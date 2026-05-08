George Russell heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Waar hij voorafgaand aan het seizoen als de titelfavoriet werd gezien, heeft hij na vier races een flinke achterstand op zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Volgens Juan Pablo Montoya kan zijn contract Russell in de problemen brengen.

Russell werd voorafgaand aan het seizoen door veel kenners als de titelfavoriet gezien. Hij heeft meer ervaring dan Antonelli, en maakte in de afgelopen jaren amper een fout. Russell won direct de seizoensopener in Australië, maar werd daarna drie keer op rij verslagen door Antonelli. De frustratie begint te groeien, en Russell lijkt zich voor te moeten bereiden op een intens duel met Antonelli.

Waarom heeft Russell het zwaar?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat Russell zich momenteel in een lastige situatie bevindt. In zijn podcast MontoyAS wijst hij naar Russells contract bij Mercedes: "Hij heeft een echt probleem. Ik weet niet of het feit dat hij slechts een eenjarig contract heeft hem in deze situatie onder druk zet, maar het is wel een lastige situatie."

Russell moet volgens Montoya in staat zijn het interne duel vol aan te gaan: "Ik denk nog steeds dat George uiteindelijk sneller zou kunnen zijn dan Kimi, maar ik denk dat Kimi beter kan omgaan met lastige situaties en met een auto die niet perfect is. Als de auto goed is, dan kan George hem verslaan."

Volgens Montoya had Russell het gewoon heel erg zwaar: "Ik denk dat George persoonlijk nooit echt blij was met de situatie bij Mercedes. En dan beginnen er mensen te praten, en toen zei hij heel erg duidelijk: 'Er zijn circuits waar je wordt verslagen, en ik haat dit circuit.'"

Hoe moet Russell met deze situatie omgaan?

Montoya toont begrip voor Russells uitleg: "We hebben allemaal zo onze circuits. George's mindset moet zijn dat hij gaat begrijpen waarom hij het op dit soort circuits zwaarder heeft, want als je wereldkampioen wil worden kan je niet alleen vertrouwen op de circuits waar je het goed doet."

"Het gaat er niet om hoe je het doet op de goede banen, maar hoe slecht je het doet op je slechte circuits. Maar goed, er was in ieder geval een goed moment met Charles aan het einde."