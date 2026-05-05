Hamilton kende moeizame race: "Begon bij de spin van Verstappen"

Lewis Hamilton heeft met een wrang gevoel teruggekeken op de Grand Prix van Miami. Wat vooraf nog hoopgevend leek voor Ferrari, draaide al in de openingsronde uit op een frustrerende middag voor de zevenvoudig wereldkampioen.

De Brit raakte al vroeg betrokken bij incidenten en liep schade op, waardoor hij de rest van de race achter de feiten aanreed. Het resultaat: een wedstrijd in niemandsland en weinig perspectief op een goed resultaat. Na afloop legde hij de schuld voor een deel bij Max Verstappen.

Schade gooit roet in het eten

“Het zat gewoon niet mee. Door de spin voor me van Max (Verstappen) verloor ik meteen plekken en daarna liep ik schade op na contact. Vanaf dat moment was het eigenlijk al klaar”, blikte Hamilton terug in gesprek met diverse media. “We verloren enorm veel downforce, dat kostte me ongeveer een halve seconde per ronde.”

Daardoor kon hij geen rol van betekenis meer spelen in de race. “Dan weet je dat je alleen nog bezig bent met schade beperken en hopen dat je nog wat punten meepakt. Dat is niet waar je voor komt.”

Twijfels over simulator groeien

De frustratie was des te groter omdat het gevoel vooraf juist goed was. “De rondjes richting de grid voelden sterk. Ik had echt het idee dat we mee konden doen vooraan. Dan is het extra pijnlijk als het meteen in de eerste ronde misgaat.”

Opvallend genoeg uitte Hamilton ook kritiek op de voorbereiding, met name op de simulator. “Ik heb er de laatste weken veel tijd in gestoken, maar als je dan op het circuit komt en de auto compleet anders aanvoelt, dan klopt er iets niet. Daarom ga ik het nu anders aanpakken en die simulator even links laten liggen.”

Toch ziet hij ook nog werkpunten voor Ferrari. “Op de rechte stukken komen we nog tekort, daar verliezen we een paar tienden. Dat moeten we oplossen. Dit was gewoon een weekend om snel te vergeten, nu moet de focus weer vooruit.”

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
