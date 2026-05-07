Auto Verstappen wederom op dieet: "In Oostenrijk is het opgelost"

Max Verstappen had al vanaf het begin van dit Formule 1-seizoen door dat er iets niet klopte aan zijn RB22. De Nederlander voelde meteen problemen in de besturing, wat uiteindelijk een grote impact had op zijn seizoensstart. Echter lijkt Red Bull Racing iets gevonden te hebben, wat hoop moet bieden in de komende races.

De Oostenrijkse renstal erkent intussen dat het probleem te laat werd opgelost. Daarmee wordt opnieuw duidelijk dat Red Bull momenteel niet alles onder controle heeft, ondanks de dominante reputatie van de voorbije seizoenen, waar ieder jaar wel een race werd gewonnen. 

Problemen pas laat opgelost

Technisch directeur Pierre Waché geeft toe dat het team tijd nodig had om het probleem te doorgronden. “We moesten eerst bevestigen dat er effectief iets mis was en daarna uitzoeken waar het precies vandaan kwam”, legt hij uit tegenover Autosport. 

Volgens Waché liep het daar mis. “We vinden het jammer dat we het probleem niet sneller hebben kunnen oplossen”, klinkt het. Het feit dat Verstappen het al in de eerste ronde aanvoelde, maakt die conclusie alleen maar pijnlijker.

Nieuwe updates en hoop op beterschap

Naast de problemen aan het begin van het seizoen kijkt Red Bull ook vooruit naar upgrades. Zo onthult Waché dat er al maanden gewerkt wordt aan de zogenaamde ‘Macarena’-vleugel, al verliep dat traject niet vlekkeloos. “We zijn daar sinds november mee bezig, maar we hadden moeite om die goed aan het werk te krijgen”, geeft hij toe.

Toch is er ook positief nieuws richting de volgende races. “In Oostenrijk zullen we sowieso wat gewicht van de wagen kunnen halen”, aldus Waché, die hoopt dat die aanpassing Red Bull opnieuw een stap vooruit kan laten zetten.

Stappen gemaakt in Miami

De eerste updates van de auto van Verstappen en Isack Hadjar vonden plaats in Miami. Die leken meteen te werken, aangezien de Nederlander zich als tweede kwalificeerde voor de race in Florida. Uiteindelijk pakte de viervoudig wereldkampioen de vijfde plaats. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.777

    "Waar ieder jaar wel een race werd gewonnen" ... zoals minstens 8 per jaar, de afgelopen 6 jaar?

    • + 0
    • 7 mei 2026 - 08:55
    • Patrace

      Posts: 6.694

      Dat is toch minimaal één… :-)

      En ik zie Verstappen dit jaar nog wel meedoen om de zeges hoor. De motor is redelijk sterk en Red Bull acht ik wel in staat om de auto goed door te ontwikkelen.
      Het zal ook afhangen van de ADUO beslissing van de FIA wie hun motor mag verbeteren.

      • + 0
      • 7 mei 2026 - 09:25
    • Need5Speed

      Posts: 3.777

      Ze wilden wel heel graag een punt maken dat het bij Red Bull niet lekker loopt, ondanks dat Max voor de 6e jaar op rij meer races had gewonnen dan welke andere coureur ook (ik denk dat dat een record is). Het is waar dat niet alles lekker ging maar juist races winnen ging nog wel.

      Bij 'ieder jaar wel een race gewonnen' denk ik eerder aan de periode 2016-2020 waar Mercedes de overhand had. Al lag het toen niet aan het team of de auto maar aan de motor.

      • + 0
      • 7 mei 2026 - 09:58
  • Rocks

    Posts: 1.079

    Benzine zonder suiker 😎

    • + 1
    • 7 mei 2026 - 09:00
  • Larry Perkins

    Posts: 64.826

    "Auto Verstappen wederom op dieet: "In Oostenrijk is het opgelost."

    Oostenrijk is nog zover weg, dat staat nog niet eens op de kalender...
    (zie "Formule 1 kalender - 2026")

    • + 0
    • 7 mei 2026 - 09:23
  • ThisGuy

    Posts: 1.686

    Als ze in Oostenrijk al gewicht van de wagen hebben gehaald, dan snap ik niet waarom ze dat in Canada weer zouden toevoegen.

    • + 0
    • 7 mei 2026 - 10:46
  • Pietje Bell

    Posts: 34.651

    Over wagens gesproken .............

    Fernando heeft gisteren zijn Pagani Zonda Diamante Verde in ontvangst genomen.
    Peperdure wagen schijnt. De duurste is €20 miljoen. Prijs van deze is niet bekend.

    Video van ontvangst: www.instagram.com/p/DYAKl1nti_R/

    Eerst rit: www.instagram.com/reel/DYAF2X-C4jb/

    ------------------------------

    Max en Leclerc hebben beiden een appartement in Mareterra, maar Alonso heeft een
    schitterende villa op de grond, gelegen naast de appartementen met ruimte ertussen.
    Kreeg dit gisteren doorgestuurd van iemand uit Monaco.

    ibb.co/GftN4LBh

    ibb.co/wNbJdWBj

    ibb.co/zVDWL5Bp Op de achtergrond de appartementen.

    Groene kruis is Fernando en rode kruis is Max: ibb.co/nqsjQgjy

    Iets algemene info:
    Living space villa

    1,500 m² to 2,500 m²

    5 to 7 bedrooms; rooftop gardens; private pools; internal lifts
    Aerial view of Les Villas Monaco community of luxury homes by the waterfront

    Each villa is a multi-level masterpiece featuring double-height ceilings,
    custom-designed interiors, landscaped rooftop gardens, and direct sea views.
    Outdoor pools, glass atriums, and internal courtyards are standard features.

    • + 0
    • 7 mei 2026 - 10:48

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

