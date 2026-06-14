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Vasseur trots op Hamilton na eerste Ferrari-zege: "Fantastische prestatie"

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Vasseur trots op Hamilton na eerste Ferrari-zege: "Fantastische prestatie"

Lewis Hamilton heeft zijn allereerste Ferrari-overwinning behaald en de teambaas van de Scuderia, Fred Vasseur, is erg trots op de zevenvoudig wereldkampioen. Het is de allereerste overwinning van Hamilton sinds de Grand Prix van België in 2024. Hamilton was overtuigend sneller dan George Russell, die tweede is geëindigd. 

Hamilton kreeg hulp van de virtual safety car, maar Vasseur denkt dat de Brit ook zonder deze situatie gewoon had gewonnen. Tijdens de 'VSC' duurt een pitstop maken korter en bleef Hamilton voor zijn oude teamgenoot Russell. Hamilton behaalde de eerste Ferrari-overwinning sinds de Grand Prix van Mexico in 2024. Toen won Carlos Sainz.

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VSC heeft Hamilton niet 'geholpen'

Vasseur vertelt tegenover Viaplay dat hij zeker weet dat het niet alleen aan het VSC-moment lag, maar aan de gehele prestatie van zowel Hamilton als Ferrari. "Ik denk dat het ook zonder de VSC wel goed was gegaan. Het was een sterke race, maar we wisten dat het vandaag vooral om bandenbeheer zou draaien, en eerlijk gezegd was het van de eerste ronde tot het einde een fantastische prestatie."

Hamilton leeft weer op

Lewis Hamilton kreeg de afgelopen seizoenen heel wat commentaar over zich heen. Hij zou te oud zijn en volgens sommigen niet meer goed genoeg. Toch bewijst de inmiddels 41-jarige Brit zich opnieuw. Ook Vasseur heeft dat door en roept de fans en critici op om de slechte meningen over Hamilton te vergeten en alleen maar vooruit te kijken.

"Laten we de negatieve reacties even vergeten en ons richten op de toekomst; dit is ook voor ons een goed begin van het Europese seizoen. We wilden jullie vandaag op weg helpen naar de overwinning, dus laten we er nu vol voor gaan voor volgende week in Oostenrijk", aldus de Fransman. Hamilton staat nog altijd tweede in het wereldkampioenschap, maar is 25 punten ingelopen ter vergelijking met de uitgevallen Kimi Antonelli. Hierdoor doet de zevenvoudig wereldkampioen nog altijd mee om de wereldtitel. Het verschil tussen de twee coureurs is momenteel 41 punten.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Frédéric Vasseur Ferrari GP Barcelona 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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