Max Verstappen beleefde in Miami een opvallend positief raceweekend. Zijn Red Bull-bolide oogde voor het eerst bestuurbaar, en Verstappen leek zich ook beter in zijn vel te voelen. De glimlach was het hele weekend niet van zijn gezicht te slaan, ook omdat zijn familie aanwezig was.

Verstappen kreeg afgelopen weekend steun van veel van zijn familie en vrienden. Naast zijn vriendin Kelly Piquet, waren ook zijn moeder Sophie Kumpen, zijn zus Victoria en haar twee zoontjes aanwezig. Ze stonden tijdens de sessies in de pitbox van Red Bull, en werden ook veelvuldig in beeld gebracht door de regie. Vooral Verstappens neefjes stalen de show, al helemaal toen ze na de kwalificatie nieuwsgierig vroegen hoe hij het had gedaan.

Wat deed de aanwezigheid van de familie met Verstappen?

Verstappen genoot zichtbaar van de aanwezigheid van zijn familie. In Miami werd hij hiernaar gevraagd, en wordt hij geciteerd door Formule 1 Magazine: "Ik zie hen inderdaad niet zo heel erg vaak. Dan is het ook heel erg fijn dat we er op deze manier een leuk weekend van kunnen maken."

Verstappen presteert meestal goed als zijn zus Victoria aanwezig is op de circuits. Als hij wordt geconfronteerd met dit feitje, moet hij hard lachen. Op de vraag of haar aanwezigheid hem afgelopen weekend heeft geholpen, geeft hij al grappend antwoord: "Dat zal zij zelf natuurlijk ook zeggen! Dan kan ze nog wel veel vaker langskomen! Maar natuurlijk geniet ik ervan als ze erbij zijn, absoluut."

Hoe verliep het weekend voor Verstappen?

Voor Verstappen was het een positief weekend. De updates van Red Bull leken te werken, en Verstappen was gematigd tevreden. In de kwalificatie greep hij net naast de pole position, en hij probeerde bij de start Andrea Kimi Antonelli te verschalken. Verstappen kende een goede start, maar maakte in de tweede bocht een klein foutje.

Verstappen spinde, kreeg zijn auto snel weer onder controle en vocht zich daarna door het middenveld weer naar voren. Uiteindelijk kwam hij als vijfde over de streep, en een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de witte lijn bij de pit exit, deed daar niets vanaf.