Verstappen gespot op Sint Maarten voor korte vakantie

Max Verstappen is daags na de Grand Prix van Miami afgereisd naar het Caraïbisch gebied. Na afloop van de race op het circuit rondom het Hard Rock Stadium bleef hij in Miami hangen, en gisteravond zette zijn vliegtuig koers naar het Princess Juliana Airport op Sint Maarten.

Verstappen beleefde een druk weekend in Miami. Er werd een sprintweekend afgewerkt, en door naderend onweer werd de race op zondag een paar uur naar voren gehaald. Voor veel coureurs betekende dat dat ze eerder naar huis konden gaan, maar Verstappen bleef nog even hangen in Miami. Hij werd tijdens de race gesteund door zijn familie, en het lijkt erop dat hij nu nog even geniet van zijn vrije tijd onder de zon.

Waar is Verstappen heen gevlogen?

Gisteravond zette zijn privéjet koers naar Sint Maarten, waar hij landde op Princess Juliana Airport. Verstappens vliegtuig werd daar waargenomen op een livestream van het nabijgelegen Maho Beach, waardoor het voor veel mensen geen verrassing was dat de viervoudig wereldkampioen Formule 1 op het eiland was geland. Dat wil overigens niet zeggen dat hij ook op het eiland zelf verblijft, want de kans is aanwezig dat ze met een ander vervoersmiddel zijn doorgereisd naar bijvoorbeeld Saint-Barthélemy.

Op vakantie met de familie?

Verstappen werd in Miami gesteund door zijn vriendin Kelly Piquet, zijn moeder en zijn zus met haar gezin. Het leverde vertederende beelden op na de sessies, en Verstappen genoot zichtbaar van de aanwezigheid van zijn familie. Het lijkt er dan ook sterk op dat hij nu met hen aan het genieten is van zijn vrije tijd, al kan hij slechts kort genieten.

Druk programma voor de deur

Verstappen zal zich volgende week namelijk weer moeten melden in Duitsland waar hij deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. Op de Nürburgring Nordschleife zal hij samen met Daniel Juncadella, Lucas Auer en Jules Gounon in een Mercedes-AMG GT3 deelnemen aan de iconische race. Verstappen zal dus snel terug naar Europa moeten reizen voor deze race, waarna hij zich ook snel weer zal moeten focussen op de Canadese Grand Prix.

Verstappen kwam afgelopen weekend in Miami als vijfde over de streep, wat zijn beste resultaat tot nu toe was. Verstappen staat na vier raceweekenden op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 26 WK-punten achter zijn naam.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (20)

Login om te reageren
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.326

    Vraag. Waarom wordt dit wel gepost terwijl bijvoorbeeld je als schrijvert ook naar F1Technical kunt gaan om daar allerlei zeer boeiende analyses vandaan te plukken? Hetzij uit het fora aldaar.

    Maar neen. Verstappen gaat op verkanzie. Als het nou én én zou kunnen zijn, de verhoudingen zijn echter flink zoek.

    • + 5
    • 5 mei 2026 - 09:02
    • The Wolf

      Posts: 766

      Nou ik vind het nogal wat, Max Verstappen op vakantie op Sint Maarten. Daar kunnen we wat mee. Ik ga dit nieuws hier ook doorgeven aan iedereen die ik vandaag spreek. "Hey, weet jij waar Max Verstappen is?" ... "ehm nee..." ......."Sint Maarten!" ... "Oh...."

      • + 7
      • 5 mei 2026 - 09:08
    • misstappen

      Posts: 3.527

      Toch is dit belangrijk nieuws! wat is er namelijk aan de hand met Max.., Op St Maarten, geen race track te vinden, met je Merc heb je er ook niets aan, keer gas geven en je staat voorbij het strand in het water, wat is er in godsnaam aan de hand met hem??
      Trouwens wel bizar dat Pietje niet met dit nieuws kwam!

      • + 8
      • 5 mei 2026 - 09:13
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.175

      Voor hetzelfde geld stapt hij op 'n cruiseschip die voor Kaapverdië ligt te wachten....nee, dan beter vakantie op Sint Maarten.

      • + 3
      • 5 mei 2026 - 09:43
    • mr.Monza

      Posts: 10.027

      @MS,
      Daar is de doelgroep hier te klein voor, de RTL Boulevard achtige aandachtsho*en moeten tevreden gehouden worden.
      Scroll maar even naar beneden.

      • + 7
      • 5 mei 2026 - 09:50
    • The Wolf

      Posts: 766

      Wie voert eigenlijk Max z'n goudvis Blub tijdens z'n afwezigheid

      • + 2
      • 5 mei 2026 - 10:03
    • F1jos

      Posts: 5.204

      Hier worden misstappen gemaakt, de stalkende onder ons is bijvoorbaat voor in de berichtgeving

      • + 5
      • 5 mei 2026 - 10:28
    • Pietje Bell

      Posts: 34.612

      @Jos, kennelijk weet jij niet wat stalken is.

      Hier de definitie voor jou van de Politie punt nl site:

      Wat is stalking?

      Stalking is ‘het stelselmatig en opzettelijk inbreuk maken op de privacy van een ander’.
      Als u gestalkt wordt, wordt u regelmatig en herhaaldelijk lastiggevallen. Stalking kan allerlei gevolgen hebben.
      Het kan u irriteren, boos maken of juist bang of beschaamd. U voelt zich bespied en niet meer veilig.

      Stalking kan het gevolg zijn van een beëindigde relatie, waar een ex-partner zich niet bij de beëindiging neerlegt en contact blijft zoeken met de ander.
      Sommige stalkers leggen contact omdat ze uit zijn op een (vriendschappelijke of se.ksu.ele) relatie.
      Deze stalkers gedragen zich lomp en opdringerig waardoor de stalker ideeën over de ‘relatie’ met u heeft die niet stroken met de werkelijkheid.
      Het kan ook zijn dat de stalker geen relatie met u wil, maar het idee heeft dat hem onrecht is aangedaan en hij u daarvoor verantwoordelijk houdt. De stalker zoekt naar vergelding en aandacht voor dit ‘onrecht’.

      • + 2
      • 5 mei 2026 - 10:51
    • Rocks

      Posts: 1.078

      Paparazzi 😎

      • + 3
      • 5 mei 2026 - 11:01
    • Bertrand Gachot

      Posts: 561

      @Pietje, toch kan ik me voorstellen dat het onprettig voelt, als men je zo precies kan pinpointen. Iedereen weet ook waar zijn huis woont, en waar hij op dat moment niet is.

      • + 4
      • 5 mei 2026 - 11:17
    • Pietje Bell

      Posts: 34.612

      @Bertrand, dat is het gevolg van het feit dat iedereen op aarde zijn jet kan volgen en in 90% van de gevallen is hij aan boord.
      Ik las zondag al dat hij naar St Martin zou vliegen. Hij droeg tijdens het diner een T-shirt van St Barth en iemand vroeg hem naar dat T-shirt en hij vertelde dat hij naar St Martin zou vliegen.
      Idem dito voor zijn jacht. Soms zet hij de transponder uit, maar vaak nadat iedereen al heeft kunnen zien waar hij dat weekend of een paar weken op vakantie is.

      En wat betreft zijn huis ..... Dat complex is super beveiligd met overal camera's. Hij heeft zijn eigen lift naar zijn appartement en niemand komt langs de conciërge die niets in het gebouw te zoeken heeft. Hij woont daar super veilig.

      Hij schijnt daar geen onprettig gevoel bij te krijgen, want hij is van zijn zeer privé gelegen penthouse naar het druk bezochte Mareterra district verhuisd waar het stikt van de toeristen en Monegasken die langs de ingang lopen om een glimp op te vangen van de miljonairs en beroemdheden die daar wonen.
      Hij is het laatste half jaar vele malen vaker te voet buiten gespot dan in al die jaren in Fonteveille.

      • + 2
      • 5 mei 2026 - 11:33
    • F1jos

      Posts: 5.204

      Dat personen hier privéleven een sport van maken is best ziekelijk.

      • + 6
      • 5 mei 2026 - 11:40
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.326

      @Monza

      Dat blijkt. Bloed irritant is het.

      • + 3
      • 5 mei 2026 - 12:27
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.353

      Mogelijk dat men eruit opmaakt dat hij, gezien de locatie, de pijp aan Maarten geeft.

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 14:17
    • Larry Perkins

      Posts: 64.771

      Maarten van Rossem is al jaren terug getopt met roken...

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 15:22
  • Bertrand Gachot

    Posts: 561

    Als ik iet schrijf hier over het feit dat ik het nogal onfris vindt dat de gangen van de familie Verstappen middels de vliegtuig transponder zo minitieus worden gevolgd, wordt dat direct weggehaald. Waar slaat dit op. Bepaalde woorden die rijmen op flanstronder-knalking zijn niet toegestaan.

    • + 3
    • 5 mei 2026 - 11:15
  • Larry Perkins

    Posts: 64.771

    "Verstappen gespot op Sint Maarten voor korte vakantie."

    Voordat er vragen over komen:
    Ja, ik heb Max toestemming gegeven, mits het inderdaad een korte vakantie betreft...

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 11:52
  • Skoda F1

    Posts: 759

    Bolle Jos gespot waarschijnlijk voor een hele lange vakantie bij Canarische Eilanden!..

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 12:25
  • Bertrand Gachot

    Posts: 561

    @PietjeBell, ik vind toch dat er kanttekeningen geplaatst kunnen worden, je kan wel gewoon een tekst neer pleuren over wat stalking is.

    1 Ja, transponderdata van vliegtuigen is technisch gezien openbaar. Maar het systematisch verzamelen, combineren en publiceren ervan met als doel iemands bewegingen te volgen, gaat verder dan passief kennisnemen. Dat begint te lijken op stelselmatig volgen, wat wél in de richting van stalking gaat.

    2. Het “stelselmatige” element is er wel degelijk
    Het gaat niet om één keer melden dat iemand ergens is. dit is een patroon: tijden, routes, bestemmingen, telkens opnieuw. Dat voldoet juist aan het criterium “regelmatig en herhaaldelijk”, dat in de definitie genoemd wordt.

    3. Intentie is breder dan alleen obsessieve liefde of wraak
    jouw reactie doet voorkomen alsof stalking alleen voorkomt bij exen of verwarde individuen. Juridisch en maatschappelijk is dat te beperkt. Het kan ook gaan om:

    obsessieve nieuwsgierigheid
    sensatiezucht
    online aandacht/jacht op clicks

    De intentie hoeft niet romantisch of vijandig te zijn om alsnog een inbreuk te vormen.

    4. Privacy en veiligheidsgevoel worden wél geraakt
    Real-time of bijna real-time delen van reisbewegingen van iemand zoals Max Verstappen kan:

    inzicht geven in verblijfplaatsen
    voorspelbare patronen blootleggen
    risico’s vergroten (denk aan beveiliging, paparazzi, kwaadwillenden)

    Dat raakt direct aan het punt uit de definitie: je kunt je “bespied en niet meer veilig voelen”.

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 14:47

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

