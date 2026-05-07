FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft opvallende informatie gedeeld over de Formule 1-kalender. Als de onrust in het Midden-Oosten aanhoudt, dan kan dit later dit jaar voor problemen zorgen. Volgens Ben Sulayem is het dan niet uitgesloten dat Turkije eerder dan gepland terugkeert op de kalender.

Door de onrust in het Midden-Oosten werden de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender geschrapt. Dit zorgde voor een gapend gat, maar het betekende niet dat de races compleet worden overgeslagen. Er gaan immers geruchten rond over het toch laten doorgaan van één van de races. Of dat gaat lukken, blijft zeer de vraag. De Formule 1 is afhankelijk van de geopolitieke situatie, en dat kan later dit seizoen ook de races in Qatar en Abu Dhabi in gevaar brengen.

Hoe gaat de FIA dit oplossen?

De FIA houdt met alle bovengenoemde scenario's rekening, zo verklapt Ben Sulayem. De FIA-president maakte daar geen geheim van toen hij in Miami met de internationale media sprak: "Rondom Qatar zou je alles één week kunnen uitstellen. Als het niet kan, dan kan Turkije dit jaar misschien wel terugkomen, als ze de homologatie en al hun andere zaken weten te voltooien."

Achter de schermen worden er gesprekken gevoerd, zo legt Ben Sulayem uit: "Logistiek gezien is het een geval van: Wat is het beste scenario? We praten met de promotors. Het gaat erover van waar we heen willen gaan, wat we willen faciliteren, maar we willen onze staf niet te veel stress geven. Dat zou te veel van het goede zijn."

De Formule 1 en de FIA maakten onlangs bekend dat de Turkse Grand Prix in 2027 terugkeert op de kalender. Vanaf volgend jaar zal de sport weer terugkeren op het zeer populaire circuit van Istanbul Park.

Gaan de races in Qatar en Abu Dhabi door?

Over het mogelijk schrappen van de races in Qatar en Abu Dhabi wil Ben Sulayem geen uitspraken doen: "Dit is een groter probleem dan de autosport. Het is onze manier van leven, het zijn de veranderingen, het is de stress in dat gebied."

"Als we het hebben over het leiderschap daar, over de manier waarop de overheid ermee omging, door niet te reageren met represailles, dat was heel verstandig. Het vergt kracht om dat niet te doen. Sport kan wachten. Wat is belangrijker? Mensen of de autosport? Of welke sport dan ook? Mensen staan altijd op één."