Max Verstappen flirtte in de afgelopen weken opzichtig met een vertrek uit de Formule 1. Hij is geen fan van de nieuwe regels, en dat liet hij luid en duidelijk weten. Volgens Damon Hill heeft de sport er baat bij om Verstappen binnenboord te houden, anders kunnen de gevolgen zeer groot zijn.

Verstappen maakte er na afloop van de Japanse Grand Prix geen geheim van: hij ging nadenken over zijn toekomst. Hij ontketende een mediastorm en direct ontstonden er veel geruchten over zijn toekomst. Het feit dat Verstappen wel veel lol beleefde aan zijn avontuur op de Nürburgring Nordschleife, zorgde ervoor dat de hoge heren van de Formule 1 werden aangespoord om iets te veranderen.

'Dit was de nachtmerrie van Bernie'

Volgens oud-wereldkampioen Damon Hill moet de Formule 1 oppassen, want anders kunnen de gevolgen groot zijn. In de podcast The Undercut van The Race spreekt hij zich uit: "Als Max zegt; 'Luister, ik heb er genoeg van, ik ga er vandoor. Gianpiero is al vertrokken, iedereen met wie ik hier was bij Red Bull is weg en ik vind deze auto's niet leuk. Ik ga wat dan ook doen...'"

Hill maakt zijn zin niet af, maar stelt wel dat dit een nachtmerriescenario is voor de Formule 1: "Dit was altijd een grote angst van Bernie Ecclestone. Dat is waarom hij... Hij maakte een soort van een einde aan de andere formules, want hij wilde geen competitie. Je kon helemaal nergens heen."

Wat zijn de gevolgen?

Nu is dat er wel, en Hill denkt dat Verstappen makkelijker kan vertrekken: "Nu hebben we de auto's op Le Mans, we hebben IndyCars, wat dan ook! Hij kan iets veel radicalers gaan doen, voor een tijdje tenminste. En dat kan enorme gevolgen voor de marketing van de Formule 1 veroorzaken, niet?"

"Mensen zullen zich dan gaan afvragen: 'Waarom? Wat is er mis? Waarom vindt hij het niet leuk?' De beste coureur ter wereld, of laten we zeggen de grootste naam, besluit dan de Formule 1 de rug toe te keren. Dat zou niet goed vallen bij de aandelenkoers."