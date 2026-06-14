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Antonelli ziet een titelkandidaat in Hamilton: "Zal niet eenvoudig worden"

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Antonelli ziet een titelkandidaat in Hamilton: "Zal niet eenvoudig worden"

Kimi Antonelli denkt dat Mercedes absoluut het snelste team was in Barcelona, ondanks de overwinning van Lewis Hamilton. In de slotfase van de race viel de Italiaan uit; destijds lag hij tweede. Hamilton reed een bizar sterke race en het lukte zowel Russell als Antonelli niet om hem te pakken. Hamilton is volgens Antonelli dan ook een titelkandidaat.

Het is de 106e overwinning van de zevenvoudig wereldkampioen en de Grand Prix van België in 2024. Het is Antonelli die ontzettend dominant is dit seizoen, maar de titelwinst is voorlopig nog niet binnen en dat heeft de negentienjarige coureur zelf ook door. 

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Antonelli baalt van uitvalbeurt

Dat Antonelli baalt van de uitvalbeurt is niet gek, maar hij vertelt tegenover Sky Sports dat Mercedes beter was dan de Ferrari van Hamilton. "Ik denk dat we vandaag de snelste waren op het circuit. Lewis was aan het einde erg snel, maar in de tweede stint waren wij supersnel." Tijdens de VSC die in de race was, was het Hamilton die een slimme pitstop maakte. "Natuurlijk was het na de VSC onmogelijk om Lewis nog in te halen, en trouwens, ik ben erg blij voor hem met zijn overwinning. Het is mooi om te zien dat hij zijn eerste overwinning bij Ferrari heeft behaald."

Antonelli denkt dat hij veel meer uit de race had kunnen halen, maar een uitvalbeurt gooide roet door het eten. "Voor mij is het erg teleurstellend. Ik voel me op dit moment een beetje leeg, maar tegelijkertijd overkomen dit soort dingen iedereen en het belangrijkste is om sterker terug te komen."

Hamilton is een titelkandidaat

Het is de zevenvoudig wereldkampioen die terug te vinden is op de tweede plek in het wereldkampioenschap. Antonelli denkt dan ook dat Hamilton nog altijd meedoet om de titel. "Zeker, ze zijn in ongelooflijke vorm. Ferrari is zeer betrouwbaar, maar ze zijn ook snel. We moeten gewoon elke kans die we krijgen optimaal benutten en dan ons best doen, maar het zal niet eenvoudig worden."

nr 76

Posts: 7.530

Wat een contrast met zijn teamgenoot! "Ik heb ook altijd pech"
Ik vind het een mooi ventje, lijkt sprekend op VR46 in zijn jonge jaren, is retesnel en heeft maling aan alles wat er om hem heen gebeurt.

  • 5
  • 14 jun 2026 - 20:02
F1 Nieuws Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (3)

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  • nr 76

    Posts: 7.530

    Wat een contrast met zijn teamgenoot! "Ik heb ook altijd pech"
    Ik vind het een mooi ventje, lijkt sprekend op VR46 in zijn jonge jaren, is retesnel en heeft maling aan alles wat er om hem heen gebeurt.

    • + 5
    • 14 jun 2026 - 20:02
    • Larry Perkins

      Posts: 65.771

      In de seizoensfinale laat Kimi ook maar twee banden monteren...

      Forza Andrea Kimi Antonelli!

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 21:05
  • TylaHunter

    Posts: 10.751

    Ik begrijp 1 ding echt niet...

    George was halverwege stint 1 al de langzaamste van de top 4. Als dit Bottas was geweest hadden we al lang gehoord "Valteri its James, our lead car can win this race"

    Antonelli was in die ene ronde direct 1,5 seconden verlost ondanks 2x een override boost voor Russell. Laten we zeggen dat 8 door turbulente lucht komt dan is dat nog 7 tienden... met 20 ronden zit je dan al in de buurt van Hamilton. Bij een halve race zit je vol in t gevecht zelfs met VSC voordeel bij Ferrari.

    Russell is het hele jaar vanaf stint 2 te sloom.

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 21:04

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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