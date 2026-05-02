Mekies praat mond voorbij: "Lambiase wordt de teambaas van McLaren"

Het vertrek van Gianpiero Lambiase bij Red Bull Racing blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1-paddock. Hoewel zijn overstap naar McLaren nog even op zich laat wachten, gonst het van de geruchten over zijn toekomstige rol – en die lijken groter dan aanvankelijk gedacht.

Aanvankelijk werd door McLaren en Ferrari nog ontkend dat er grote verschuivingen op komst waren. Zo zou Andrea Stella gewoon aanblijven en was een overstap naar Ferrari geen optie. Toch zorgt een opvallende uitspraak van Red Bull-teambaas Laurent Mekies in Miami voor nieuwe speculaties.

Mekies gooit olie op het vuur

Na de eerste vrije training liet Mekies zich namelijk ontvallen dat Lambiase een veel grotere rol krijgt dan verwacht. “GP heeft daar een buitenkans gekregen”, stelt de Fransman tegenover Sky Sports. “Hij wordt daar gewoon teambaas. Ik kan hem alleen maar succes wensen.”

Of Mekies zich verspreekt of daadwerkelijk meer weet, blijft voorlopig onduidelijk. Feit is wel dat zijn woorden haaks staan op eerdere ontkenningen van McLaren. Tegelijk benadrukt hij de kracht van Red Bull als opleidingsplek. “Wij brengen hier talent voort en zijn trots op de mensen die vanuit ons team doorgroeien. En als we ergens specifieke ervaring nodig hebben, dan kijken we daar ook buiten.”

Red Bull erkent leegloop

Wat Mekies niet ontkent, is dat Red Bull de afgelopen jaren flink wat sleutelfiguren is kwijtgeraakt. Namen als Adrian Newey, Rob Marshall en Jonathan Wheatley vertrokken, net als meerdere engineers uit de directe kring rond Max Verstappen.

“We gaan daar niet moeilijk over doen: we hebben de laatste vier, vijf jaar inderdaad belangrijke mensen verloren”, geeft Mekies eerlijk toe. “Dat nemen we serieus. Alles wat we doen, is erop gericht om de beste omgeving te creëren waarin mensen willen blijven én zich kunnen ontwikkelen.”

Volgens de teambaas hoort verloop echter ook bij de sport. “Wordt het een perfect proces zonder dat er nog iemand vertrekt? Natuurlijk niet. Maar in het geval van GP gaat het om een unieke kans. En dan kun je iemand dat simpelweg niet kwalijk nemen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Gianpiero Lambiase Laurent Mekies McLaren Red Bull Racing

Reacties (16)

  • F1jos

    Posts: 5.186

    Als teambaas staat Mex hoog op zijn verlanglijstje en Zak zet de deur hier wagenwijd open. McLaren heeft alle sleutel figuren van de Bull opgekocht.

    • + 5
    • 2 mei 2026 - 10:16
    • Pietje Bell

      Posts: 34.563

      Heb je het over die Max die vorig jaar nog vertelde dat hij NOOIT teambaas van een F1 team zou willen worden?
      Hij is al teambaas van zijn eigen team.

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 10:29
    • monzaron

      Posts: 938

      Je moet goed lezen wat hij typt 😬

      • + 9
      • 2 mei 2026 - 10:43
    • Pietje Bell

      Posts: 34.563

      Ik heb goed gelezen wat hij schreef Ron.
      Denk je nou werkelijk dat Zak Max bovenaan zijn lijstje als teambaas heeft gezet als hij weet dat Max dat helemaal niet wil?!
      Max is daar heel duidelijk in geweest en dat weet Zak ook. Die ontgaat niets, behalve dan dat Lambiase daar teambaas wordt, dat is hem kennelijk ontgaan.

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 10:50
    • F1jos

      Posts: 5.186

      Als je goed leest, heb ik het over GP en niet Kelly.

      • + 10
      • 2 mei 2026 - 10:56
    • Pietje Bell

      Posts: 34.563

      Wat is dat nu weer voor een achterlijke reactie @F1jos?!

      Ik heb het over Lambiase, je weet wel GP.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 11:15
    • F1jos

      Posts: 5.186

      Net zo achterlijk ik heb het over GP je weet wel Lambiase.

      • + 8
      • 2 mei 2026 - 11:21
    • Need5Speed

      Posts: 3.761

      Maar wat moet GP nou met Mex? Nooit van gehoord...
      Of bedoel je Mexx - maar ze hadden al een andere kledingboer.

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 11:26
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.151

      Lees nog eens 'n keertje wat er staat Pietje....en deze keer GOED lezen...

      • + 6
      • 2 mei 2026 - 11:40
    • WickieDeViking

      Posts: 984

      Dat Pietje niet goed begrijpend kan lezen en/of zijn ongelijk niet kan toegeven hebben we al vaker gezien.

      Nochtans beschrijft F1jos het heel duidelijk.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 13:02
    • Larry Perkins

      Posts: 64.682

      Ik lees hier duidelijk dat niemand Gluiperige George wil...

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 13:05
    • Larry Perkins

      Posts: 64.682

      Het was gewoon een misverstandje, dus waarom van een mug een olifant maken? Maak je niet druk en geniet van het lekkere zonnetje...

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 13:34
  • Dale U

    Posts: 1.896

    RB zou een beetje mazzel moeten hebben met de nieuwe pareltjes die dan doorstromen dat daar goede bijzitten.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 10:34
  • AUDI_F1

    Posts: 3.727

    Hij was al 'head racing' en ik denk daaor de fijne samenwerking met Verstappen dat ze hem graag als teambaas willen hebben. Het is hem gegunt.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 12:46
  • gridiron

    Posts: 3.389

    Mekies praat zijn mond juist niet voorbij, hij weet namelijk niet wat de jobinhoud wordt.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 12:48
  • Larry Perkins

    Posts: 64.682

    Hier verspreekt Mekies zich…

    Laurent Mekies Post-Practice Interview | 2026 Miami Grand Prix
    (4,50 minuten)

    https://youtu.be/8wUQ_jtkwmk

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 13:29

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

