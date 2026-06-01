Mercedes kan vanaf vandaag definitief geen gebruik meer maken van hun veelbesproken motortrucje. Begin dit jaar ontstond er veel ophef over hun trucje met de compressieverhoudingen, waarna de FIA keihard ingreep. Vanaf vandaag worden er strengere controles uitgevoerd, waardoor Mercedes geen gebruik meer kan maken van hun truc.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorregels in de Formule 1. In het voorseizoen kwam echter naar buiten dat Mercedes een trucje gebruikte met de compressieverhoudingen van de motor, en daar waren de andere fabrikanten niet zo blij mee. Mercedes deed echter niets illegaals, want ze maakten gebruik van een maas in de wet. De FIA werd onder druk gezet, en besloot in te grijpen. De nieuwe regelgeving zou ingaan op 1 juni, vandaag dus.

Wat hield het trucje in?

Mercedes kan vanaf vandaag dus geen gebruik meer maken van hun slimme truc. Mercedes had een manier gevonden om de compressieverhoudingen in de motor te verhogen, zonder dat ze daarmee de regels overschreden. Volgens de regels mag de compressieverhouding maximaal 16:1 zijn, maar dit werd alleen gemeten bij de omgevingstemperatuur in de pitbox. Mercedes had een trucje bedacht waardoor de compressieverhouding tijdens het rijden omhoog ging naar 18:1.

Alhoewel Mercedes nooit heeft uitgelegd hoe het trucje werkte, gaan veel mensen ervan uit dat ze thermisch uitzettende materialen gebruikten. Het was dus ook niet tegen de regels, omdat op het moment van meten alles keurig binnen de limieten bleef. Bij de andere fabrikanten dacht men hier anders over, en er werd fel geprotesteerd.

Wat heeft de FIA gedaan?

De FIA luisterde naar de klachten, en in eerste instantie leek het erop dat de nieuwe regels pas op 1 augustus zouden ingaan. Later werd dit aangepast naar 1 juni, en dat betekent dat Mercedes vanaf vandaag moet opletten.

De FIA zal vanaf vandaag gebruikmaken van een nieuwe meetmethode. De compressieverhoudingen worden namelijk niet alleen meer gemeten bij kamertemperatuur. Ze zullen nu ook worden gemeten bij een temperatuur van 130 graden, waardoor de truc van Mercedes niet meer toepasbaar is.

Geen zorgen

Bij Mercedes lijken ze zich weinig zorgen te maken over de regelwijziging. De Duitse renstal heeft altijd volgehouden dat er niets aan de hand was, en de frustratie was groot over de klachten van de concurrentie. Toch hebben ze het één en ander moeten aanpassen, maar het lijkt er niet op dat ze hierdoor snelheid moeten inleveren.

Sterke start van het seizoen

Mercedes is op een ijzersterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze wisten de eerste vijf Grands Prix van het seizoen te winnen, en Andrea Kimi Antonelli en George Russell hebben een grote voorsprong op de rest van het veld. Antonelli is vooralsnog de sterkste coureur, want hij wist tot nu toe vier Grands Prix op zijn naam te schrijven.