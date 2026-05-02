Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft zich uitgesproken over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. Meerdere signalen wijzen erop dat de Nederlander wellicht gaat vertrekken, maar volgens de Fransman gaat zijn toprijder helemaal nergens naartoe.

Het moeizame begin van 2026 heeft de twijfels alleen maar aangewakkerd. Verstappen liet eerder al doorschemeren dat hij weinig plezier beleeft aan de huidige generatie auto’s, terwijl Red Bull nog niet het niveau aantikt van de absolute top. De hamvraag dringt zich dus op: blijft Verstappen, en zo ja, waar ligt zijn toekomst?

Mekies blijft overtuigd van Verstappen

Mekies maakt zich in ieder geval geen zorgen. De Fransman benadrukt dat Verstappen nog altijd volledig achter het project staat. “Ik ga echt niet elke week bij Max aankloppen om hem te vragen of hij wil blijven”, klinkt het nuchter. “Hij zit er volledig in, werkt keihard en ziet ook dat wij er alles aan doen om onze problemen op te lossen.”

Volgens Mekies ligt de prioriteit dan ook ergens anders. “Het draait om de juiste volgorde: eerst moeten we de auto verbeteren en het gat dichten. Als dat lukt, volgt de rest vanzelf. Max zou hier niet meer zitten als hij geen vertrouwen had in dit project en onze weg terug naar de top.”

‘Wedden dat hij blijft’

Binnen Red Bull heerst volgens Mekies nog altijd dezelfde honger als voorheen. “Er zijn weinig mensen zo competitief als Max en de mensen in onze fabriek. Is alles dit weekend in Miami opgelost? Nee, natuurlijk niet. Maar dit wordt een ontwikkelingsstrijd en dat begrijpt hij als geen ander.”

Van een vertrek of zelfs een sabbatical wil de teambaas niets weten. “Ik zie hem dat echt niet doen. In onze gesprekken merk ik daar helemaal niets van. Hij is nog altijd enorm gedreven en komt constant met ideeën om de auto te verbeteren, zowel op korte als lange termijn. Hij heeft nooit aangegeven iets anders te willen.”

Sterker nog, Mekies durft er zelfs geld – of beter gezegd wijn – op in te zetten. “Ja, ik hou van een goed glas”, lacht hij. “En ik ga die weddenschap gerust aan: ik zet er een mooie fles wijn op dat Max in 2027 gewoon nog voor ons rijdt in de Formule 1.”