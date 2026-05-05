'Arrogante' Russell gefileerd na Miami: "Krankzinnig wat hier gebeurt"

Peter Windsor heeft snoeiharde kritiek geuit op George Russell na het voorbije raceweekend. Volgens de analist maakt de Mercedes-coureur zijn grote woorden niet waar en wordt hij genadeloos afgetroefd door teamgenoot Kimi Antonelli. De negentienjarige Italiaan blijft ondertussen imponeren en lijkt zijn status als supertalent met de week kracht bij te zetten.

Windsor ziet een duidelijk verschil in ontwikkeling en mentaliteit tussen beide coureurs. Waar Antonelli stappen blijft zetten en leert van zijn teamgenoot, zou Russell net blijven hangen in excuses en zelfvertrouwen zonder onderbouwing.

Antonelli maakt indruk en zet Russell te kijk

Windsor is lyrisch over de prestaties van Antonelli, die opnieuw geschiedenis schrijft in de Formule 1. “Antonelli heeft zijn derde Grand Prix op rij gewonnen en ook drie keer achter elkaar poleposition gepakt. Daar kun je alleen maar diep respect voor hebben”, klinkt het bewonderend op zijn eigen Youtube-kanaal.

Volgens Windsor is het vooral de manier waarop de Italiaan zich profileert die indruk maakt. “Wat nog indrukwekkender is: hoe hij blijft verbeteren in snelle en middensnelle bochten, én hoe hij zijn teamgenoot simpelweg overklast. Russell wordt op dit moment echt te kijk gezet, hoe hard dat ook klinkt.”

Kritiek op houding Russell: ‘Excuses slaan nergens op’

Daar waar Antonelli blijft groeien, ziet Windsor bij Russell vooral stilstand. “Dat hij in dezelfde auto zo duidelijk wordt verslagen, is eigenlijk onbegrijpelijk”, stelt hij scherp. “Maar wat me nog meer verbaast, is hoe hij ermee omgaat.”

De Brit wees na afloop onder meer naar het gebrek aan grip in Miami en oververhitte banden. Volgens Windsor is dat onzin. “Dat geldt voor iedereen. Dit is het circuit, daar moet je je gewoon aan aanpassen. Door te blijven herhalen dat het niet bij je past, praat je jezelf alleen maar verder naar beneden.”

‘Russell leert niet, Antonelli juist wel’

Windsor zet vraagtekens bij de leercurve van Russell, zeker gezien de open data binnen het team. “Als Antonelli beter is in bepaalde bochten, waarom zie je daar dan niks van terug bij Russell? Ze kunnen elkaars data gewoon bekijken.”

Hij prijst juist de aanpak van de jonge Italiaan. “Antonelli heeft duidelijk wél gekeken naar de sterke punten van Russell en die geïntegreerd in zijn eigen rijstijl. Daardoor is hij nu ook in snelle bochten ijzersterk. Dat maakt hem compleet.”

Toch sluit Windsor een ommekeer niet volledig uit. “Russell heeft absoluut het talent om terug te slaan, maar dat begint niet met excuses. Hij moet simpelweg doen wat Antonelli doet: slimmer omgaan met zijn banden en minder energie verspillen. Dat verschil zag je bijvoorbeeld heel duidelijk in zijn duel met Lando Norris.”

Volgens Windsor zit daar ook de sleutel in het verschil tussen de toppers. “Antonelli rijdt met een finesse die je normaal alleen bij Max Verstappen ziet. Subtiel, gecontroleerd, efficiënt. Russell en Norris zijn veel agressiever in hun stuurbewegingen. En dat kost uiteindelijk gewoon tijd.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (25)

Login om te reageren
  • WickieDeViking

    Posts: 1.005

    Ik vond hem vorig jaar zeker niet de beste rookie en dus ook geen supertalent. De auto speelt ook gewoon een grote rol dit jaar en misschien is Russell wel gewoon overschat? Uiteraard leert Antonelli wel heel snel, dus dat dat ook een rol speelt, ontken ik niet.

    Eens kijken of Antonelli het over een heel seizoen over de streep getrokken krijgt. Het is wel gewoon knap wat hij tot nu toe presteert, ondanks mijn kanttekeningen.

    • + 7
    • 5 mei 2026 - 07:54
    • AUDI_F1

      Posts: 3.766

      Het is het chassis, de motor en de coureur dat moet alle 3 goed zijn. En bij Mercedes is het vaak de motor die er nog een beetje boven uit speelt.

      Maar Russel zal idd dichter bij zijn teammaat moeten rijden.

      • + 4
      • 5 mei 2026 - 09:01
  • jd2000

    Posts: 7.688

    Zou zeggen Antonelli ga zo door! Russell kan nog wel een paar lesjes nederigheid gebruiken.

    • + 24
    • 5 mei 2026 - 08:13
    • F1jos

      Posts: 5.203

      De arrogantie van een tweede rijder die niet zijn verlies kan accepteren en allerlei excuses verzinnen

      • + 3
      • 5 mei 2026 - 10:37
  • Patrace

    Posts: 6.687

    Ik ben het wel eens met Peter Windsor.
    Russell heeft al veel langer laten zien dat hij weinig leert en zich vaak verschuilt achter excuses.
    In het verleden al dat hij regelmatig zijn banden oprookte in het begin van zijn stint. Elke keer opnieuw.
    Hij is zo vol van zichzelf dat hij denkt dat hij al op topniveau zit, maar hij wordt langzaam door een jonge Antonelli met de neus of de feiten gedrukt dat hij zelf nog stappen moet zetten. Het talent heeft hij wel, maar nu komt het aan om dat uit te bouwen door te leren en hard te werken. En dat doet hij dus niet voldoende.
    Ik denk dat Wolff dat ook wel heeft gezien.

    • + 8
    • 5 mei 2026 - 08:21
    • Larry Perkins

      Posts: 64.768

      Zoals al vaak gemeld: Russell heeft nul komma nul zelfreflectie...

      • + 0
      • 5 mei 2026 - 14:50
  • Pietje Bell

    Posts: 34.612

    Russell bij Sky:

    George Russell heeft onthuld dat hij tijdens de slotfase van de Grand Prix van Miami
    zijn auto-instellingen aanpaste naar die van teamgenoot Kimi Antonelli.
    De Brit vond daarna direct meer snelheid en haalde zowel Max Verstappen als Charles
    Leclerc in voor de vierde plaats. "Het had een groter effect dan ik dacht", aldus Russell
    na afloop.

    "Ik maakte behoorlijk grote veranderingen met mijn differentieel en rembalans. Het kwam veel dichter bij [de tijden] wat Kimi Antonelli het hele weekend heeft gereden."

    Russell's bereidheid om Antonelli's setup te kopiëren roept herinneringen op aan 2016, toen Nico Rosberg bij Mercedes regelmatig naar Hamilton's data keek om zijn achterstand te dichten. Wat opvalt is de snelheid waarmee dit nu gebeurt. Pas vier races ver en Russell grijpt al naar zijn teamgenoot's instellingen, specifiek op het gebied van differentieel en rembalans. Die combinatie is cruciaal voor het beheersen van de banden door bochten. Een agressiever differentieel kan helpen bij tractie uit langzame hoeken, iets waar Miami vol van zit.

    "Dit circuit is altijd een hele moeilijke voor mij", gaf hij toe. De Brit staat nu op 80 punten
    in het kampioenschap, 20 punten achter zijn teamgenoot die aan de leiding gaat met
    100 punten.

    • + 8
    • 5 mei 2026 - 08:25
    • Pietje Bell

      Posts: 34.612

      Oeps, moest niet dikgedrukt zijn, maar schuin.
      Dit komt van de Formule1 nieuws site.

      • + 2
      • 5 mei 2026 - 08:27
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.326

      Dit kan een hoop verklaren inderdaad. Zo gek is het overigens ook weer niet, Antonelli is hier ‘altijd’ (2x) heel erg sterk gebleken en inderdaad Russell statistisch niet. Het is echt geen schande een paar keer per seizoen op je mindere tracks verslagen te worden.

      Een gaatje van 20 punten met nog 18 races en 4 (?) sprintraces is helemaal niets waard.

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 09:15
    • Larry Perkins

      Posts: 64.768

      Schuingedrukt, ja goed plan.
      Dan moet iedereen zijn laptop/mobiel ook schuinhouden om het lange stuk makkelijk te kunnen lezen...

      • + 1
      • 5 mei 2026 - 12:11
    • fdorp

      Posts: 94

      Zegt ie nou dat ie dus niet in staat is zelf een auto goed te doorgronden en aan te voelen wat beter werkt en wat niet? Hij zet toch zelf, samen met z'n engineer, de auto op?

      En dan ook nog verbaast reageren :)

      • + 3
      • 5 mei 2026 - 12:56
  • The Wolf

    Posts: 766

    Russell kon vaak in de vorige wagen, met de nodige tekortkomingen, wat meer laten zien dan zijn teamgenoot. Antonelli had het door minder ervaring vaak zwaar in die moeilijke wagen. Nu hebben ze een topwagen en wordt het duidelijk dat de basissnelheid van Kimi een klap hoger ligt. Seizoen is nog maar net onderweg dus er is nog niks verloren voor George, maar zal mij benieuwen of hij weet op te schakelen naar een hoger niveau. Er is nog niks beslist, en Kimi kan het plots ook zomaar een poos 'kwijt' zijn, kijk naar Piastri vorig jaar.

    • + 7
    • 5 mei 2026 - 08:41
    • The Wolf

      Posts: 766

      Overigens, en ik ben geen Russell fan, slaat het nergens op om hem neer te halen omdat hij klaagt. Als het niet gaat zoals ze willen (en al helemaal als ze achter blijven op de teamgenoot) dan valt er altijd wat te klagen. Doen ze allemaal. Als het bij Red Bull niet loopt zoals Verstappen het wil dan horen/lezen we dat ook.

      • + 8
      • 5 mei 2026 - 08:48
    • Pietje Bell

      Posts: 34.612

      En wat vind je ervan dat de zeer ervaren Russell rookie Kimi's set-up kopieert?

      .... op het gebied van differentieel en rembalans. Die combinatie is cruciaal voor het beheersen van de banden door bochten.
      Een agressiever differentieel kan helpen bij tractie uit langzame hoeken, iets waar Miami vol van zit.

      Kan de zeer ervaren Russell dat nog steeds zelf niet bedenken?
      Heb je dar jouw rookie teamgenoot voor nodig?

      • + 4
      • 5 mei 2026 - 08:58
    • The Wolf

      Posts: 766

      Als je teamgenoot beter gaat, ongeacht feit dat het een rookie is, waarom zou je dan niet naar die data kijken? Dus wat moet ik daarvan vinden, vrij normaal denk ik..

      • + 8
      • 5 mei 2026 - 09:02
    • Pietje Bell

      Posts: 34.612

      Vind jij het vrij normaal dat Russell die zichzelf nogal goed vindt na al die jaren de juiste set-up van een ander moet overnemen?
      Heeft hij dat in al die jaren nog steeds niet geleerd om dat zelf uit te vogelen? En dan van een coureur die voor het 2e jaar in de F1 zit en nu blijkt zeer terecht bij een topteam.
      Je zou eerder verwachten dat het heel normaal is als het andersom is
      of was toen Kimi net naast Russell kwam rijden.

      • + 8
      • 5 mei 2026 - 09:20
  • NicoS

    Posts: 20.686

    De excuses van George beginnen een beetje lachwekkend te worden, als je vindt dat je echt zo goed bent ga je niet zeggen dat een circuit je niet ligt omdat er weinig grip is. Hij is een uitstekende coureur, en als alles klopt is hij ook heel snel, maar het begint pijnlijk duidelijk te worden, hij is geen buitencategorie.
    Kimi zal snel stabieler worden, en dan gaat het voor Russell nog lastiger worden.
    Hij zal snel moeten zorgen dat hij Kimi gaat verslaan, alleen daarmee kun je Kimi aan het wankelen brengen. Gaat dat de komende races niet lukken, dan vrees ik voor George dat hij de titel gaat verliezen.
    McLaren zal steeds dichterbij komen gedurende het seizoen, en het is voor hem niet te hopen dat RBR nog grote stappen gaat zetten, want dan zal het allemaal nog moeilijker gaan worden.
    Ferrari….., ik zie nu al tekenen dat het op ontwikkeling toch weer tekort schiet tov de andere top teams, dus of zij nog een bedreiging gaan worden voor Mercedes?
    Russell rekende zich misschien iets te snel rijk na een verbluffende start van Mercedes, en had waarschijnlijk geen rekening gehouden met Kimi…..
    Het moet snel gebeuren dat hij Kimi de baas gaat worden, anders geen titel.

    • + 8
    • 5 mei 2026 - 09:15
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.173

    Ach, nog 'n paar races en vriend glibbert zomaar Kimi voorbij in de stand....denk.
    Als dit niet gebeurt kan Kimi rekenen op mijn vriendschap....en dat is ook al veel waard dacht ik zo.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 09:39
    • NicoS

      Posts: 20.686

      Ouw overlopert……;)

      • + 2
      • 5 mei 2026 - 10:07
  • Rimmer

    Posts: 13.274

    Russell reed Lewis met speels gemak naar huis. Dat is diezelfde Lewis die denkt dat hij dit jaar zijn 8e gaat pakken en het is diezelfde Lewis die bij sommigen hier nog altijd met zijn hand in hun broekje zit. Wat maakt dat dan van Russell?

    Sjors is heel snel en zal dit seizoen nog wel een race of zes gaan winnen. Maar Sjors is mentaal ook enorm kwetsbaar, dat is hij altijd al zo geweest. Juist omdat hij het nodig heeft zichzelf zo enorm op te hemelen. Daaruit spreekt zijn vertwijfeling en diep verborgen minderwaardigheidsgevoel. Dat is een zwakte maar hoeft geen beletsel voor de wereldtitel te zijn.
    Kimi daarentegen rijdt vrij. Hij is jong, heeft weinig ego en kijkt naar betere rijders (Max) om van te leren terwijl mannen als Lews en Sjors dat pertinent weigerden omdat het zou impliceren dat Max beter dan hen is. Dat is een zwakte. Kimi heeft die handicap niet maar Kimi mist enorm veel ervaring en loopt het risico op een “Piastri” halverwege het seizoen.
    Russell komt nog wel terug en met de grote update in Canada is er behalve Kimi geen echte concurrentie dus het hoeft maar een keertje zijn kant op te vallen en het gat is weer gedicht. Temeer daar Kimi ook echt nog wel foutjes maakt. Het is dit jaar erop of eronder voor Sjors en vooralsnog duwt die gedachte hem een beetje uit balans maar dat duurt niet lang. Als Toto zich realiseert dat Max echt niet komt (en daar lijkt het op) dan zal hij gewoon vasthouden aan beide rijders en dat betekent dat hij het prima vindt als de meer ervaren van de twee de titel pakt.
    Ouw kan zich opmaken voor de wederopstanding van vriend want dat is slechts een kwestie van tijd.

    • + 2
    • 5 mei 2026 - 10:02
  • Pietje Bell

    Posts: 34.612

    Russell

    2014
    Voor de F1 al veel ervaring opgedaan in de Formule Renault,
    Formule 4,
    Formule 3,
    GP3 en
    Formule 2.
    Dit is Russell zijn 8ste (!) jaar in de F1., sinds 2019!

    Kimi

    In 2021,
    enkele weken na zijn vijftiende verjaardag, debuteerde Antonelli in het
    formule racing in het Italiaans Formule 4-kampioenschap halverwege het seizoen.

    In 2022
    begon Antonelli het seizoen in het Formule 4-kampioenschap van de Verenigde
    Arabische Emiraten bij Prema.
    Hij nam deel aan twee van de vijf raceweekenden, maar behaalde hierin wel twee zeges en drie andere podiumplaatsen.

    Vervolgens nam hij voor Prema deel aan zowel het Italiaans als het ADAC Formule 4
    kampioenschap. In het Italiaans kampioenschap won hij dertien van de twintig races.

    In het ADAC-kampioenschap moest hij het raceweekend op de Lausitzring missen.
    Hij won negen van de vijftien races waar hij aan deelnam, waaronder alle drie de races
    op de Hockenheimring. Met 313 punten werd hij ook in deze klasse kampioen.

    In 2023
    begon Antonelli het seizoen in het Formula Regional Middle East Championship,
    waarin hij voor Mumbai Falcons Racing Limited reed.
    Met 192 punten werd hij gekroond tot kampioen in de klasse.

    Hierna stapte hij over naar het Formula Regional European Championship, waarin hij
    voor Prema uitkwam.
    Uiteindelijk werd hij met 300 punten kampioen.

    In 2024 sloeg Antonelli de normaal gesproken volgende stap op de autosportladder,
    het FIA Formule 3-kampioenschap, over en debuteerde hij in de Formule 2 bij Prema.
    Hij moest het laatste raceweekend op Yas Marina vanwege ziekte overslaan.
    Met 113 punten werd hij zesde in de eindstand.

    In 2024 werd bekend dat Antonelli in 2025 voor het Formule 1-team van Mercedes
    zal rijden.

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 10:03
    • Pietje Bell

      Posts: 34.612

      Dit overzicht geeft maar weer eens aan hoe steil Kimi's leercurve is, veel steiler dan die van Russell en met veel minder ervaring dan Russell nu al op zijn niveau zit en misschien al wel beter is.
      Wel moeten we rekening houden met het feit dat Miami een afwijkend circuit is, maar in Canada zullen we meer gegevens krijgen en ook zien of daar de nieuwe regels (g) een of zeer weinig impact hebben.

      • + 3
      • 5 mei 2026 - 11:57
  • schwantz34

    Posts: 41.980

    Het is heerlijk om te zien hoe Raketonelli die arrogante matennaaier Sjors alle hoeken van de baan laat zien...

    • + 6
    • 5 mei 2026 - 10:16
  • Larry Perkins

    Posts: 64.768

    Dacht niet dat het kon maar naast Kimi is Gluiperige George nog lelijker...

    • + 1
    • 5 mei 2026 - 12:16
  • MoonlandMenace

    Posts: 245

    Correcte analyse, al zie ik Russell nog wel terugkomen.

    Snap de aversie naar Russell niet zo goed... Hij wordt scheef bekeken omdat hij door MAx moedwillig van de baan gereden werd. Waar hij naar mijn mening erg volwassen op heeft gereageerd, omgekeerd had hij een paar muilperen geriskeerd, vraag maar aan Ocon.
    Ook ken ik maar één coureur die zo vol is van zichzelf, dat hij zijn concullega's te kijk zet door te beweren dat hij in hun wagen alleen kampioen was. Bovendien duld deze persoon al jarenlang geen competitieve teamgenoot, zodat het onmogelijk is om in te schatten hoe goed de RedBull echt is.

    • + 0
    • 5 mei 2026 - 14:12

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
