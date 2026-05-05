Sky Sports-analist buigt voor Verstappen: "Dat was knap"

Sky Sports-analist buigt voor Verstappen: "Dat was knap"

Max Verstappen heeft in Miami naast een podiumplek gegrepen, maar opnieuw stond de Nederlander centraal in het spektakel. De Red Bull Racing-coureur liet zich gelden met een ijzersterke kwalificatie, een chaotische start én een reeks messcherpe inhaalacties. Sky Sports F1-commentator Martin Brundle keek met open mond toe.

Hoewel Red Bull volgens Brundle stappen heeft gezet, blijft het team nog achter op de absolute top. Verstappen probeerde dat verschil eigenhandig te overbruggen, maar zag zijn sterke uitgangspositie al bij de start in rook opgaan.

Spin Verstappen zorgt voor chaos in openingsfase

“Verstappen spint”, klonk het bij Brundle toen het misging bij de start. “Hij wilde koste wat het kost zijn plek vasthouden en ging te gretig op het gas. Daardoor verloor hij de controle en draaide hij rond.”

Toch bleef de schade beperkt. Verstappen sloot de eerste ronde als negende af en ging meteen in de tegenaanval. “Hij is extreem agressief terwijl hij posities terugpakt, maar op een slimme manier. Zelfs die spin was uiteindelijk goed opgelost. Geen schade en niemand die hem raakt: dat is knap.”

Brundle lyrisch: ‘Dit was gewoon geniaal’

De Brit kon zijn bewondering nauwelijks verbergen toen Verstappen zich herpakte. “Ik zag hem in de eerste ronde al met meerdere wagens in aanraking komen. Misschien lichte schade aan zijn voorvleugel, maar het viel allemaal mee”, aldus Brundle, die zichtbaar genoot.

Wat volgde, maakte pas echt indruk. “Dit was gewoon geniaal van Verstappen. Hij ging over de limiet, maakte een volledige 360, maar hield de wagen onder controle en kon meteen door. Dat redt zijn race.” Volgens Brundle was het pure klasse dat Verstappen niet in de muur eindigde en zich in de subtop wist te handhaven.

Ook bij een fel duel met Carlos Sainz koos Verstappen volgens Brundle exact de juiste aanpak. “Hij remde extreem laat, maar het was volledig volgens de regels. Geen contact en binnen de baanlimieten. Hard, maar eerlijk racen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Martin Brundle Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.274

    Die RB verliest bij elke start belangrijke meters. Dat zorgt ervoor dat ze altijd plaatsen verliezen. Desalniettemin was Max zelf erg sterk in positioneren en heel even leek hij zelfs de eerste plek te pakken ondanks zijn rukstart.
    Helaas ging het toen fout waarbij Max zelf ook zeldzaam foutje leek te maken. Daardoor was de race verloren maar zonder dat foutje en met een doorkomst op P1 zou hij de race vrijwel zeker op het podium geëindigd zijn. Misschien zelfs wel gewonnen hebben. Het zag er zeker niet slecht uit bij RB.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 12:53
  • Dale U

    Posts: 1.907

    Dat is niet Juan Pablo......
    ...... die dit zegt....

    • + 3
    • 5 mei 2026 - 13:02
  • The Wolf

    Posts: 766

    "maar hield de wagen onder controle en kon meteen door. Dat redt zijn race.” Volgens Brundle was het pure klasse"

    Pure klasse? Puur geluk zul je bedoelen!

    • + 2
    • 5 mei 2026 - 13:15
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.173

      Iedereen kan dit, maar de horde vind dit prachtige en denkt dat alleen Max dit kan.
      Laat ze maar in de waan joh...vinden ze leuk.

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 14:48
  • F1jos

    Posts: 5.203

    De Skay Sports analisten mogen eindelijk het licht aanschouwen.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 13:21
  • Pietje Bell

    Posts: 34.612

    Het is bekend dat Max van lekker eten houdt. Hij is dan ook na de GP naar het Turkse
    Doya Restaurant geweest in zijn St Barth T-shirt met de opdruk: "Gin or Gym?".
    De eigenaar en chefkok heeft hier gisteren een paar leuke opnames van op zijn story
    geplaatst. Even de kebab voorproeven, haha. Aan het eind is te zien wie dat is.
    "3X Michelin Bib Gourmand 22-23-24 | 2X Miami New Times Miami's Best Chef 24-25"

    imgur.com/JXF63JO

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 13:23
  • Regenrace

    Posts: 2.603

    De schrijvert snapt er weer ouderwets geen hol van. Dat Verstappen tijdens zijn spin niet geraakt werd, was vooral knap van zijn oplettende medecoureurs - natuurlijk niet van de sitting duck himself. En dat spinnen op zich is natuurlijk ook verre van knap. Maar gaat u vooral door.

    • + 2
    • 5 mei 2026 - 13:53
    • Polleke2

      Posts: 1.998

      Nee hij had het beter net als Charles kunnen doen.

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 14:28
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.173

    Zonder het bericht te lezen dacht ik dat het over ome Ralf ging.

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 14:49

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
