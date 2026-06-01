FIA zet definitief streep door motortruc van Mercedes

FIA zet definitief streep door motortruc van Mercedes

Mercedes kan vanaf vandaag definitief geen gebruik meer maken van hun veelbesproken motortrucje. Begin dit jaar ontstond er veel ophef over hun trucje met de compressieverhoudingen, waarna de FIA keihard ingreep. Vanaf vandaag worden er strengere controles uitgevoerd, waardoor Mercedes geen gebruik meer kan maken van hun truc.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorregels in de Formule 1. In het voorseizoen kwam echter naar buiten dat Mercedes een trucje gebruikte met de compressieverhoudingen van de motor, en daar waren de andere fabrikanten niet zo blij mee. Mercedes deed echter niets illegaals, want ze maakten gebruik van een maas in de wet. De FIA werd onder druk gezet, en besloot in te grijpen. De nieuwe regelgeving zou ingaan op 1 juni, vandaag dus.

Wat hield het trucje in?

Mercedes kan vanaf vandaag dus geen gebruik meer maken van hun slimme truc. Mercedes had een manier gevonden om de compressieverhoudingen in de motor te verhogen, zonder dat ze daarmee de regels overschreden. Volgens de regels mag de compressieverhouding maximaal 16:1 zijn, maar dit werd alleen gemeten bij de omgevingstemperatuur in de pitbox. Mercedes had een trucje bedacht waardoor de compressieverhouding tijdens het rijden omhoog ging naar 18:1. 

Alhoewel Mercedes nooit heeft uitgelegd hoe het trucje werkte, gaan veel mensen ervan uit dat ze thermisch uitzettende materialen gebruikten. Het was dus ook niet tegen de regels, omdat op het moment van meten alles keurig binnen de limieten bleef. Bij de andere fabrikanten dacht men hier anders over, en er werd fel geprotesteerd.

Wat heeft de FIA gedaan?

De FIA luisterde naar de klachten, en in eerste instantie leek het erop dat de nieuwe regels pas op 1 augustus zouden ingaan. Later werd dit aangepast naar 1 juni, en dat betekent dat Mercedes vanaf vandaag moet opletten. 

De FIA zal vanaf vandaag gebruikmaken van een nieuwe meetmethode. De compressieverhoudingen worden namelijk niet alleen meer gemeten bij kamertemperatuur. Ze zullen nu ook worden gemeten bij een temperatuur van 130 graden, waardoor de truc van Mercedes niet meer toepasbaar is.

Geen zorgen

Bij Mercedes lijken ze zich weinig zorgen te maken over de regelwijziging. De Duitse renstal heeft altijd volgehouden dat er niets aan de hand was, en de frustratie was groot over de klachten van de concurrentie. Toch hebben ze het één en ander moeten aanpassen, maar het lijkt er niet op dat ze hierdoor snelheid moeten inleveren.

Sterke start van het seizoen

Mercedes is op een ijzersterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze wisten de eerste vijf Grands Prix van het seizoen te winnen, en Andrea Kimi Antonelli en George Russell hebben een grote voorsprong op de rest van het veld. Antonelli is vooralsnog de sterkste coureur, want hij wist tot nu toe vier Grands Prix op zijn naam te schrijven.

RH

Posts: 786

F1 Nieuws Mercedes

Reacties (12)

Login om te reageren
  • ADN

    Posts: 399

    Ergens anders werd gesuggereerd dat zodra een motor warm wordt de compressie iets zakt, dus bv van 16 naar 15,3 gaat. En daar werd gesuggereerd dat Mercedes door thermische expansie van onderdelen dit voorkomt en op 16 blijft. Superslim als dat zo zou zijn. Ze blijven op max 16:0 zonder dit te overschrijden.

    • + 1
    • 1 jun 2026 - 09:39
    • NicoS

      Posts: 20.770

      Er wordt zoveel gesuggereerd, maar niemand weet hoe het werkt….

      • + 3
      • 1 jun 2026 - 10:29
    • F1jos

      Posts: 5.306

      Het feit dat andere teams moeite hadden om hetzelfde concept succesvol toe te passen, maakt de oplossing niet illegaal.

      • + 3
      • 1 jun 2026 - 11:35
  • Larry Perkins

    Posts: 65.380

    Wolff: "De illegale onderdelen die de vermaledijde FIA nog niet heeft ontdekt leveren veel meer tijdwinst op..."

    • + 3
    • 1 jun 2026 - 09:40
    • RH

      Posts: 786

      Wat een grote woorden weer...

      • + 5
      • 1 jun 2026 - 10:08
    • Larry Perkins

      Posts: 65.380

      Eén woord met vijf lettergrepen en twee met vier lettergrepen, dat valt toch wel mee...

      • + 4
      • 1 jun 2026 - 10:20
    • WickieDeViking

      Posts: 1.122

      Ik zie ook niks opvallend groots aan je woorden, Larry. Misschien heeft RH het scherm op 200% zoom staan.

      • + 0
      • 1 jun 2026 - 12:13
  • f(1)orum

    Posts: 10.057

    FIA heeft geen compassie voor compressie

    • + 3
    • 1 jun 2026 - 09:56
  • Pietje Bell

    Posts: 35.033

    Kimi en Russell hadden in Miami al hun 2e ICE in de wagen. Die was al aangepast,
    dus er verandert nu niets. Vandaar dat Toto ook steeds zei dat het testen rustig
    op 1 juni aangepast mocht worden.

    • + 2
    • 1 jun 2026 - 10:01
  • RH

    Posts: 786

    "Mercedes deed echter niets illegaals, want ze maakten gebruik van een maas in de wet."

    Jeetje, wat probeert men toch te suggereren. Er was helemaal geen maas. Mercedes heeft de regelgeving gewoon geïnterpreteerd zoals deze was opgeschreven.
    Jammer dat hier weer tijdens het seizoen aan toegegeven is, omdat andere teams blijkbaar niet zo slim waren.

    • + 13
    • 1 jun 2026 - 10:07
    • gridiron

      Posts: 3.475

      En zelfs dat is nooit bewezen.

      • + 4
      • 1 jun 2026 - 12:05
  • Retep

    Posts: 4

    We zullen gaan zien of het " truckjes " van Mercedes heeft gewerkt.
    Als het zo is hebben ze al wel lekker 5 races het voordeel kunnen gebruiken met 4 overwinningen van Kimi A.
    Zo'n regel kunnen ze toch per direct doorvoeren i.p.v. na maanden en dan zit er dit jaar ook nog eens een maand bij waarbij niet geracet is i.v.m. de oorlog in het midden Oosten

    • + 4
    • 1 jun 2026 - 11:57

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

