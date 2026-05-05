Max Verstappen heeft in Miami naast een podiumplek gegrepen, maar opnieuw stond de Nederlander centraal in het spektakel. De Red Bull Racing-coureur liet zich gelden met een ijzersterke kwalificatie, een chaotische start én een reeks messcherpe inhaalacties. Sky Sports F1-commentator Martin Brundle keek met open mond toe.

Hoewel Red Bull volgens Brundle stappen heeft gezet, blijft het team nog achter op de absolute top. Verstappen probeerde dat verschil eigenhandig te overbruggen, maar zag zijn sterke uitgangspositie al bij de start in rook opgaan.

Spin Verstappen zorgt voor chaos in openingsfase

“Verstappen spint”, klonk het bij Brundle toen het misging bij de start. “Hij wilde koste wat het kost zijn plek vasthouden en ging te gretig op het gas. Daardoor verloor hij de controle en draaide hij rond.”

Toch bleef de schade beperkt. Verstappen sloot de eerste ronde als negende af en ging meteen in de tegenaanval. “Hij is extreem agressief terwijl hij posities terugpakt, maar op een slimme manier. Zelfs die spin was uiteindelijk goed opgelost. Geen schade en niemand die hem raakt: dat is knap.”

Brundle lyrisch: ‘Dit was gewoon geniaal’

De Brit kon zijn bewondering nauwelijks verbergen toen Verstappen zich herpakte. “Ik zag hem in de eerste ronde al met meerdere wagens in aanraking komen. Misschien lichte schade aan zijn voorvleugel, maar het viel allemaal mee”, aldus Brundle, die zichtbaar genoot.

Wat volgde, maakte pas echt indruk. “Dit was gewoon geniaal van Verstappen. Hij ging over de limiet, maakte een volledige 360, maar hield de wagen onder controle en kon meteen door. Dat redt zijn race.” Volgens Brundle was het pure klasse dat Verstappen niet in de muur eindigde en zich in de subtop wist te handhaven.

Ook bij een fel duel met Carlos Sainz koos Verstappen volgens Brundle exact de juiste aanpak. “Hij remde extreem laat, maar het was volledig volgens de regels. Geen contact en binnen de baanlimieten. Hard, maar eerlijk racen.”