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Leclerc zwaar teleurgesteld na tweede uitvalbeurt op rij: "Moet mijzelf verbeteren"

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Leclerc zwaar teleurgesteld na tweede uitvalbeurt op rij: "Moet mijzelf verbeteren"

Charles Leclerc is zwaar ontevreden na zijn tweede uitvalbeurt op rij. De Monegask viel in de slotfase van de race uit en zit momenteel in een diep dal. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton won de Grand Prix van Barcelona, wat de pijn voor Leclerc nog wat erger maakt. 

Momenteel is Leclerc terug te vinden op de vierde plek in het wereldkampioenschap met 75 punten. Het verschil met zijn teamgenoot Hamilton is veertig punten en met kampioenschapsleider Kimi Antonelli, die net als Leclerc uitviel, maar liefst 81 punten. 

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Leclerc is boos op zichzelf

Tegenover Sky Sports laat Leclerc weten erg boos op zichzelf te zijn. "Ik wil geen lof opeisen voor de race van vandaag. Ik bedoel, ik denk niet dat ik er ook maar iets mee te maken had. Lewis en het team hebben het werk gedaan en uiteindelijk helemaal op eigen kracht de overwinning binnengehaald", aldus Leclerc. 

De Monegask heeft dus niets met de overwinning te maken, maar is wel erg trots en blij voor zijn ervaren teamgenoot. De zevenvoudig wereldkampioen heeft namelijk zijn allereerste overwinning sinds zijn transfer naar Ferrari behaald. "Hij was de afgelopen drie weekenden ongelooflijk. Hij was er echt helemaal bij en hij verdient dit nu allemaal."

Leclerc moet zichzelf verbeteren

De Monegask laat weten aan zichzelf te werken de komende weken. "Het is aan mij om mijn spel te verbeteren, vertrouwen te krijgen in deze auto, alles op een rijtje te krijgen en hopelijk zonder problemen door de weekenden te komen. Het is ook waar dat de laatste vier weekenden technisch gezien niet erg soepel zijn verlopen", zo doelt de Monegask op zijn uitvalbeurten.

Leclerc wil gewoon de races uitrijden en meedoen om de overwinning. "Bovendien hebben we voor mij behoorlijk wat problemen gehad, dus ik kijk er gewoon naar uit om races zonder problemen te rijden, het ritme weer te vinden en weer vooraan mee te strijden."

DutchTifosi

Posts: 2.870

Ik verdedig hem wel vaak, misschien iets te vaak, maar gisteren was onvergefelijk. Zo'n gemiste kans. Charles heeft echt af en toe de genialiteit van Giles Villeneuve, maar de blunders van Jean Alesi.

Ben wel overtuigd dat hij zich terug zal knokken, maar als Ferrari echt serieus mee wil doen vo... [Lees verder]

  • 3
  • 14 jun 2026 - 21:59
F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari GP Barcelona 2026

Reacties (15)

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  • F1 bekijker

    Posts: 384

    Alweer?

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 21:40
  • NicoS

    Posts: 20.854

    De uitval kon hij niets aan doen, maar hij zal eerst eens moeten zorgen om geen onnodige fouten te maken zoals in Q3.
    Tot dan zat hij er gewoon goed in, en streed mee voor een plek voorin.
    Start je daar, dan maak je het jezelf al een stuk makkelijker, nu verloor hij veel tijd omdat je uit het middenveld moet komen.
    Toch had hij niet de pace, wellicht ook door de twee stopper, maar zijn opmars stokte al vrij snel in de race.
    Twee nul scores achter elkaar is niet best, hij zit een beetje in hetzelfde schuitje als Russell, het loopt niet, en bij de teamgenoot loopt alles op rolletjes.
    Zal snel een goed resultaat nodig hebben, anders blijf je in de situatie dat alles net niet jou kant opvalt.

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 21:54
    • mr.Monza

      Posts: 10.069

      Dat niet alleen, mocht MB met enige regelmaat steekjes laten vallen en Lewis kruipt dichterbij, denk ik dat we voor het eerst sinds 2010/2014 Alonso/Massa, een situatie gaan zien bij Ferrari dat ze een kopman/tweede rijder systeem gaan toepassen, terecht overigens als je serieus werk van een titel wil maken.
      Zou Ferrari Leclerc zo'n mentale nekslag toedienen mocht de situatie daar om vragen? Ik denk het wel.

      • + 3
      • 14 jun 2026 - 22:15
    • NicoS

      Posts: 20.854

      Misschien later in het seizoen, nu is daar nog geen aanleiding voor natuurlijk.
      Eerst maar zien of Ferrari de druk op Mercedes kan blijven uitoefenen.

      • + 3
      • 14 jun 2026 - 22:31
    • DutchTifosi

      Posts: 2.870

      @NicoS In ieder geval zal Ferrari voor de Red Bull Ring al met de eerste ADUO-upgrade komen. Hoewel de betrouwbaarheid beter lijkt dan de andere topteams was de pure paardenkracht een pijnpuntje.

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 22:37
    • schwantz34

      Posts: 42.190

      Hoe kan Ferrari voor de Red Bull Ring al met de eerste ADUO-upgrade komen als de FIA nog steeds niet heeft besloten wie de sterkste ICE heeft dan?

      • + 3
      • 14 jun 2026 - 22:50
    • NicoS

      Posts: 20.854

      Er is nog helemaal geen ADUO upgrade uit te voeren, want die is nog steeds niet bevestigd.
      Dat is sowieso pas iets voor langere termijn, en updates mogen ze nu allemaal gewoon brengen binnen hun budged.
      Het is echt niet zo dat ze nu helemaal niets kunnen of mogen verbeteren.

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 23:06
    • DutchTifosi

      Posts: 2.870

      @Schwantz34 Ik denk omdat Ferrari al intern toestemming heeft gekregen van de FIA. Dit nieuws kwam vandaag van autoracer it.

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 23:08
    • schwantz34

      Posts: 42.190

      @DT Ik geloof er niks van dat Ferrari zonder officieel bericht van de FIA vanuit het niks nu al met een eerste"gratis" ADUO-upgrade mag brengen. Ik acht de kans veel groter dat ze deze gewoon uit eigen zak moeten betalen zoals dat vooralsnog voor elke fabrikant geldt.

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 23:17
    • hupholland

      Posts: 9.994

      doordraven is ook een vak, 8 dagen terug stond Leclerc nog voor Hamilton. Bovendien reed Massa in 2014 al helemaal niet meer bij Ferrari. Vettel/Raikkonen was ook wel een redelijk duidelijke rolverdeling, Niet dat wat uitmaakt, maar toch..

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 23:39
    • zoefroef

      Posts: 1.738

      Misschien was het niet stuk gegaan als hij niet zn wagen had gecrasht

      • + 1
      • 15 jun 2026 - 00:06
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.458

      @hupholland

      En een maand geleden zou Hamilton nooit meer op t podium komen, zijn pensioen aankondigen en vervangen moeten worden door Bearman. Een maand later heeft hij 3 podiums op rij en een zege. Zo snel kan t gaan in de sport. Daarom zie je rijders als Max het altijd wedstrijd voor wedstrijd bekijken.

      • + 3
      • 15 jun 2026 - 00:20
    • hupholland

      Posts: 9.994

      ja, maar wat heb ik daar mee te maken dan?

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 00:27
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.425

      @Monza

      Oef. Die is lastig, vooral moreel lastig. Als zo'n scenario zich voordoet dan ja, dan moet je dat doen. Het betekent inderdaad wel dat je dat je misschien Charles zijn toewijding en vertrouwen schaadt. Tegelijkertijd, is het onrealistisch continu als team verantwoordelijkheid te dragen voor een individu. Als je samen wint, dan is dat ook samen en dus ook de andere kant op, voor het grotere geheel.

      Misschien ben ik sentimenteel nu, want ik vond dit echt prachtig vandaag. Ik heb niet deze vorm van beleving gezien bij Sainz zijn eerste overwinning. Misschien bij Seb en bij Charles. Zeg ik er eerlijk bij: Sainz was niet op mijn radar en heb ik niets mee alhoewel hij het niet overdienstelijk heeft gedaan. Dat zeg ook wat, als mijn observatie waar is, dan zag ik een team dat door het vuur gaat voor elkaar en die emotie kwam er vandaag echt prachtig uit.

      • + 1
      • 15 jun 2026 - 01:25
  • DutchTifosi

    Posts: 2.870

    Ik verdedig hem wel vaak, misschien iets te vaak, maar gisteren was onvergefelijk. Zo'n gemiste kans. Charles heeft echt af en toe de genialiteit van Giles Villeneuve, maar de blunders van Jean Alesi.

    Ben wel overtuigd dat hij zich terug zal knokken, maar als Ferrari echt serieus mee wil doen voor de titel moeten beide rijders heel sterk zijn.

    • + 3
    • 14 jun 2026 - 21:59

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Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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