”, legt hij uit tegenover de media. “In de Formule 1 blijft de auto een doorslaggevende factor en dat maakt het uiteindelijk vooral een technische sport.”

Juist daarom spreekt GT3 Verstappen zo aan, denkt de Fransman. Volgens Ratel heeft de klasse door de jaren heen een zeer verfijnde Balance of Performance opgebouwd, waardoor de verschillen tussen auto’s beperkt blijven. “Daardoor draait het veel meer om de coureurs zelf. Het speelveld ligt dichter bij elkaar en dat maakt het een categorie waarin een rijder daadwerkelijk het verschil kan maken”, stelt hij.

Verstappen geeft GT3 extra uitstraling

Volgens Ratel heeft Verstappen inmiddels ook een duidelijke invloed op de populariteit van GT3-racing. De Nederlander zorgt ervoor dat een nieuw publiek kennismaakt met de discipline, al benadrukt de organisator dat hij niet de eerste grote naam is die de klasse vooruit helpt.

“Max heeft absoluut een positieve impact gehad op GT3”, aldus Ratel. “Maar eerder zagen we ook al grote namen zoals Alex Zanardi en Valentino Rossi die veel aandacht naar de sport brachten. Sinds Max actief betrokken is, over zijn team post en zelf naar de Nürburgring komt, merk je opnieuw hoeveel extra belangstelling dat oplevert. Dat helpt de algemene bekendheid van GT3 enorm.”