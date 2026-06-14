Lewis Hamilton heeft zijn allereerste Ferrari-overwinning behaald en de teambaas van de Scuderia, Fred Vasseur, is erg trots op de zevenvoudig wereldkampioen. Het is de allereerste overwinning van Hamilton sinds de Grand Prix van België in 2024. Hamilton was overtuigend sneller dan George Russell, die tweede is geëindigd.

Hamilton kreeg hulp van de virtual safety car, maar Vasseur denkt dat de Brit ook zonder deze situatie gewoon had gewonnen. Tijdens de 'VSC' duurt een pitstop maken korter en bleef Hamilton voor zijn oude teamgenoot Russell. Hamilton behaalde de eerste Ferrari-overwinning sinds de Grand Prix van Mexico in 2024. Toen won Carlos Sainz.

VSC heeft Hamilton niet 'geholpen'

Vasseur vertelt tegenover Viaplay dat hij zeker weet dat het niet alleen aan het VSC-moment lag, maar aan de gehele prestatie van zowel Hamilton als Ferrari. "Ik denk dat het ook zonder de VSC wel goed was gegaan. Het was een sterke race, maar we wisten dat het vandaag vooral om bandenbeheer zou draaien, en eerlijk gezegd was het van de eerste ronde tot het einde een fantastische prestatie."

Hamilton leeft weer op

Lewis Hamilton kreeg de afgelopen seizoenen heel wat commentaar over zich heen. Hij zou te oud zijn en volgens sommigen niet meer goed genoeg. Toch bewijst de inmiddels 41-jarige Brit zich opnieuw. Ook Vasseur heeft dat door en roept de fans en critici op om de slechte meningen over Hamilton te vergeten en alleen maar vooruit te kijken.

"Laten we de negatieve reacties even vergeten en ons richten op de toekomst; dit is ook voor ons een goed begin van het Europese seizoen. We wilden jullie vandaag op weg helpen naar de overwinning, dus laten we er nu vol voor gaan voor volgende week in Oostenrijk", aldus de Fransman. Hamilton staat nog altijd tweede in het wereldkampioenschap, maar is 25 punten ingelopen ter vergelijking met de uitgevallen Kimi Antonelli. Hierdoor doet de zevenvoudig wereldkampioen nog altijd mee om de wereldtitel. Het verschil tussen de twee coureurs is momenteel 41 punten.