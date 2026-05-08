Lewis Hamilton gaat het Circuit Gilles Villeneuve in zonder virtuele voorbereiding. Na een frustrerende race in Miami heeft de zevenvoudig wereldkampioen besloten de Ferrari-simulator volledig links te laten liggen voor de Grand Prix van Canada . een baan waarop hij zeven keer als winnaar over de streep reed en waar zijn 2026-seizoen een nieuwe richting kan krijgen.

De aanleiding is een correlatieproblem dat Hamilton al het hele seizoen irriteert, maar in Miami openlijk werd. Hamilton voelde dat zijn Miami-weekend al meteen verkeerd begon, en wees op de auto-setup die hij en het team in de simulator hadden voorbereid als de oorzaak. "Als ik eerlijk ben, denk ik dat de simulator me echt de verkeerde kant op stuurt, dus ik denk dat ik dat er even tussenuit laat en het een keer zonder probeer," zei hij na de kwalificatie.

Setup die niet werkt op de baan

Het kernprobleem is het gebrek aan aansluiting tussen de virtuele wereld en de realiteit. "Ik ben al wekenlang bij de simulator in aanloop naar deze race en werk constant aan correlatie. Je gaat er op in, bereidt de baan voor, rijdt en brengt de auto-setup naar een bepaald punt . en dan kom je op de baan en werkt die setup niet." In Miami voelde de auto zich "erg snel" in de instuurzone en kende daarna massieve understeer in het midden van de bocht . precies het tegenovergestelde van wat je wil.

"Ik ga de simulator dus niet meer gebruiken tussen nu en de volgende race in Canada. Ik kom nog wel naar de fabriek voor vergaderingen . maar ik ga er gewoon even afstand van nemen en kijken hoe dat gaat."

Hamilton heeft een bewijs dat de aanpak werkt. Het was juist het weekend in China . zijn beste van 2026 . waarbij hij ook geen simulatorwerk had verricht. "Ik had in China mijn beste weekend zonder de simulator."

Canada: lang geliefde baan, nieuw hoofdpijn

Michael Schumacher en Hamilton delen het record voor de meeste overwinningen in Montreal. Hamilton behaalde zijn zevende zege op dat circuit in 2019. In 2007 boekte Hamilton in Canada zijn allereerste Formule 1-overwinning. Maar nostalgische cijfers helpen niet als de auto structurele problemen heeft.

Hamilton beloofde een "andere aanpak" voor de Grand Prix van Canada en drong er bij Ferrari op aan dat de SF-26 minder luchtweerstand moet krijgen. Naar eigen zeggen verliest hij op rechte stukken al drie tot vier tienden. Dat is zorgwekkend nieuws voor Montreal, een circuit met een rechte stuk van maar liefst 1064 meter . goed voor bijna een kwart van de totale rondlengte.

In Miami eindigde Hamilton de sprint meer dan vijftien seconden achter teamgenoot Charles Leclerc. In de Grand Prix zelf werd hij na een aanrijding met Franco Colapinto in de openingsronde zevende op de weg, wat na de tijdstraf van Leclerc uiteindelijk een zesde plek werd.

In het kampioenschap staat Hamilton acht punten achter op zijn teamgenoot Charles Leclerc.