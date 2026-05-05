Peter Windsor heeft snoeiharde kritiek geuit op George Russell na het voorbije raceweekend. Volgens de analist maakt de Mercedes-coureur zijn grote woorden niet waar en wordt hij genadeloos afgetroefd door teamgenoot Kimi Antonelli. De negentienjarige Italiaan blijft ondertussen imponeren en lijkt zijn status als supertalent met de week kracht bij te zetten.

Windsor ziet een duidelijk verschil in ontwikkeling en mentaliteit tussen beide coureurs. Waar Antonelli stappen blijft zetten en leert van zijn teamgenoot, zou Russell net blijven hangen in excuses en zelfvertrouwen zonder onderbouwing.

Antonelli maakt indruk en zet Russell te kijk

Windsor is lyrisch over de prestaties van Antonelli, die opnieuw geschiedenis schrijft in de Formule 1. “Antonelli heeft zijn derde Grand Prix op rij gewonnen en ook drie keer achter elkaar poleposition gepakt. Daar kun je alleen maar diep respect voor hebben”, klinkt het bewonderend op zijn eigen Youtube-kanaal.

Volgens Windsor is het vooral de manier waarop de Italiaan zich profileert die indruk maakt. “Wat nog indrukwekkender is: hoe hij blijft verbeteren in snelle en middensnelle bochten, én hoe hij zijn teamgenoot simpelweg overklast. Russell wordt op dit moment echt te kijk gezet, hoe hard dat ook klinkt.”

Kritiek op houding Russell: ‘Excuses slaan nergens op’

Daar waar Antonelli blijft groeien, ziet Windsor bij Russell vooral stilstand. “Dat hij in dezelfde auto zo duidelijk wordt verslagen, is eigenlijk onbegrijpelijk”, stelt hij scherp. “Maar wat me nog meer verbaast, is hoe hij ermee omgaat.”

De Brit wees na afloop onder meer naar het gebrek aan grip in Miami en oververhitte banden. Volgens Windsor is dat onzin. “Dat geldt voor iedereen. Dit is het circuit, daar moet je je gewoon aan aanpassen. Door te blijven herhalen dat het niet bij je past, praat je jezelf alleen maar verder naar beneden.”

‘Russell leert niet, Antonelli juist wel’

Windsor zet vraagtekens bij de leercurve van Russell, zeker gezien de open data binnen het team. “Als Antonelli beter is in bepaalde bochten, waarom zie je daar dan niks van terug bij Russell? Ze kunnen elkaars data gewoon bekijken.”

Hij prijst juist de aanpak van de jonge Italiaan. “Antonelli heeft duidelijk wél gekeken naar de sterke punten van Russell en die geïntegreerd in zijn eigen rijstijl. Daardoor is hij nu ook in snelle bochten ijzersterk. Dat maakt hem compleet.”

Toch sluit Windsor een ommekeer niet volledig uit. “Russell heeft absoluut het talent om terug te slaan, maar dat begint niet met excuses. Hij moet simpelweg doen wat Antonelli doet: slimmer omgaan met zijn banden en minder energie verspillen. Dat verschil zag je bijvoorbeeld heel duidelijk in zijn duel met Lando Norris.”

Volgens Windsor zit daar ook de sleutel in het verschil tussen de toppers. “Antonelli rijdt met een finesse die je normaal alleen bij Max Verstappen ziet. Subtiel, gecontroleerd, efficiënt. Russell en Norris zijn veel agressiever in hun stuurbewegingen. En dat kost uiteindelijk gewoon tijd.”