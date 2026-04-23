Jolyon Palmer is van mening dat het compromisloze karakter van Max Verstappen hem soms over de grens van het toelaatbare duwt in de Formule 1. De Nederlander ligt al jaren onder een vergrootglas vanwege zijn rijstijl, en volgens Palmer is dat niet zonder reden.

De Brit trekt daarbij een opvallende parallel met Michael Schumacher. De Duitser kwam in 1994 en 1997 in opspraak na incidenten met zijn titelrivalen in beslissende fases van het kampioenschap. Vooral dat laatste jaar kreeg een staartje, toen Schumacher zelfs uit de WK-stand werd geschrapt.

Verstappen en Schumacher naast elkaar gelegd

In de F1 Nation-podcast legt Palmer de vergelijking verder uit. Hij ziet in beide coureurs dezelfde compromisloze mentaliteit terug. “Als je kijkt naar dat nietsontziende streven naar perfectie – nooit genoegen nemen met minder dan het maximale – dan kom je al snel uit bij Max, maar ook bij iemand als Schumacher”, klinkt het.

Volgens Palmer delen de twee meer dan alleen succes. “Wat ze gemeen hebben, is dat ze soms de grenzen van de regels opzoeken en eroverheen gaan, simpelweg omdat ze koste wat het kost het uiterste willen bereiken. In plaats van te accepteren dat iets op een bepaald moment niet haalbaar is, forceren ze het – met alle gevolgen van dien.”

‘Harde rijder’ blijft onderwerp van discussie

Vooral het titeljaar van Verstappen in 2021 wordt door Palmer aangehaald als voorbeeld. De Brit wijst op meerdere momenten waarop de Nederlander tegen straffen aanliep. “In dat seizoen waren er verschillende cruciale situaties waarin hij telkens weer tegen een penalty aanzat of die ook kreeg.”

Dat patroon bleef niet zonder gevolgen. Verstappen balanceerde vorig jaar zelfs op de rand van een schorsing door het oplopen van strafpunten. Met nog één punt extra had hij een race moeten missen. Hierdoor kon hij meerdere keren rekenen op stevige kritiek vanuit Engeland.