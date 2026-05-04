Vandaag, 4 mei, is voor GPToday geen gewone dag. Het is de dag waarop alles veranderde. Precies tien jaar geleden bracht onze redactie een wereldscoop die insloeg als een bom: Max Verstappen vervangt Daniil Kvyat bij Red Bull, vanaf de GP van Spanje. Wat volgde, was ongekend.

Binnen enkele uren stond onze site op z’n kop. Verkeer explodeerde. We groeiden uit tot de nummer één Formule 1-website van Nederland, dé plek waar fans massaal naartoe kwamen voor het laatste nieuws. Die ene publicatie legde de basis voor de groei van GPToday zoals het nu bestaat.

Maar met succes kwamen ook vragen. Veel vragen.

"Hoe kwamen jullie aan dit nieuws?" Het is een vraag die nog altijd regelmatig terugkomt. "Als eigenaar krijg ik die vraag zelfs nu nog, ook de afgelopen dagen weer. Onze bronnen blijven beschermd, dat spreekt voor zich. Maar het laat zien hoeveel impact dit nieuws had en nog steeds heeft."

De scoop verspreidde zich razendsnel. Nationaal én internationaal werd het nieuws overgenomen. Tegelijkertijd was er ook scepsis. Sommigen noemden het nepnieuws.

Onterecht, zo bleek.

"Wij wisten exact wat er ging gebeuren. Max zou op de ochtend van 5 mei naar Engeland vliegen. Op het moment dat hij daar zou landen, zou het officiële persbericht worden verstuurd. Die zekerheid gaf ons het vertrouwen om te publiceren."

En dat zorgde voor spanning.

"Vanaf het moment dat ik de informatie kreeg, was het een gekkenhuis. We twijfelden nog even: wachten of meteen publiceren? Maar toen duidelijk werd dat Red Bull sneller bekend wilde maken dan verwacht, moesten we handelen. Heel snel."

Na publicatie ontplofte alles.

De telefoon stond roodgloeiend. Reacties stroomden binnen. En toen de officiële bevestiging volgde, ging het verkeer nóg een keer door het dak.

Het moment waarop alles samenkwam.

"De reacties waren geweldig. Het voelde als erkenning: we zaten er bovenop. We zaten goed."

Ook vanuit de journalistiek kwam respect. Zo zocht NOS-verslaggever Louis Dekker direct contact en publiceerde hij het nieuws op NOS Teletekst. Maar misschien wel het meest veelzeggend was respectvolle reactie van een collega: "Eelco den Boer van Formule 1 Magazine kwam later persoonlijk naar ons toe. Hij feliciteerde ons en gaf aan hoe bijzonder deze scoop was. Dat soort momenten vergeet je niet."

Tien jaar later staat die ene dag nog altijd in het geheugen gegrift.

Niet alleen als een primeur.

Maar als hét moment waarop GPToday definitief op de kaart werd gezet.

Reacties van onze bezoekers

Uiteraard was onze community op dat moment ook al heel groot en stroomden meteen vele reacties binnen. Hieronder een overzicht van de vele reacties die avond, waarbij veel gebruikers uit die periode nog altijd actief zijn op ons platform.

Politik

Ben benieuwd of dit waar is. Het gaat wel erg snel met Max. Hoop dat het op dit moment de juiste stap is. Er zijn al zoveel topsport carrières als een nachtkaars uitgegaan, omdat de stap naar een topteam te vroeg of op het verkeerde moment genomen is. Daarbij komt ook nog de vraag, is RB nog wel een topteam?

Aquarius_1972

Dat is dan ook meteen de meest sensationele overstap van jaar!!!

Senzei de Haas

Dat is echt bizar snel, die Max verstoord alle geregeldheden in de F1. WOW!

Lucasdegen

Eerst zien dan geloven.

Lars75

tja even afwachten, maar zou wat zijn zeg!

Ik geef hem tot na de zomerstop om op vergelijkbaar niveau te komen met Ricciardo indien dit zo is. Maar eigenlijk moet Sainz die plek krijgen! Wanneer hij niet zo veel pech zou hebben gehad dan was hij hier genoemd in plaats van Verstappen.

MaxKimi

Monaco 1e overwinning.

d@nny

Zolang het niet op www.verstappen.nl staat neem ik het met een korrel zout

Damon Hill

Ik vind Verstappen een mega talent en gun hem al het succes maar dit zou ik serieus niet zien zitten omdat:

1. Je stapt halverwege zonder voorbereiding een nieuw team + auto in. Dat is gewoon lastig en daardoor is het lastiger indruk te maken. Ik gun Verstappen een perfecte voorbereiding en dat heeft hij op deze manier niet.

2: O, dus 1 slechte race en je mag het team verlaten? Lekker professioneel. Kvyat is pas 22 man en versloeg op punten Ricciardo gewoon vorig jaar. 1 race en de Rus wordt tot op het bot afgebrand. Zo ga je niet met coureurs om.

3: Stel, om wat voor reden dan ook dat het Verstappen even niet meteen lukt te preseren of hij maakt een fout, hoe gaan ze dan met hem om?

Verstappen is een mega talent en verdient een top voorbereiding. Dit is GEEN top voorbereiding

maxioos

Ik heb wel vertrouwen er in dat als F1today dit op deze manier beweerd het waar is. 16 gp's te gaan. 100 punten en podium als doelstelling kan omhoog bijgesteld gaan worden!! Daar gaan weer wat records sneuvelen!

Red

Jullie hebben wel lef F1TODAY ;-) Always bet on RED

J. Villeneuve

Potver! Nou moeten ze bij jumbo breda die torro rosso weer gaan vervangen voor een redbull racing :-p

Super nieuws!!!!!

Nog ff wachten op het officiële bericht maar ik trek alvast een biertje open!!!

PROOST!!!

lostson

potdomme, dacht dat ik mijn laatste baco naar binnen had gegoten, dat worden er nu nog een paar!!!!!!!! heulemael top als dit waar is. GO MAXXXXXX!!!!!!!

Jean Alesi

als dit waar is dan zat ik er ff dik vet naast

echt niet verwacht een overstap gedurende het seizoen,

wel benieuwd zeg, wordt het seizoen toch net even een stukje spannender :-)

Reutel

Via de NOS site kan je een reactie van Louis Dekker horen die reageert op de geruchten. De moeite van het luisteren waard ;-)

Cheesehead

Ik geloof er geen zak van!

petertje

jongens 1 april is allang geweest hoor! maar dromen mag altijd natuurlijk.

Snelle jelle

Shit. M'n hele teammanager naar de klote! Maar goed, wat is dit toch een schitterend nieuwsbericht. Ik zie 2016 al als het naar waarin we voor het eerst het nederlands volkslied mogen horen, hopelijk!

Caramba

Ik sta met mijn oren te klapperen. F1 Today brengt het ook als eerste. althans het eerste site bij mijn weten zonder enig voorbehoud. Gefeliciteerd! (Beiden dus.)

Jacko

Toch knap dat jullie dit weten. Tweets van Olav Mol:

In alles wat ik lees over Max en Kvyat swap staan te veel 'buts and if's, ook veel 'could be'. Mensen die zeggen dat bronnen melden,.. 1/2

..lijken te gokken. RedBull zegt nog niks. Niemand heeft een echte bron. De bronnen die ik gevraagd heb zwijgen. het is afwachten dus