Romain Grosjean is onverwacht onder vuur komen te liggen na een opmerkelijk incident tijdens de tests voor de Indianapolis 500. De Fransman reed tijdens één van de sessies op hoge snelheid een vogel aan, waarna zijn reactie voor stevige kritiek zorgde bij dierenrechtenorganisatie PETA.

De testdagen op Indianapolis verliepen aanvankelijk zonder grote incidenten. Coureurs werkten aan hun afstelling richting de kwalificatie van komend weekend, terwijl onder meer Caio Collet indruk maakte met de snelste tijd. Toch ging het na afloop nauwelijks over de prestaties op de baan, maar vooral over Grosjean en zijn veelbesproken opmerkingen na het incident met de vogel.

Grosjean krijgt kritiek na opmerkelijke reactie

De vogel kwam om het leven nadat hij met meer dan 350 kilometer per uur werd geraakt door de wagen van Grosjean. De Fransman vertelde na afloop uitgebreid over de impact van de botsing op zijn auto en materiaal, maar sprak nauwelijks over het dier zelf.

“Ik zat nog helemaal onder het bloed en overal zaten resten van die vogel”, vertelde Grosjean na de sessie. “Ik zag even niets meer en ook het aeroscherm, mijn helm en zelfs mijn stoel zaten helemaal onder. Die geur bleef ook hangen, waardoor ik mijn lunch amper nog kon aanraken.”

Die uitspraken schoten bij verschillende dierenrechtenorganisaties volledig in het verkeerde keelgat. Vooral het feit dat Grosjean zich volgens hen vooral druk maakte over zijn uitrusting en niet over het dier, leidde tot felle reacties op sociale media.

PETA haalt hard uit naar Fransman

Ook PETA reageerde scherp op de uitlatingen van Grosjean. Vicepresident Mimi Bekhechi vond dat de voormalig Formule 1-coureur opvallend weinig empathie toonde voor de vogel die om het leven kwam.

“Het leek erop dat Grosjean zich vooral zorgen maakte over zijn auto, helm en racepak, terwijl dat allemaal vervangbaar is”, stelde Bekhechi kritisch. “Dat zegt genoeg over hoe weinig medeleven hij op dat moment liet zien richting het dier.”

Door de uitspraken van zowel Grosjean als PETA groeide een opvallend incident tijdens de Indy 500-tests plots uit tot één van de meest besproken onderwerpen van de week in de autosportwereld.