Verstappen blij met steun van familie: "Ik zie ze niet vaak"

Max Verstappen beleefde in Miami een opvallend positief raceweekend. Zijn Red Bull-bolide oogde voor het eerst bestuurbaar, en Verstappen leek zich ook beter in zijn vel te voelen. De glimlach was het hele weekend niet van zijn gezicht te slaan, ook omdat zijn familie aanwezig was.

Verstappen kreeg afgelopen weekend steun van veel van zijn familie en vrienden. Naast zijn vriendin Kelly Piquet, waren ook zijn moeder Sophie Kumpen, zijn zus Victoria en haar twee zoontjes aanwezig. Ze stonden tijdens de sessies in de pitbox van Red Bull, en werden ook veelvuldig in beeld gebracht door de regie. Vooral Verstappens neefjes stalen de show, al helemaal toen ze na de kwalificatie nieuwsgierig vroegen hoe hij het had gedaan.

Wat deed de aanwezigheid van de familie met Verstappen?

Verstappen genoot zichtbaar van de aanwezigheid van zijn familie. In Miami werd hij hiernaar gevraagd, en wordt hij geciteerd door Formule 1 Magazine: "Ik zie hen inderdaad niet zo heel erg vaak. Dan is het ook heel erg fijn dat we er op deze manier een leuk weekend van kunnen maken."

Verstappen presteert meestal goed als zijn zus Victoria aanwezig is op de circuits. Als hij wordt geconfronteerd met dit feitje, moet hij hard lachen. Op de vraag of haar aanwezigheid hem afgelopen weekend heeft geholpen, geeft hij al grappend antwoord: "Dat zal zij zelf natuurlijk ook zeggen! Dan kan ze nog wel veel vaker langskomen! Maar natuurlijk geniet ik ervan als ze erbij zijn, absoluut."

Hoe verliep het weekend voor Verstappen?

Voor Verstappen was het een positief weekend. De updates van Red Bull leken te werken, en Verstappen was gematigd tevreden. In de kwalificatie greep hij net naast de pole position, en hij probeerde bij de start Andrea Kimi Antonelli te verschalken. Verstappen kende een goede start, maar maakte in de tweede bocht een klein foutje.

Verstappen spinde, kreeg zijn auto snel weer onder controle en vocht zich daarna door het middenveld weer naar voren. Uiteindelijk kwam hij als vijfde over de streep, en een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de witte lijn bij de pit exit, deed daar niets vanaf.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 564

    Kijk zo kan het ook, niet dat ik verder interesse heb in de boodschap van dit bericht, maar gewoon een algemene beschrijving van de support van familie leden en geen geleur met transponder data van vliegtuigen!

    • + 5
    • 6 mei 2026 - 09:34
  • Larry Perkins

    Posts: 64.805

    Max Verstappen Lands on Sint Maarten! 🏎️ Straight from the Miami F1 Grand Prix ✈️ Maho Beach
    (2,01 minuten)

    https://youtu.be/UnBs791CzKc

    • + 3
    • 6 mei 2026 - 09:53
    • Larry Perkins

      Posts: 64.805

      Max Verstappen with his nephews & girlfriend Kelly Piquet after Qualifying in Miami | BTS
      (5,09 minuten, met familie vanaf minuut 2,30))

      https://youtu.be/x3ZLG9o_Li4

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 10:05
    • Pietje Bell

      Posts: 34.637

      Mooie beelden hoor. Hij ziet zijn familie niet zo vaak? Het is maar 5 kwartier vliegen naar Maastricht, dus vaker een bezoekje brengen hoeft geen probleem te zijn. Het is maar net waar hij voor kiest. Hij ging er 1 of 2 keer per jaar naar toe als er iets te vieren viel. Dat lijkt me erg weinig.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 10:07
    • Pietje Bell

      Posts: 34.637

      Mijn reactie was nav de eerste video toen de tweede er nog niet stond.

      De tweede video heeft een zeer misleidende titel, want zijn familie komt er
      5 seconden in voor. Er is veel meer beeld materiaal.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 10:15
    • Larry Perkins

      Posts: 64.805

      Familiefilmpje...

      The Inside the Complex World Of F1 World Champion Max Verstappen
      (Max Verstappen F1, 8,12 minuten)

      https://youtu.be/jm3jVOxwnKU

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 10:19
    • Larry Perkins

      Posts: 64.805

      F1 Miami GP 2026 WAGs & Couples | Leclerc, Russell, Sainz & More!
      (Paddock Life, 5,21 minuten)

      https://youtu.be/r-Niv5S5N-M

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 10:26
    • Larry Perkins

      Posts: 64.805

      x(.)com/MaxArgento33/status/2050930885130621143/photo/1

      * haakjes verwijderen

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 11:05
    • Pietje Bell

      Posts: 34.637

      The Inside the Complex World Of F1 World Champion Max Verstappen
      (Max Verstappen F1, 8,12 minuten)
      ---------------------------------------------

      Leuke compilatie de eerste 5 minuten. Daarna heb ik 'm niet verder bekeken.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 11:06
    • Larry Perkins

      Posts: 64.805

      Iedereen is vrij om iets wel of niet te bekijken...

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 11:20
    • F1jos

      Posts: 5.206

      Na dit Pietluttige berichten moet ik even een kattenBelletje doen.

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 11:32
    • Pietje Bell

      Posts: 34.637

      Erik van Haren
      @ErikvHaren
      ·
      3 mei
      Verstappen net bij de stewards geweest naar aanleiding van
      witte lijn bij uitgang pitstraat en Russell die hem raakte in slotfase.

      Daarna tijd voor de echte debrief.

      ibb.co/DH0XNJTY

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 11:54
    • Pietje Bell

      Posts: 34.637

      2 foto's: www.instagram.com/p/DX4g4CsCkVj/?img_index=1

      www.instagram.com/p/DXzdvtjjE-v/?img_index=1

      Lily en oma Fifi: ibb.co/8D1FSW1P

      De jongens hebben een T-shirt van Messi gekregen:
      ibb.co/608tssnP

      Victoria heeft al haar story's in de highlights geplaatst:

      www.instagram.com/(...)/18368343055200050/

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 12:03
  • Skoda F1

    Posts: 762

    Misschien moet hij ook niet in die bosjes gaan zitten! Want ik zie hem ook bijna niet.

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 11:42
  • Pietje Bell

    Posts: 34.637

    RBR Daily
    @RBR_Daily
    ·
    18 u

    🚨 Pierre Waché confirms that Red Bull are bringing a small upgrade for Montreal

    A bigger package is also coming later during the European season.
    autosport dot com/f1/news/exclus

    Fyi he words the Montreal upgrades as 'just a little step'

    🚨 Pierre Waché confirms Red Bull are aiming to bring another weight reduction
    package to Austria.

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 11:50

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

