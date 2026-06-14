Charles Leclerc is zwaar ontevreden na zijn tweede uitvalbeurt op rij. De Monegask viel in de slotfase van de race uit en zit momenteel in een diep dal. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton won de Grand Prix van Barcelona, wat de pijn voor Leclerc nog wat erger maakt.

Momenteel is Leclerc terug te vinden op de vierde plek in het wereldkampioenschap met 75 punten. Het verschil met zijn teamgenoot Hamilton is veertig punten en met kampioenschapsleider Kimi Antonelli, die net als Leclerc uitviel, maar liefst 81 punten.

Leclerc is boos op zichzelf

Tegenover Sky Sports laat Leclerc weten erg boos op zichzelf te zijn. "Ik wil geen lof opeisen voor de race van vandaag. Ik bedoel, ik denk niet dat ik er ook maar iets mee te maken had. Lewis en het team hebben het werk gedaan en uiteindelijk helemaal op eigen kracht de overwinning binnengehaald", aldus Leclerc.

De Monegask heeft dus niets met de overwinning te maken, maar is wel erg trots en blij voor zijn ervaren teamgenoot. De zevenvoudig wereldkampioen heeft namelijk zijn allereerste overwinning sinds zijn transfer naar Ferrari behaald. "Hij was de afgelopen drie weekenden ongelooflijk. Hij was er echt helemaal bij en hij verdient dit nu allemaal."

Leclerc moet zichzelf verbeteren

De Monegask laat weten aan zichzelf te werken de komende weken. "Het is aan mij om mijn spel te verbeteren, vertrouwen te krijgen in deze auto, alles op een rijtje te krijgen en hopelijk zonder problemen door de weekenden te komen. Het is ook waar dat de laatste vier weekenden technisch gezien niet erg soepel zijn verlopen", zo doelt de Monegask op zijn uitvalbeurten.

Leclerc wil gewoon de races uitrijden en meedoen om de overwinning. "Bovendien hebben we voor mij behoorlijk wat problemen gehad, dus ik kijk er gewoon naar uit om races zonder problemen te rijden, het ritme weer te vinden en weer vooraan mee te strijden."