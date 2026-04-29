Het team van Red Bull Racing kreeg aan het begin van de aprilbreak een grote klap te verwerken. Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase kondigde zijn overstap naar McLaren aan, en dat is een flinke aderlating voor het team. Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft hier nu voor het eerst op gereageerd.

Lambiase geldt als een vertrouweling van Verstappen binnen Red Bull, en men vroeg zich dan ook direct af wat dit betekent voor de toekomst van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen liet al weten dat Lambiase voorafgaand aan het nieuws al met hem over de overstap had gesproken, en Verstappen kon zijn beweegredenen goed begrijpen. Vanuit de top van Red Bull volgde echter nog geen reactie.

Hoe reageert Mekies op de zaak?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft zich nu voor het eerst laten horen na het nieuws. In gesprek met The Race gaat hij dieper in op het aanstaande vertrek van Lambiase: "Ik ben heel erg blij voor GP. Hij werkt al tien jaar bij ons en hij blijft de komende twee jaar nog bij ons. Dat is prima. Maar in het algemeen is dit een team dat steeds weer talenten voortbrengt. We hebben 2000 mensen en dat is waar we onze waarden aan verlenen."

Volgens Mekies is het geheel dus belangrijker dan het individu. De Fransman geeft aan dat Red Bull over genoeg goede mensen beschikt: "We denken dat we de beste mensen hadden. Hoewel we wel erkennen dat we inderdaad talent hebben verloren, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat we de beste werkomgeving hebben waarin iedereen dolgraag zou willen werken."

Wanneer vertrekt Lambiase

Lambiase zal voorlopig nog niet vertrekken bij Red Bull. Volgens de Oostenrijkse renstal zal hij pas begin 2028 beschikbaar worden voor zijn nieuwe werkgever McLaren. Voorheen werden er tussen teams nog wel eens deals gesloten waardoor een overstap sneller kon worden uitgevoerd, maar het lijkt er niet op dat Red Bull hiervoor open zal staan.