user icon
icon

Mercedes-contract lijkt Russell problemen te bezorgen: "Lastige situatie"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mercedes-contract lijkt Russell problemen te bezorgen: "Lastige situatie"

George Russell heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Waar hij voorafgaand aan het seizoen als de titelfavoriet werd gezien, heeft hij na vier races een flinke achterstand op zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Volgens Juan Pablo Montoya kan zijn contract Russell in de problemen brengen.

Russell werd voorafgaand aan het seizoen door veel kenners als de titelfavoriet gezien. Hij heeft meer ervaring dan Antonelli, en maakte in de afgelopen jaren amper een fout. Russell won direct de seizoensopener in Australië, maar werd daarna drie keer op rij verslagen door Antonelli. De frustratie begint te groeien, en Russell lijkt zich voor te moeten bereiden op een intens duel met Antonelli.

Meer over Mercedes Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei
 FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

29 apr

Waarom heeft Russell het zwaar?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat Russell zich momenteel in een lastige situatie bevindt. In zijn podcast MontoyAS wijst hij naar Russells contract bij Mercedes: "Hij heeft een echt probleem. Ik weet niet of het feit dat hij slechts een eenjarig contract heeft hem in deze situatie onder druk zet, maar het is wel een lastige situatie."

Russell moet volgens Montoya in staat zijn het interne duel vol aan te gaan: "Ik denk nog steeds dat George uiteindelijk sneller zou kunnen zijn dan Kimi, maar ik denk dat Kimi beter kan omgaan met lastige situaties en met een auto die niet perfect is. Als de auto goed is, dan kan George hem verslaan."

Volgens Montoya had Russell het gewoon heel erg zwaar: "Ik denk dat George persoonlijk nooit echt blij was met de situatie bij Mercedes. En dan beginnen er mensen te praten, en toen zei hij heel erg duidelijk: 'Er zijn circuits waar je wordt verslagen, en ik haat dit circuit.'"

Hoe moet Russell met deze situatie omgaan?

Montoya toont begrip voor Russells uitleg: "We hebben allemaal zo onze circuits. George's mindset moet zijn dat hij gaat begrijpen waarom hij het op dit soort circuits zwaarder heeft, want als je wereldkampioen wil worden kan je niet alleen vertrouwen op de circuits waar je het goed doet."

"Het gaat er niet om hoe je het doet op de goede banen, maar hoe slecht je het doet op je slechte circuits. Maar goed, er was in ieder geval een goed moment met Charles aan het einde."

F1 Nieuws George Russell Juan Pablo Montoya Mercedes

Reacties (3)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 785

    "maar ik denk dat Kimi beter kan omgaan met lastige situaties en met een auto die niet perfect is. Als de auto goed is, dan kan George hem verslaan."

    Geen idee wat hij bedoeld, vorig jaar was de auto allesbehalve perfect, hooguit paar specifieke races en toen had Russell duidelijk de overhand. Juist dit seizoen is de wagen veel beter en is de situatie omgedraaid. Neem nog 'n lijntje Juan.

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 15:03
  • Starscreamer

    Posts: 1.447

    Ik denk nog steeds dat Russell met 2 vingers in de neus kampioen wordt.

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 15:25
  • Larry Perkins

    Posts: 64.874

    Toffe Toto: "Ik heb juist helemaal geen problemen met het eenjarig contract van George."

    • + 0
    • 8 mei 2026 - 15:40

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar