Max Verstappen is daags na de Grand Prix van Miami afgereisd naar het Caraïbisch gebied. Na afloop van de race op het circuit rondom het Hard Rock Stadium bleef hij in Miami hangen, en gisteravond zette zijn vliegtuig koers naar het Princess Juliana Airport op Sint Maarten.

Verstappen beleefde een druk weekend in Miami. Er werd een sprintweekend afgewerkt, en door naderend onweer werd de race op zondag een paar uur naar voren gehaald. Voor veel coureurs betekende dat dat ze eerder naar huis konden gaan, maar Verstappen bleef nog even hangen in Miami. Hij werd tijdens de race gesteund door zijn familie, en het lijkt erop dat hij nu nog even geniet van zijn vrije tijd onder de zon.

Waar is Verstappen heen gevlogen?

Gisteravond zette zijn privéjet koers naar Sint Maarten, waar hij landde op Princess Juliana Airport. Verstappens vliegtuig werd daar waargenomen op een livestream van het nabijgelegen Maho Beach, waardoor het voor veel mensen geen verrassing was dat de viervoudig wereldkampioen Formule 1 op het eiland was geland. Dat wil overigens niet zeggen dat hij ook op het eiland zelf verblijft, want de kans is aanwezig dat ze met een ander vervoersmiddel zijn doorgereisd naar bijvoorbeeld Saint-Barthélemy.

Op vakantie met de familie?

Verstappen werd in Miami gesteund door zijn vriendin Kelly Piquet, zijn moeder en zijn zus met haar gezin. Het leverde vertederende beelden op na de sessies, en Verstappen genoot zichtbaar van de aanwezigheid van zijn familie. Het lijkt er dan ook sterk op dat hij nu met hen aan het genieten is van zijn vrije tijd, al kan hij slechts kort genieten.

Druk programma voor de deur

Verstappen zal zich volgende week namelijk weer moeten melden in Duitsland waar hij deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. Op de Nürburgring Nordschleife zal hij samen met Daniel Juncadella, Lucas Auer en Jules Gounon in een Mercedes-AMG GT3 deelnemen aan de iconische race. Verstappen zal dus snel terug naar Europa moeten reizen voor deze race, waarna hij zich ook snel weer zal moeten focussen op de Canadese Grand Prix.

Verstappen kwam afgelopen weekend in Miami als vijfde over de streep, wat zijn beste resultaat tot nu toe was. Verstappen staat na vier raceweekenden op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 26 WK-punten achter zijn naam.