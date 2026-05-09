Isack Hadjar heeft een zwaar raceweekend in Miami achter de rug. Na een tegenvallende kwalificatie ging hij de fout in in de race, en klapte hij tegen de muur. Het komt hem nu op felle kritiek te staan van Nelson Piquet Jr., de zwager van Max Verstappen.

Hadjar is op een sterke manier aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. De Fransman kon zijn Red Bull-teamgenoot Verstappen in de eerste drie raceweekenden aardig bijhouden, maar in Miami was het onderlinge verschil ineens veel groter. Hadjar wist niet wat de oorzaak hiervan was, en hij kwam gefrustreerd over. Die frustraties werden alleen maar groter toen hij crashte in de race. Vol woede sloeg hij hard op zijn stuur, waarna hij teleurgesteld afdroop.

'Het was zijn eigen fout'

Hadjars tegenvallende race in Miami komt hem nu op harde kritiek te staan van Piquet. De Braziliaanse oud-coureur haalt hard uit in zijn podcast Pelas Pistas: "Hopelijk laat hij zich hierdoor niet al te veel van de wijs brengen, maar het is wel volledig zijn eigen fout, toch? Er is niemand om naar te kijken, je kan niemand anders de schuld geven. Het was hier vooral hemzelf."

Kan Hadjar zich herstellen?

Volgens Piquet Jr. gaat Hadjar nu een zware periode tegemoet: "Hij heeft nu twee zware races voor de boeg: Canada is geen makkelijk circuit, en dan Monaco, wat ook best lastig is. Ik denk gewoon dat hij nog niet op het niveau zit. Als hetzelfde gebeurt in Canada, en dan ook in Monaco, dan zal hij wel wakker worden."

"Dan zullen we gaan zien of hij psychologisch klaar is om die druk aan te kunnen. Maar hij is er nog steeds, en er is nog een lange weg te gaan."

Kinderachtig gedrag

Hadjar, die bekendstaat als een emotionele coureur, gedroeg zich volgens Piquet Jr. een beetje kinderachtig na zijn crash: "In de Formule 1 zijn de bazen het helemaal zat om de coureurs te zien komen en te zien gaan. Ze weten diep van binnen wel dat de coureurs die uiteindelijk vooraan eindigen, de coole jongens zijn. Dat zijn degenen die hun hoofd koel weten te houden."

Waarom zijn deze uitspraken opvallend?

Dat Piquet Jr. met deze kritiek komt, is opvallend. Hij is immers de zwager van Max Verstappen, de teamgenoot van Hadjar bij Red Bull. De Franse coureur is bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1, en staat na vier raceweekenden op de dertiende plaats in het wereldkampioenschap met vier WK-punten.