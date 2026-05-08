Hamilton gooit de simulator overboord: 'Het stuurt me de verkeerde kant op'

Lewis Hamilton gaat het Circuit Gilles Villeneuve in zonder virtuele voorbereiding. Na een frustrerende race in Miami heeft de zevenvoudig wereldkampioen besloten de Ferrari-simulator volledig links te laten liggen voor de Grand Prix van Canada . een baan waarop hij zeven keer als winnaar over de streep reed en waar zijn 2026-seizoen een nieuwe richting kan krijgen.

De aanleiding is een correlatieproblem dat Hamilton al het hele seizoen irriteert, maar in Miami openlijk werd. Hamilton voelde dat zijn Miami-weekend al meteen verkeerd begon, en wees op de auto-setup die hij en het team in de simulator hadden voorbereid als de oorzaak. "Als ik eerlijk ben, denk ik dat de simulator me echt de verkeerde kant op stuurt, dus ik denk dat ik dat er even tussenuit laat en het een keer zonder probeer," zei hij na de kwalificatie.

Setup die niet werkt op de baan

Het kernprobleem is het gebrek aan aansluiting tussen de virtuele wereld en de realiteit. "Ik ben al wekenlang bij de simulator in aanloop naar deze race en werk constant aan correlatie. Je gaat er op in, bereidt de baan voor, rijdt en brengt de auto-setup naar een bepaald punt . en dan kom je op de baan en werkt die setup niet." In Miami voelde de auto zich "erg snel" in de instuurzone en kende daarna massieve understeer in het midden van de bocht . precies het tegenovergestelde van wat je wil.

"Ik ga de simulator dus niet meer gebruiken tussen nu en de volgende race in Canada. Ik kom nog wel naar de fabriek voor vergaderingen . maar ik ga er gewoon even afstand van nemen en kijken hoe dat gaat."

Hamilton heeft een bewijs dat de aanpak werkt. Het was juist het weekend in China . zijn beste van 2026 . waarbij hij ook geen simulatorwerk had verricht. "Ik had in China mijn beste weekend zonder de simulator."

Canada: lang geliefde baan, nieuw hoofdpijn

Michael Schumacher en Hamilton delen het record voor de meeste overwinningen in Montreal. Hamilton behaalde zijn zevende zege op dat circuit in 2019. In 2007 boekte Hamilton in Canada zijn allereerste Formule 1-overwinning. Maar nostalgische cijfers helpen niet als de auto structurele problemen heeft.

Hamilton beloofde een "andere aanpak" voor de Grand Prix van Canada en drong er bij Ferrari op aan dat de SF-26 minder luchtweerstand moet krijgen. Naar eigen zeggen verliest hij op rechte stukken al drie tot vier tienden. Dat is zorgwekkend nieuws voor Montreal, een circuit met een rechte stuk van maar liefst 1064 meter . goed voor bijna een kwart van de totale rondlengte.

In Miami eindigde Hamilton de sprint meer dan vijftien seconden achter teamgenoot Charles Leclerc. In de Grand Prix zelf werd hij na een aanrijding met Franco Colapinto in de openingsronde zevende op de weg, wat na de tijdstraf van Leclerc uiteindelijk een zesde plek werd.

In het kampioenschap staat Hamilton acht punten achter op zijn teamgenoot Charles Leclerc.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Patrace

    Posts: 6.698

    Jeetje, kan hij dat ding niet gewoon bij het grofvuil zetten?? Moet dat meteen weer overboord? Dat is zo vervuilend… en meer werk. Want je moet hem eerst aan boord nemen, om hem vervolgens overboord te kunnen gooien.

    • + 1
    • 8 mei 2026 - 13:17
    • The Wolf

      Posts: 782

      Niet alleen dat. Lewis kan 'm gewoon op marktplaats zetten. Maar nee, zo zit Lewis niet in elkaar. Mietert 'm nog liever op de bodem van de plomp dan dat een ander er miss voor een leuk prijsje nog plezier aan beleeft.... Bah..

      • + 1
      • 8 mei 2026 - 14:02
  • 919

    Posts: 4.367

    Misschien moet Hamilton ook een nieuw stuurtje. 😋

    • + 2
    • 8 mei 2026 - 13:34

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

