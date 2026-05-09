Ophef rond Grosjean na incident tijdens IndyCar: dierenrechtenorganisatie haalt hard uit

Romain Grosjean is onverwacht onder vuur komen te liggen na een opmerkelijk incident tijdens de tests voor de Indianapolis 500. De Fransman reed tijdens één van de sessies op hoge snelheid een vogel aan, waarna zijn reactie voor stevige kritiek zorgde bij dierenrechtenorganisatie PETA.

De testdagen op Indianapolis verliepen aanvankelijk zonder grote incidenten. Coureurs werkten aan hun afstelling richting de kwalificatie van komend weekend, terwijl onder meer Caio Collet indruk maakte met de snelste tijd. Toch ging het na afloop nauwelijks over de prestaties op de baan, maar vooral over Grosjean en zijn veelbesproken opmerkingen na het incident met de vogel.

Grosjean krijgt kritiek na opmerkelijke reactie

De vogel kwam om het leven nadat hij met meer dan 350 kilometer per uur werd geraakt door de wagen van Grosjean. De Fransman vertelde na afloop uitgebreid over de impact van de botsing op zijn auto en materiaal, maar sprak nauwelijks over het dier zelf.

“Ik zat nog helemaal onder het bloed en overal zaten resten van die vogel”, vertelde Grosjean na de sessie. “Ik zag even niets meer en ook het aeroscherm, mijn helm en zelfs mijn stoel zaten helemaal onder. Die geur bleef ook hangen, waardoor ik mijn lunch amper nog kon aanraken.”

Die uitspraken schoten bij verschillende dierenrechtenorganisaties volledig in het verkeerde keelgat. Vooral het feit dat Grosjean zich volgens hen vooral druk maakte over zijn uitrusting en niet over het dier, leidde tot felle reacties op sociale media.

PETA haalt hard uit naar Fransman

Ook PETA reageerde scherp op de uitlatingen van Grosjean. Vicepresident Mimi Bekhechi vond dat de voormalig Formule 1-coureur opvallend weinig empathie toonde voor de vogel die om het leven kwam.

“Het leek erop dat Grosjean zich vooral zorgen maakte over zijn auto, helm en racepak, terwijl dat allemaal vervangbaar is”, stelde Bekhechi kritisch. “Dat zegt genoeg over hoe weinig medeleven hij op dat moment liet zien richting het dier.”

Door de uitspraken van zowel Grosjean als PETA groeide een opvallend incident tijdens de Indy 500-tests plots uit tot één van de meest besproken onderwerpen van de week in de autosportwereld.

Er worden miljarden kippen geslacht elk jaar,... [Lees verder]

  • koppie toe

    Posts: 5.302

    Wat een poeha zeg.

    • + 2
    • 9 mei 2026 - 16:59
    • HarryLam

      Posts: 5.429

      Alsof vogels niet vervangbaar zijn.

      • + 1
      • 9 mei 2026 - 17:20
    • Skoda F1

      Posts: 777

      Ho ho!..Dit was een bijzondere inheemse pechvogel

      • + 9
      • 9 mei 2026 - 18:17
    • Larry Perkins

      Posts: 64.906

      @Koppie toe bedoelt uiteraard de Poehavogel, deze laat zich doorgaans niet in de buurt van circuits zien, dus het ongeval is best opmerkelijk...

      • + 1
      • 9 mei 2026 - 19:02
    • El Maximo

      Posts: 309

      Ik mag toch aannemen dat meteen besloten is de Indy 500 met een minuut stilte te beginnen en verplicht te race uit te rijden met één set rouwbanden!

      • + 4
      • 9 mei 2026 - 20:07
    • markos

      Posts: 1.005

      Die Grosjean wilde gewoon een veer in z'n reet steken, maar dat ging even mis.

      • + 2
      • 9 mei 2026 - 22:13
  • Need5Speed

    Posts: 3.787

    Nou moe. We moeten blijkbaar allemaal roepen hoe ontzettend zielig het wel niet voor die vogel is. Terwijl het beest in een milliseconde uiteen is gespat en nooit zelfs maar de kans heeft gehad om er iets van te merken, zo snel reageren zenuwen niet.

    Er worden miljarden kippen geslacht elk jaar, als ze daar over zeuren begrijp ik het - maar dit is onzin.

    • + 15
    • 9 mei 2026 - 17:16
  • 919

    Posts: 4.373

    En de muggen en andere insecten dan? Daar hoor je die dieren organisaties niet over, heb er laatst nog een miljoen dood gereden over de Houtribdijk.

    • + 5
    • 9 mei 2026 - 17:21
    • Skoda F1

      Posts: 777

      Heet die de Houtribdijk? Dat hoor ik voor het eerst. Wij noemen het de Lelystad dijk, Moest ff googlen maar inderdaad!

      • + 3
      • 9 mei 2026 - 18:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.208

      Vanmorgen nog 'n geelpoot (nieuwe naam voor de Aziatische) hoornaar dood geslagen in de tuin met m'n schoen....pats!
      Vond ikzelf best wel 'n goeie zet....al zeg ik het zelluf.

      • + 3
      • 9 mei 2026 - 18:09
    • Larry Perkins

      Posts: 64.906

      "Was it a Mexican bird? Amazing, great, this is uge!", aldus Donald J. Trump.

      • + 3
      • 9 mei 2026 - 18:54
    • Pietje Bell

      Posts: 34.693

    • Pietje Bell

      Posts: 34.693

      Dit bericht hangt al 4 uur of zo in't filter dus haakjes.

      Zonder gekheid. Ik neem niet aan dat iedereen het doorgeeft als hij/zij een Aziatische hoornaar heeft gezien. Er is een site waar je dat door kunt geven en het verbaast me hoeveel er alleen vandaag al door zijn gegeven. Je kunt filteren op je eigen provincie.
      Stond trouwens geen Ouw-sjagerein bij.

      https://waarneming(.)nl/species/8807/observations/?

      • + 1
      • 9 mei 2026 - 21:56
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.208

      Ik wist niet eens dat je dat door moest/kon geven Pietje.
      Ik heb er de laatste drie weken al drie naar de eeuwige jachtvelden geholpen.

      • + 2
      • 9 mei 2026 - 23:15
    • Pietje Bell

      Posts: 34.693

      Het wordt heel erg op prijs gesteld als je het doorgeeft zodat men kan zien waar dit "beestje" veel voorkomt. Je kunt nu gewoon 3x dood doorgeven.
      Ik kende de hele site niet, maar was opzoek naar waar dat beestje overal gesignaleerd is. Top site voor zoiets (en andere beestjes).

      • + 0
      • 9 mei 2026 - 23:30
  • Klus

    Posts: 2.455

    Waar was PETA om die vogels bij de baan weg te lokken?

    • + 3
    • 9 mei 2026 - 17:31
  • Skoda F1

    Posts: 777

    Het natuurlijk wel zielig voor het beestje! Maar hij was opslag dood, Voor het zelfde geld was hij arbeidsmigrant geweest tijdens het Wk in Qatar en moest hij eerst nog maanden soms jaren zichzelf 20 uur per dag de pleuris werken in de verziekende hitte van de woestijn voordat hij eindelijk dood mag gaan

    • + 5
    • 9 mei 2026 - 17:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.208

    Ik als voorzitter van de vereniging "de dode vogel" wil hier wel 'n kanttekening bij plaatsen.
    Het was de vogel zijn eigen schuld....had hij daar maar niet moeten vliegen.
    En zoals wij bij de vereniging zeggen....eigen schuld dikke bult.

    • + 3
    • 9 mei 2026 - 18:06
    • koppie toe

      Posts: 5.302

      En hij heeft dan weer niet opgelet met oversteek les.
      Kijk naar links, dan rechts en nog een keer links.
      Is het veilig dan mag je oversteken.
      Hardleerse eigenwijze vogel met een plaat (windscreen) voor de kop.

      • + 4
      • 9 mei 2026 - 18:14
  • Reflex

    Posts: 716

    Helm, schoenen en pak zijn vervangbaar?? Snapt PETA dan niet hoeveel dieren er dood gaan voor de voering in de helm, het pak en de schoenen? Dierenbeulen!

    • + 5
    • 9 mei 2026 - 18:45
    • 919

      Posts: 4.373

      Je had PETA niet gehoord als de vogel gewonnen had en onder het bloed en ingewanden van Grosjean had gezeten.

      • + 4
      • 9 mei 2026 - 19:47
  • Larry Perkins

    Posts: 64.906

    Na afloop lachte die vogel zich dood, want hij wou gewoon zelfmoord plegen en met een bang uit het leven stappen (vliegen)...

    • + 2
    • 9 mei 2026 - 18:47
  • Larry Perkins

    Posts: 64.906

    Romain Grosjean: "Wat loopt iedereen te zeken, normaal gesproken had ik nu al een aantal collega's de muur in geramd..."

    • + 2
    • 9 mei 2026 - 19:08
  • CornmeisterNL

    Posts: 8

    PETA:People Eating Tasty Animals

    • + 2
    • 9 mei 2026 - 19:09
  • Had ik maar

    Posts: 12

    Geeft weer aan wat een zielige gasten dat zijn van PETA.

    • + 1
    • 9 mei 2026 - 19:37
  • maxioos

    Posts: 1.889

    Maar zelf wel electrische vliegenmeppers al hebben....

    • + 1
    • 9 mei 2026 - 19:41
  • Patrace

    Posts: 6.700

    De mensen die zich daar druk om maken, hebben duidelijk te veel tijd.
    Waarom moet je je achteraf druk maken om een vogel die in één klap dood was? Wat levert het op als we ons daar druk om maken?
    Voor die vogel maakt het niets meer uit en op de eventuele nabestaanden van die vogel heeft het ook nul effect. Dus waarom zou je er iets over zeggen?

    Laat die mensen zich druk maken om de ontbossing in de Amazone of het verkleinen van natuurgebieden wereldwijd. Als ze dat weten om te draaien, hebben ze meer impact op de vogelstand.

    • + 4
    • 9 mei 2026 - 20:42
  • snailer

    Posts: 32.753

    Ik vraag me af of die groenen alles te voet doen. Anders vermoorden ze per rit heeel veel wezens.

    Trouwens. Ze moeten vooral niet bewegen. Zouden ze naar buiten gaan, dan trappen ze veel wezens doa.

    Het beste is dat ze maar besluiten de wormen te gaan voeren.

    • + 2
    • 9 mei 2026 - 21:03
  • Pietje Bell

    Posts: 34.693

    Dit gaat niet over PETA, maar over META.

    Onvoorstelbaar,maar sinds gisteren kunnen ze alle berichten lezen, ook die via DM'en PM's naar elkaar gestuurd worden. Die gegevens gaan ze gebruiken om AI te verbeteren.

    Ik gebruik ff haakjes, want mijn vorige linken hangen nog in het filter en zijn na
    een aantal uren nog steeds niet geplaatst. No problem, ik weet het, it's weekend.

    https://www.instagram(.)com/p/DYAiPKQPuFk/

    • + 0
    • 9 mei 2026 - 21:03
  • schwantz34

    Posts: 41.988

    Liever te dik in de kist, dan weer een vogel gemist....

    • + 3
    • 9 mei 2026 - 21:13
  • Knalpijp

    Posts: 2.429

    Laten ze zich maar druk maken om die arme rendieren van die dikke Santa.

    • + 0
    • 9 mei 2026 - 21:16
  • TylaHunter

    Posts: 10.660

    Indycar krijgt hier niet tot nauwelijks aandacht maar dit is natuurlijk smeuïge bullshit dus dat wordt wel geplaatst.

    • + 3
    • 9 mei 2026 - 21:53
    • schwantz34

      Posts: 41.988

      Ach, toen Grosjean in 2018 een Groundhog in 1000 stukjes reed in Canada kraaide er destijds geen ene haan naar.

      • + 3
      • 9 mei 2026 - 22:08
  • Beri

    Posts: 6.888

    Schuld van de vogel. Had die daar maar niet moeten vliegen.

    • + 0
    • 10 mei 2026 - 00:57

