Voor George Russell is het vooralsnog geen raceweekend om over naar huis te schrijven in Miami. De Britse Mercedes-coureur kwam niet in het stuk voor in de sprintrace, en hij begint zich steeds minder op zijn gemak te voelen. Hij maakt zich grote zorgen over de concurrentie.

McLaren en Ferrari lijken namelijk het gat met Mercedes gedicht te hebben. Beide teams hebben grote updatepakketten meegenomen naar Miami, en de nieuwe onderdelen lijken naar wens te werken. Bij het tot voor kort oppermachtige Mercedes wachten ze tot Canada met het introduceren van ingrijpende updates, en daar lijken ze vooralsnog de prijs voor te moeten betalen.

Hoe is het gevoel bij Russell?

Russell kende op vrijdag een tegenvallende sprint kwalificatie, en ook in de sprintrace van vandaag ging het niet naar wens. Hij werd als vierde geklasseerd door een tijdstraf van zijn teamgenoot Antonelli, en sprak zich na afloop uit bij Sky Sports: "Om eerlijk te zijn, ik voel me nog niet veel beter in de auto. En zoals ik gister al zei: ik worstel op dit circuit. Er is heel erg weinig grip. Er zijn een paar circuits op de kalender waar dit het geval is: Brazilië en Zandvoort ook. Ik weet niet wat het is, ik heb het er lastig mee als de auto met alle wielen glijdt."

Waar maakt Russell zich zorgen over?

Het feit dat de andere teams dichterbij Mercedes zijn gekomen, stemt Russell ook niet bepaald gerust: "Maar goed, we zijn hier nu vierde geworden, en we hebben ons twee posities naar voren weten te werken. Maar de verbeteringen die McLaren, Ferrari en ook Red Bull hebben geboekt, zijn natuurlijk wel een beetje ontmoedigend voor ons. Dat is ook het belangrijkste voor nu."

Alles nog mogelijk

In de eerste drie races van het seizoen was Mercedes nog het sterkste team, en leek het er in niets op dat de concurrentie het gat dicht kon gaan rijden. De updates en de aangepaste motorregels lijken nu echter in het nadeel van Mercedes te werken. Gelukkig voor Russell staat er dit weekend nog een race op het programma.