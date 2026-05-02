Het vertrek van Gianpiero Lambiase bij Red Bull Racing blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1-paddock. Hoewel zijn overstap naar McLaren nog even op zich laat wachten, gonst het van de geruchten over zijn toekomstige rol – en die lijken groter dan aanvankelijk gedacht.

Aanvankelijk werd door McLaren en Ferrari nog ontkend dat er grote verschuivingen op komst waren. Zo zou Andrea Stella gewoon aanblijven en was een overstap naar Ferrari geen optie. Toch zorgt een opvallende uitspraak van Red Bull-teambaas Laurent Mekies in Miami voor nieuwe speculaties.

Mekies gooit olie op het vuur

Na de eerste vrije training liet Mekies zich namelijk ontvallen dat Lambiase een veel grotere rol krijgt dan verwacht. “GP heeft daar een buitenkans gekregen”, stelt de Fransman tegenover Sky Sports. “Hij wordt daar gewoon teambaas. Ik kan hem alleen maar succes wensen.”

Of Mekies zich verspreekt of daadwerkelijk meer weet, blijft voorlopig onduidelijk. Feit is wel dat zijn woorden haaks staan op eerdere ontkenningen van McLaren. Tegelijk benadrukt hij de kracht van Red Bull als opleidingsplek. “Wij brengen hier talent voort en zijn trots op de mensen die vanuit ons team doorgroeien. En als we ergens specifieke ervaring nodig hebben, dan kijken we daar ook buiten.”

Red Bull erkent leegloop

Wat Mekies niet ontkent, is dat Red Bull de afgelopen jaren flink wat sleutelfiguren is kwijtgeraakt. Namen als Adrian Newey, Rob Marshall en Jonathan Wheatley vertrokken, net als meerdere engineers uit de directe kring rond Max Verstappen.

“We gaan daar niet moeilijk over doen: we hebben de laatste vier, vijf jaar inderdaad belangrijke mensen verloren”, geeft Mekies eerlijk toe. “Dat nemen we serieus. Alles wat we doen, is erop gericht om de beste omgeving te creëren waarin mensen willen blijven én zich kunnen ontwikkelen.”

Volgens de teambaas hoort verloop echter ook bij de sport. “Wordt het een perfect proces zonder dat er nog iemand vertrekt? Natuurlijk niet. Maar in het geval van GP gaat het om een unieke kans. En dan kun je iemand dat simpelweg niet kwalijk nemen.”