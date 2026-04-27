Jos Verstappen deelt gezondheidsupdate na zware rallycrash

Jos Verstappen deelt gezondheidsupdate na zware rallycrash

Jos Verstappen raakte afgelopen weekend betrokken bij een heftig ongeval in de Rally van Wallonië. De schade was groot, maar Verstappen en zijn navigator Jasper Vermeulen konden ongedeerd uitstappen. De vader van Max Verstappen geeft nu een update over zijn gezondheid.

Verstappen neemt dit jaar deel aan rally's in het Belgische kampioenschap. In de Rally van Wallonië begon hij goed, maar raakte hij op zondagochtend betrokken bij een zware crash. Hij raakte met zijn Skoda van het pad, en raakte met zijn achterkant een boom. De Skoda sloeg vervolgens over de kop, en de schade was zeer groot. Wonder boven wonder leken ze echter ongedeerd uit de rallywagen te kruipen.

Meer over Jos Verstappen Jos Verstappen zwaar gecrasht tijdens Belgische rally

Jos Verstappen zwaar gecrasht tijdens Belgische rally

26 apr
 Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

20 apr

Wat ging er mis?

Jos Verstappen liet na afloop ook nog van zich horen in een video op het Instagramaccount van het Belgian Rally Championship: "Het was een rechtse bocht die ik in de vierde versnelling moest nemen. Het was best stoffig, en er lag grind. Ik denk dat ik iets te hard de bocht inging en op het einde van de bocht brak de auto uit. Toen raakten we een paal. Door de paal zwiepte de auto in de rondte, en toen landden we op de kop."

Hoe gaat het met Verstappen?

Verstappen en zijn navigator Vermeulen stonden na de crash al snel buiten de auto. Volgens de voormalig Formule 1-coureur is alles in orde: "Het allerbelangrijkste is dat Jasper en ik veilig uit de auto zijn gekomen. Het was echt een grote klapper. Maar we zitten in zulke veilige auto's, dat blijkt wel weer. Ik ben blij dat we er goed uit zijn gekomen."

Het was niet de eerste rallycrash van Verstappen senior, maar het was wel één van zijn grootste crashes. De Nederlander neemt dit jaar alleen aan rally's in België deel, omdat het hem te veel tijd kostte om zich voor te bereiden op rally's die deel uitmaken van het Europese rallykampioenschap.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.105

Jos vertelt: "Het was best stoffig, en er lag grind".

Het is automatische bij Jos....als hij grind ziet stuurt hij er automatisch naar toe.
Zit er nog ingebakken natuurlijk.....van vroeger.

  • 1
  • 27 apr 2026 - 11:42
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.105

    Jos vertelt: "Het was best stoffig, en er lag grind".

    Het is automatische bij Jos....als hij grind ziet stuurt hij er automatisch naar toe.
    Zit er nog ingebakken natuurlijk.....van vroeger.

    • + 1
    • 27 apr 2026 - 11:42
  • gridiron

    Posts: 3.376

    Die update had hij direct na de crash al gegeven.

    • + 1
    • 27 apr 2026 - 12:11
    • Regenrace

      Posts: 2.596

      Precies. Maar dat weten we; hier heb je 80% kans op een gebakken lucht bericht.

      • + 0
      • 27 apr 2026 - 12:18
  • StevenQ

    Posts: 10.429

    Toch even wennen aan een andere navigator natuurlijk

    • + 0
    • 27 apr 2026 - 12:48

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

