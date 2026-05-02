Mekies duidelijk: "Ik zet een fles wijn erop dat Verstappen bij Red Bull blijft"

Mekies duidelijk: "Ik zet een fles wijn erop dat Verstappen bij Red Bull blijft"

Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft zich uitgesproken over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. Meerdere signalen wijzen erop dat de Nederlander wellicht gaat vertrekken, maar volgens de Fransman gaat zijn toprijder helemaal nergens naartoe.

Het moeizame begin van 2026 heeft de twijfels alleen maar aangewakkerd. Verstappen liet eerder al doorschemeren dat hij weinig plezier beleeft aan de huidige generatie auto’s, terwijl Red Bull nog niet het niveau aantikt van de absolute top. De hamvraag dringt zich dus op: blijft Verstappen, en zo ja, waar ligt zijn toekomst?

Mekies blijft overtuigd van Verstappen

Mekies maakt zich in ieder geval geen zorgen. De Fransman benadrukt dat Verstappen nog altijd volledig achter het project staat. “Ik ga echt niet elke week bij Max aankloppen om hem te vragen of hij wil blijven”, klinkt het nuchter. “Hij zit er volledig in, werkt keihard en ziet ook dat wij er alles aan doen om onze problemen op te lossen.”

Volgens Mekies ligt de prioriteit dan ook ergens anders. “Het draait om de juiste volgorde: eerst moeten we de auto verbeteren en het gat dichten. Als dat lukt, volgt de rest vanzelf. Max zou hier niet meer zitten als hij geen vertrouwen had in dit project en onze weg terug naar de top.”

‘Wedden dat hij blijft’

Binnen Red Bull heerst volgens Mekies nog altijd dezelfde honger als voorheen. “Er zijn weinig mensen zo competitief als Max en de mensen in onze fabriek. Is alles dit weekend in Miami opgelost? Nee, natuurlijk niet. Maar dit wordt een ontwikkelingsstrijd en dat begrijpt hij als geen ander.”

Van een vertrek of zelfs een sabbatical wil de teambaas niets weten. “Ik zie hem dat echt niet doen. In onze gesprekken merk ik daar helemaal niets van. Hij is nog altijd enorm gedreven en komt constant met ideeën om de auto te verbeteren, zowel op korte als lange termijn. Hij heeft nooit aangegeven iets anders te willen.”

Sterker nog, Mekies durft er zelfs geld – of beter gezegd wijn – op in te zetten. “Ja, ik hou van een goed glas”, lacht hij. “En ik ga die weddenschap gerust aan: ik zet er een mooie fles wijn op dat Max in 2027 gewoon nog voor ons rijdt in de Formule 1.”

  • NicoS

    Posts: 20.660

    Tijd zal het leren……

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 09:58
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.151

    Flesje wijn van €6,99.
    Ja, zo'n weddenschap durf ik ook nog wel aan te gaan.

    • + 7
    • 2 mei 2026 - 10:04
    • Golf-GTI

      Posts: 1.744

      Niet met dat goedkope bocht van jou

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 11:18
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.151

      Goedkoop?
      Bij Lidl zelfs €3,99 per fles.

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 11:41
  • F1jos

    Posts: 5.186

    Nooit tegen Max wedden, je zult altijd verliezen.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 10:18
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.151

      Ligt eraan Jos.
      Ik wed dat ik er beter uitzien dan Max....ondanks dat ik 40 jaar ouwer ben....en 'n dikkere buik heb....en kaler....en valse tanden heb....en m'n rug weet af en toe ook niet welke kant ik uit moet...en...

      • + 2
      • 2 mei 2026 - 10:45
    • F1jos

      Posts: 5.186

      Dat heb je met ouw mannen.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 11:01
    • MatsVerstsappen

      Posts: 225

      Hij wedt toch juist voor Max?

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 11:30
  • Pietje Bell

    Posts: 34.563

    Max heeft zijn familie bij zich in Miami, mama, zus en neefjes, zelfs de kleine Lily.
    Wel sneu dat Kelly Penelope achter heeft gelaten bij de nanny's nu ze een week
    naar Miami is op vakantie.
    Haar vader Daniil is in Japan om te racen en postte een hele mooie foto.
    Iedereen aan de andere kant van de wereld.

    Sophie en Lily: www.instagram.com/gossiphub.mc/

    Victoria, Luka en Lio: www.instagram.com/p/DXzUvv1lwgv/?img_index=1

    Kelly met allemaal moeders en hun kinderen voor een "Mom Day" zonder Penelope.

    ibb.co/Z3ck4DQ

    Prachtige foto van Kvyat van een straat met Mount Fuji in beeld:

    ibb.co/bgJvKfvg

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 10:25
    • Pietje Bell

      Posts: 34.563

      Sophie en Lily moet dit zijn: ibb.co/DPbjCdf2

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 11:27
    • GreenEye

      Posts: 83

      "Wel sneu dat Kelly Penelope achter heeft gelaten bij de nanny's nu ze een week
      naar Miami is op vakantie."

      Misschien moet Penelope wel naar school deze week.
      Ook in Monaco hebben ze een schoolplicht.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 13:28

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

