Max Verstappen bereidt zich momenteel voor op zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Hij laat hiermee een droom in vervulling gaan, maar aan de horizon glinstert er nog een andere droom: Le Mans. Ford-topman Mark Rushbrook stelt dat hij al met Verstappen heeft gesproken over een eventueel Hypercar-avontuur.

Red Bull werkt sinds dit jaar samen met Ford als motorpartner. De Amerikaanse autogigant drukt een stempel op Red Bull, maar toch rijdt Verstappen op de Nürburgring niet in een auto met het blauwe ovaal op de neus. Verstappen rijdt hier in een Mercedes-AMG GT3, maar het is niet uitgesloten dat hij in de toekomst in een Ford gaat racen. Het Amerikaanse merk debuteert volgend jaar immers in het WEC met een Hypercar.

Wat hebben ze besproken?

Ford Performance-directeur Mark Rushbrook bevestigt in een interview met Motorsport.com dat hij over een Hypercar-avontuur heeft gesproken met Verstappen: "Ja, natuurlijk! We houden van Max. We houden van wat hij doet in de Formule 1-auto op het circuit."

Hij is enorm onder de indruk van Verstappen: "We waarderen hem ook buiten de baan. Hij is een geweldig persoon, net zo goed als hij een geweldige coureur is. We houden van zijn passie om in de GT3 te racen, zoals hij dat doet, en wat hij doet met het ontwikkelen van coureurs via het simracen om ze dan op de baan te krijgen."

Bij Ford zitten ze regelmatig om tafel met Verstappen, zo legt Rushbrook uit: "Dus natuurlijk voeren we regelmatig gesprekken met hem over wat de mogelijkheden zijn om meer in de sportcars te doen, inclusief de Hypercar." Verstappen zou al interesse hebben getoond: "Hij is een racer: hij wil racen."

Wat zijn de mogelijkheden?

Lachend stelt Rushbrook uit dat ze nu nog niets gaan aankondigen, en dat er meerdere factoren meespelen: "Hij wil racen op Le Mans en voor de eindzege gaan, maar in de meeste jaren laat de Formule 1-kalender dat niet toe. Zolang hij een toegewijde Formule 1-coureur is, is er meestal wel een overlap."

"Ik denk dat we gewoon bespreken wat de mogelijkheden zijn, en als en waar het logisch is, en iedereen wil het doen, dan is het mooi."

Wat zijn nu de plannen?

Voor Verstappen is de 24 uur van Le Mans voorlopig nog toekomstmuziek. Hij focust zich eerst op de 24 uur van de Nürburgring, die volgende week wordt verreden. Verstappen zal zijn Mercedes hier delen met Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer.

Ford is momenteel hard bezig met de voorbereidingen op hun deelname aan het WEC. Ze hebben al drie coureurs aangekondigd: voormalig F1-coureur Logan Sargeant, Mike Rockenfeller en Sebastian Priaulx.