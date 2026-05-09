Kelly Piquet heeft openhartig gesproken over haar relatie met Max Verstappen en de veranderingen binnen moderne relaties. Volgens Piquet zijn openheid, steun en wederzijds respect tegenwoordig veel belangrijker geworden, zeker in een veeleisende omgeving als de Formule 1.

Piquet kreeg de vraag of mannen van de nieuwe generatie, waaronder Verstappen, opnieuw definiëren wat gelijkwaardigheid en steun binnen een relatie betekenen. De Braziliaanse ziet daarin duidelijk een positieve evolutie. “Relaties veranderen op een goede manier. Je ziet meer openheid, meer respect voor elkaar en ook meer kameraadschap tussen partners”, legt ze uit in gesprek met M Revista de Milenio.

Piquet ziet andere dynamiek in moderne relaties

Volgens Piquet draait het tegenwoordig minder om traditionele rolpatronen binnen een relatie. In plaats daarvan staat het ondersteunen van elkaar centraal. “Vroeger werd er vaak verwacht dat iedereen een vaste rol had, maar nu gaat het veel meer om er oprecht voor elkaar te zijn”, aldus de partner van Verstappen.

Daarmee lijkt Piquet ook te verwijzen naar haar relatie met de viervoudig wereldkampioen. Verstappen staat bekend om zijn drukke leven binnen de Formule 1, maar volgens Piquet is juist wederzijds begrip daarin essentieel. “De manier waarop steun eruitziet, is veranderd. Het gaat erom dat je constant achter elkaar staat.”

‘In de Formule 1 is balans nóg belangrijker’

Piquet benadrukt daarnaast dat relaties binnen de Formule 1 extra uitdagingen met zich meebrengen. Door de constante druk en de volle agenda van coureurs is een stabiele basis volgens haar onmisbaar. “In een wereld als de Formule 1, waar alles enorm intens is, wordt die balans alleen maar belangrijker”, vertelt ze.

Volgens Piquet draait het uiteindelijk niet alleen om begrip voor elkaars carrière, maar ook om rust buiten het circuit. “Het gaat erom dat je elkaars wereld begrijpt, maar elkaar tegelijkertijd ook met beide benen op de grond houdt”, besluit ze.