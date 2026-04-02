Het is nog altijd niet duidelijk hoe het gaat met Formule 1-legende Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen raakte in 2013 zwaargewond bij een ski-ongeval, waarna zijn familie hem afschermde van de buitenwereld. In een nieuwe documentaire leggen zijn vrouw en dochter uit hoe ze met de gevolgen om kunnen gaan.

Schumacher is nog altijd één van de beste Formule 1-coureurs aller tijden. De zevenvoudig wereldkampioen stopte eind 2012 definitief met racen, maar raakte een jaar later zwaargewond tijdens een ski-ongeval in de Franse Alpen. Hij lag geruime tijd in een coma, maar ontwaakte daaruit. Zijn familie heeft sindsdien geen gezondheidsupdate gegeven, en ze reageren ook niet op geruchten. Ze doen er alles aan om zijn privésituatie te beschermen.

Wat is er aan de hand?

Zijn dochter Gina speelt nu de hoofdrol in de ZDF-documentaire 'Horsepower - The World of Gina Schumacher'. Het Duitse medium Bild heeft de documentaire al bekeken, en citeert de Duitse die uitkomt in de paardensport: "Na het ongeval van mijn vader heb ik me er echt helemaal op gestort, omdat ik iets moest doen. De paarden zijn altijd belangrijk voor me geweest. Maar sindsdien zijn ze echt... Ik bedoel, ik zou niet zonder ze kunnen. Ze hebben me overal doorheen geholpen."

Wat zei Schumacher tegen zijn vrouw?

De familie Schumacher staat bekend als echte paardenliefhebbers, en al tijdens zijn Formule 1-loopbaan waren ze ermee bezig. Schumachers vrouw Corinna komt ook aan het woord in de documentaire, waarin ze een anekdote over de zevenvoudig wereldkampioen naar boven haalt: "Michael zei ooit tegen me, toen Gina tien was: 'Ze zal veel beter worden dan jij. Omdat ze egoïstischer is.' Als je een atleet bent, dan moet je op een bepaalde manier egoïstisch zijn. En dat is geweldig. Anders bereik je niets. Nu denk ik: 'Hij had zo gelijk.'"

Dankbaarheid

De dochter van Schumacher is hem dan ook zeer dankbaar: "Het is niet iets vanzelfsprekends. Mijn ouders hebben dit mogelijk gemaakt. Daarom is het voor mij altijd belangrijk geweest om hard te werken op dit gebied, zodat ik het zo goed mogelijk kan doen."