Kelly Piquet prijst Verstappen: ‘Het draait om steun en wederzijds respect’

Kelly Piquet heeft openhartig gesproken over haar relatie met Max Verstappen en de veranderingen binnen moderne relaties. Volgens Piquet zijn openheid, steun en wederzijds respect tegenwoordig veel belangrijker geworden, zeker in een veeleisende omgeving als de Formule 1.

Piquet kreeg de vraag of mannen van de nieuwe generatie, waaronder Verstappen, opnieuw definiëren wat gelijkwaardigheid en steun binnen een relatie betekenen. De Braziliaanse ziet daarin duidelijk een positieve evolutie. “Relaties veranderen op een goede manier. Je ziet meer openheid, meer respect voor elkaar en ook meer kameraadschap tussen partners”, legt ze uit in gesprek met M Revista de Milenio.

Piquet ziet andere dynamiek in moderne relaties

Volgens Piquet draait het tegenwoordig minder om traditionele rolpatronen binnen een relatie. In plaats daarvan staat het ondersteunen van elkaar centraal. “Vroeger werd er vaak verwacht dat iedereen een vaste rol had, maar nu gaat het veel meer om er oprecht voor elkaar te zijn”, aldus de partner van Verstappen.

Daarmee lijkt Piquet ook te verwijzen naar haar relatie met de viervoudig wereldkampioen. Verstappen staat bekend om zijn drukke leven binnen de Formule 1, maar volgens Piquet is juist wederzijds begrip daarin essentieel. “De manier waarop steun eruitziet, is veranderd. Het gaat erom dat je constant achter elkaar staat.”

‘In de Formule 1 is balans nóg belangrijker’

Piquet benadrukt daarnaast dat relaties binnen de Formule 1 extra uitdagingen met zich meebrengen. Door de constante druk en de volle agenda van coureurs is een stabiele basis volgens haar onmisbaar. “In een wereld als de Formule 1, waar alles enorm intens is, wordt die balans alleen maar belangrijker”, vertelt ze.

Volgens Piquet draait het uiteindelijk niet alleen om begrip voor elkaars carrière, maar ook om rust buiten het circuit. “Het gaat erom dat je elkaars wereld begrijpt, maar elkaar tegelijkertijd ook met beide benen op de grond houdt”, besluit ze.

Larry Perkins

Posts: 64.898

Ze is ook bijna jouw generatiegenoot...

  • 2
  • 9 mei 2026 - 11:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.202

    Ik heb liever dat je op m'n schoot komt zitten Kelly.....liefst in eva-kostuum.

    • + 0
    • 9 mei 2026 - 11:46
    • Larry Perkins

      Posts: 64.898

      Ze is ook bijna jouw generatiegenoot...

      • + 2
      • 9 mei 2026 - 11:49
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.363

      Misschien is Kelly van der Veer iets voor jou Ouw.

      • + 0
      • 9 mei 2026 - 13:38
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.202

      Dat zeg je nu wel Cyril, maar voor ik wist dat zij 'n omgebouwde was vond ik hem/haar best wel 'n lekker ding hoor.....afijn, toen ik het wist vond ik hem/haar nog steeds 'n lekker ding.

      Maar nu niet meer hoor.

      • + 0
      • 9 mei 2026 - 13:48
  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.363

    Zolang er in een relatie gekreund en gesteund wordt, zit het meestal wel goed.

    • + 0
    • 9 mei 2026 - 13:39
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.202

      Steunen en kreunen is synoniem aan het oud zijn....in mijn geval dan .

      • + 0
      • 9 mei 2026 - 13:50

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
