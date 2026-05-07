Max Verstappen had al vanaf het begin van dit Formule 1-seizoen door dat er iets niet klopte aan zijn RB22. De Nederlander voelde meteen problemen in de besturing, wat uiteindelijk een grote impact had op zijn seizoensstart. Echter lijkt Red Bull Racing iets gevonden te hebben, wat hoop moet bieden in de komende races.

De Oostenrijkse renstal erkent intussen dat het probleem te laat werd opgelost. Daarmee wordt opnieuw duidelijk dat Red Bull momenteel niet alles onder controle heeft, ondanks de dominante reputatie van de voorbije seizoenen, waar ieder jaar wel een race werd gewonnen.

Problemen pas laat opgelost

Technisch directeur Pierre Waché geeft toe dat het team tijd nodig had om het probleem te doorgronden. “We moesten eerst bevestigen dat er effectief iets mis was en daarna uitzoeken waar het precies vandaan kwam”, legt hij uit tegenover Autosport.

Volgens Waché liep het daar mis. “We vinden het jammer dat we het probleem niet sneller hebben kunnen oplossen”, klinkt het. Het feit dat Verstappen het al in de eerste ronde aanvoelde, maakt die conclusie alleen maar pijnlijker.

Nieuwe updates en hoop op beterschap

Naast de problemen aan het begin van het seizoen kijkt Red Bull ook vooruit naar upgrades. Zo onthult Waché dat er al maanden gewerkt wordt aan de zogenaamde ‘Macarena’-vleugel, al verliep dat traject niet vlekkeloos. “We zijn daar sinds november mee bezig, maar we hadden moeite om die goed aan het werk te krijgen”, geeft hij toe.

Toch is er ook positief nieuws richting de volgende races. “In Oostenrijk zullen we sowieso wat gewicht van de wagen kunnen halen”, aldus Waché, die hoopt dat die aanpassing Red Bull opnieuw een stap vooruit kan laten zetten.

Stappen gemaakt in Miami

De eerste updates van de auto van Verstappen en Isack Hadjar vonden plaats in Miami. Die leken meteen te werken, aangezien de Nederlander zich als tweede kwalificeerde voor de race in Florida. Uiteindelijk pakte de viervoudig wereldkampioen de vijfde plaats.