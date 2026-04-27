Vertrek Verstappen kan negatieve gevolgen hebben voor F1-aandelen

Max Verstappen flirtte in de afgelopen weken opzichtig met een vertrek uit de Formule 1. Hij is geen fan van de nieuwe regels, en dat liet hij luid en duidelijk weten. Volgens Damon Hill heeft de sport er baat bij om Verstappen binnenboord te houden, anders kunnen de gevolgen zeer groot zijn.

Verstappen maakte er na afloop van de Japanse Grand Prix geen geheim van: hij ging nadenken over zijn toekomst. Hij ontketende een mediastorm en direct ontstonden er veel geruchten over zijn toekomst. Het feit dat Verstappen wel veel lol beleefde aan zijn avontuur op de Nürburgring Nordschleife, zorgde ervoor dat de hoge heren van de Formule 1 werden aangespoord om iets te veranderen.

'Dit was de nachtmerrie van Bernie'

Volgens oud-wereldkampioen Damon Hill moet de Formule 1 oppassen, want anders kunnen de gevolgen groot zijn. In de podcast The Undercut van The Race spreekt hij zich uit: "Als Max zegt; 'Luister, ik heb er genoeg van, ik ga er vandoor. Gianpiero is al vertrokken, iedereen met wie ik hier was bij Red Bull is weg en ik vind deze auto's niet leuk. Ik ga wat dan ook doen...'"

Hill maakt zijn zin niet af, maar stelt wel dat dit een nachtmerriescenario is voor de Formule 1: "Dit was altijd een grote angst van Bernie Ecclestone. Dat is waarom hij... Hij maakte een soort van een einde aan de andere formules, want hij wilde geen competitie. Je kon helemaal nergens heen."

Wat zijn de gevolgen?

Nu is dat er wel, en Hill denkt dat Verstappen makkelijker kan vertrekken: "Nu hebben we de auto's op Le Mans, we hebben IndyCars, wat dan ook! Hij kan iets veel radicalers gaan doen, voor een tijdje tenminste. En dat kan enorme gevolgen voor de marketing van de Formule 1 veroorzaken, niet?"

"Mensen zullen zich dan gaan afvragen: 'Waarom? Wat is er mis? Waarom vindt hij het niet leuk?' De beste coureur ter wereld, of laten we zeggen de grootste naam, besluit dan de Formule 1 de rug toe te keren. Dat zou niet goed vallen bij de aandelenkoers."

gridiron

Posts: 3.376

De enige die daar last van zullen hebben zijn degene die aandelen hebben en willen verkopen, zolang de FIA/FOM/.... geen "nieuwe" aandelen op de markt brengt gaan ze daar niet armer van worden.

  • 1
  • 27 apr 2026 - 12:15
WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

