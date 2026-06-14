Kimi Antonelli denkt dat Mercedes absoluut het snelste team was in Barcelona, ondanks de overwinning van Lewis Hamilton. In de slotfase van de race viel de Italiaan uit; destijds lag hij tweede. Hamilton reed een bizar sterke race en het lukte zowel Russell als Antonelli niet om hem te pakken. Hamilton is volgens Antonelli dan ook een titelkandidaat.

Het is de 106e overwinning van de zevenvoudig wereldkampioen en de Grand Prix van België in 2024. Het is Antonelli die ontzettend dominant is dit seizoen, maar de titelwinst is voorlopig nog niet binnen en dat heeft de negentienjarige coureur zelf ook door.

Antonelli baalt van uitvalbeurt

Dat Antonelli baalt van de uitvalbeurt is niet gek, maar hij vertelt tegenover Sky Sports dat Mercedes beter was dan de Ferrari van Hamilton. "Ik denk dat we vandaag de snelste waren op het circuit. Lewis was aan het einde erg snel, maar in de tweede stint waren wij supersnel." Tijdens de VSC die in de race was, was het Hamilton die een slimme pitstop maakte. "Natuurlijk was het na de VSC onmogelijk om Lewis nog in te halen, en trouwens, ik ben erg blij voor hem met zijn overwinning. Het is mooi om te zien dat hij zijn eerste overwinning bij Ferrari heeft behaald."

Antonelli denkt dat hij veel meer uit de race had kunnen halen, maar een uitvalbeurt gooide roet door het eten. "Voor mij is het erg teleurstellend. Ik voel me op dit moment een beetje leeg, maar tegelijkertijd overkomen dit soort dingen iedereen en het belangrijkste is om sterker terug te komen."

Hamilton is een titelkandidaat

Het is de zevenvoudig wereldkampioen die terug te vinden is op de tweede plek in het wereldkampioenschap. Antonelli denkt dan ook dat Hamilton nog altijd meedoet om de titel. "Zeker, ze zijn in ongelooflijke vorm. Ferrari is zeer betrouwbaar, maar ze zijn ook snel. We moeten gewoon elke kans die we krijgen optimaal benutten en dan ons best doen, maar het zal niet eenvoudig worden."