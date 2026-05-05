Red Bull-teambaas Laurent Mekies zorgde afgelopen weekend voor de nodige ophef met een opvallende uitspraak over Gianpiero Lambiase. Het zorgde voor ongemak bij McLaren, en toen CEO Zak Brown in de Red Bull-hospitality werd gesignaleerd, riep dat vragen op. Mekies legt nu uit waar dat gesprek over ging, en stelt dat de lucht is geklaard.

Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase vertrekt na 2027 naar McLaren, waar hij de Chief Racing Officer wordt. Mekies zorgde in Miami echter voor de nodige verbazing, door doodleuk te stellen dat Lambiase teambaas werd. McLaren-CEO Brown reageerde vol verbazing, waarna hij ook riep dat ze Lambiase graag eerder naar Woking willen halen. Het feit dat Brown daarna bij Red Bull werd gespot, zorgde voor veel geruchten.

Wat werd er besproken?

Na afloop van de race werd Mekies door de internationale media gevraagd of Brown koffie kwam drinken, of dat er iets anders speelde: "De Red Bull, ja, het was de Red Bull! We praten regelmatig met Zak en mijn andere collega's, maar we wilden er echt geen pingpongspelletje van maken. We hebben er een goed gesprek over gevoerd, zoals we altijd doen, en we gaan weer door."

'We zijn gewoon trots'

Mekies maakt zich verder ook weinig zorgen over het aanstaande vertrek van Lambiase: "Wat betreft het vervangen van GP: daar hebben we nog wel een paar jaar de tijd voor om over na te denken. Grapjes daargelaten, we zijn gewoon trots."

"Zoals ik al vaker heb gezegd, willen we te veel het feit verdedigen dat we veel talenten zijn verloren. Dat is een feit, en dat speelt al een jaar of drie, vier. Als gevolg daarvan is het de hoogste prioriteit binnen het team om een omgeving te creëren waarin we het beste talent kunnen behouden, ontwikkelen en aantrekken."

De tactiek van Red Bull

De Fransman vindt dat Red Bull op dit punt al goed werk levert: "We hebben het gevoel dat we het beste talent al in huis hebben. Per afdeling, te beginnen bij Ben Hodgkinson voor de motor en Pierre Waché voor het chassis, zijn we ervan overtuigd dat we de beste mensen hebben. Waar mogelijk proberen we altijd intern te promoveren. We hebben in de afgelopen jaren veel talent voortgebracht en daar zijn we heel trots op. Dat willen we voortzetten."