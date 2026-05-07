FIA-president hint op verrassende aanpassing van F1-kalender

FIA-president hint op verrassende aanpassing van F1-kalender

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft opvallende informatie gedeeld over de Formule 1-kalender. Als de onrust in het Midden-Oosten aanhoudt, dan kan dit later dit jaar voor problemen zorgen. Volgens Ben Sulayem is het dan niet uitgesloten dat Turkije eerder dan gepland terugkeert op de kalender.

Door de onrust in het Midden-Oosten werden de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender geschrapt. Dit zorgde voor een gapend gat, maar het betekende niet dat de races compleet worden overgeslagen. Er gaan immers geruchten rond over het toch laten doorgaan van één van de races. Of dat gaat lukken, blijft zeer de vraag. De Formule 1 is afhankelijk van de geopolitieke situatie, en dat kan later dit seizoen ook de races in Qatar en Abu Dhabi in gevaar brengen.

Hoe gaat de FIA dit oplossen?

De FIA houdt met alle bovengenoemde scenario's rekening, zo verklapt Ben Sulayem. De FIA-president maakte daar geen geheim van toen hij in Miami met de internationale media sprak: "Rondom Qatar zou je alles één week kunnen uitstellen. Als het niet kan, dan kan Turkije dit jaar misschien wel terugkomen, als ze de homologatie en al hun andere zaken weten te voltooien."

Achter de schermen worden er gesprekken gevoerd, zo legt Ben Sulayem uit: "Logistiek gezien is het een geval van: Wat is het beste scenario? We praten met de promotors. Het gaat erover van waar we heen willen gaan, wat we willen faciliteren, maar we willen onze staf niet te veel stress geven. Dat zou te veel van het goede zijn."

De Formule 1 en de FIA maakten onlangs bekend dat de Turkse Grand Prix in 2027 terugkeert op de kalender. Vanaf volgend jaar zal de sport weer terugkeren op het zeer populaire circuit van Istanbul Park.

Gaan de races in Qatar en Abu Dhabi door?

Over het mogelijk schrappen van de races in Qatar en Abu Dhabi wil Ben Sulayem geen uitspraken doen: "Dit is een groter probleem dan de autosport. Het is onze manier van leven, het zijn de veranderingen, het is de stress in dat gebied."

"Als we het hebben over het leiderschap daar, over de manier waarop de overheid ermee omging, door niet te reageren met represailles, dat was heel verstandig. Het vergt kracht om dat niet te doen. Sport kan wachten. Wat is belangrijker? Mensen of de autosport? Of welke sport dan ook? Mensen staan altijd op één."

Reacties (1)

  • 919

    Posts: 4.355

    'FIA-president hint op verrassende aanpassing van F1-kalender'

    FIA-president hint op verassende aanpassing van F-kalender. 💣

    7 mei 2026 - 11:46

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Mohammed Ben Sulayem
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AE
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, AE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
