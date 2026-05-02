Toto Wolff heeft tekst en uitleg gegeven bij het tegenvallende optreden van Mercedes. De Oostenrijker erkent dat het team niet optimaal was voorbereid en wijst op interne problemen die het resultaat negatief beïnvloedden en waardoor onder andere McLaren en Ferrari dichterbij zijn gekomen.

Vooral de startfase speelde volgens Wolff een cruciale rol. Daar liep het mis bij Mercedes, al neemt de teambaas zijn coureurs nadrukkelijk in bescherming.

Wolff wijst naar Mercedes na mislukte start

Volgens de Mercedes-baas liep het al fout nog voor de race echt op gang kwam. “We wisten vooraf dat onze upgrades die voor Montreal zullen gaan komen, niet helemaal op elkaar afgestemd waren,” legt hij uit in gesprek Sky Sports. “Dan hoop je nog dat je qua pure snelheid kunt aanklampen, maar dat wordt lastig als je zo slecht van je plek komt.”

Wolff benadrukt dat de schuld niet bij Andrea Kimi Antonelli ligt, die wederom een hele slechte start kende. “Die start was absoluut niet zijn fout, het probleem zat aan onze kant. Dan maak je het jezelf gewoon heel moeilijk,” klinkt het eerlijk.

Geen zorgen over motorregels bij Mercedes

Ook over de impact van mogelijke aanpassingen aan de motorreglementen is Wolff duidelijk. Volgens hem heeft Mercedes daar geen nadeel van ondervonden, ondanks speculaties in de paddock.

“Dat heeft ons niets gekost,” stelt hij resoluut. “Dit seizoen draait gewoon om ontwikkeling. Het team dat zijn updates een paar tienden eerder weet te brengen, heeft simpelweg het voordeel.”

McLaren maakt statement naar Mercedes

Wat duidelijk is geworden, is dat met name McLaren het gat heeft weten te dichten met de zilverpijlen. Lando Norris reed met teamgenoot Oscar Piastri in zijn kielzog ongenaakbaar naar de overwinning in de sprintrace en deelde op die manier een statement uit naar het team dat oppermachtig de eerste drie races won.

Om 22:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie plaatsvinden in Miami. Dan wordt duidelijk of Mercedes iets heeft kunnen vinden in de W17.