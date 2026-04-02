Familie van Schumacher opvallend openhartig over nasleep ongeval

Het is nog altijd niet duidelijk hoe het gaat met Formule 1-legende Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen raakte in 2013 zwaargewond bij een ski-ongeval, waarna zijn familie hem afschermde van de buitenwereld. In een nieuwe documentaire leggen zijn vrouw en dochter uit hoe ze met de gevolgen om kunnen gaan.

Schumacher is nog altijd één van de beste Formule 1-coureurs aller tijden. De zevenvoudig wereldkampioen stopte eind 2012 definitief met racen, maar raakte een jaar later zwaargewond tijdens een ski-ongeval in de Franse Alpen. Hij lag geruime tijd in een coma, maar ontwaakte daaruit. Zijn familie heeft sindsdien geen gezondheidsupdate gegeven, en ze reageren ook niet op geruchten. Ze doen er alles aan om zijn privésituatie te beschermen.

Wat is er aan de hand?

Zijn dochter Gina speelt nu de hoofdrol in de ZDF-documentaire 'Horsepower - The World of Gina Schumacher'. Het Duitse medium Bild heeft de documentaire al bekeken, en citeert de Duitse die uitkomt in de paardensport: "Na het ongeval van mijn vader heb ik me er echt helemaal op gestort, omdat ik iets moest doen. De paarden zijn altijd belangrijk voor me geweest. Maar sindsdien zijn ze echt... Ik bedoel, ik zou niet zonder ze kunnen. Ze hebben me overal doorheen geholpen."

Wat zei Schumacher tegen zijn vrouw?

De familie Schumacher staat bekend als echte paardenliefhebbers, en al tijdens zijn Formule 1-loopbaan waren ze ermee bezig. Schumachers vrouw Corinna komt ook aan het woord in de documentaire, waarin ze een anekdote over de zevenvoudig wereldkampioen naar boven haalt: "Michael zei ooit tegen me, toen Gina tien was: 'Ze zal veel beter worden dan jij. Omdat ze egoïstischer is.' Als je een atleet bent, dan moet je op een bepaalde manier egoïstisch zijn. En dat is geweldig. Anders bereik je niets. Nu denk ik: 'Hij had zo gelijk.'"

Dankbaarheid

De dochter van Schumacher is hem dan ook zeer dankbaar: "Het is niet iets vanzelfsprekends. Mijn ouders hebben dit mogelijk gemaakt. Daarom is het voor mij altijd belangrijk geweest om hard te werken op dit gebied, zodat ik het zo goed mogelijk kan doen."

F1 Nieuws Michael Schumacher

Reacties (5)

Login om te reageren
  iOosterbaan

    Posts: 2.147

    "Mijn ouders hebben dit mogelijk gemaakt. Daarom is het voor mij altijd belangrijk geweest om hard te werken op dit gebied, zodat ik het zo goed mogelijk kan doen."

    Klinkt alsof de Schumachers, ondanks het geld van MSC, toch Gina goed hebben opgevoed.

    • + 6
    • 2 apr 2026 - 15:01
  • HarryLam

    Posts: 5.367

    Openhartig......?? Waar dan, ik lees niets byzonders.

    • + 2
    • 2 apr 2026 - 16:04
    • Regenrace

      Posts: 2.545

      Maar wel "Opvallend". En iedereen weet dat als ze berichten oppimpen met Opvallend of Belangrijk, er niets opvallend of belangrijk aan is en je hooguit een natte scheet kunt verwachten.

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 16:30
  • Pleen

    Posts: 883

    Jammer dat Schumi niet meer in de paddock te zien is. Ik zou graag zijn mening en visie willen horen over de huidige F1 en over Max die hij als kind op schoot had. Wellicht had ook Mick het beter gedaan als het ongeluk hem niet was overkomen.

    • + 2
    • 2 apr 2026 - 17:06
  • racepace1

    Posts: 663

    Alleen klootzakken worden kampioen....

    • + 0
    • 2 apr 2026 - 20:27

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

DE Michael Schumacher 7
  • Team Mercedes
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land DE
  • Geb. datum 3 jan 1969 (57)
  • Geb. plaats Hürth, DE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,74 m
