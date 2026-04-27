Jos Verstappen raakte afgelopen weekend betrokken bij een heftig ongeval in de Rally van Wallonië. De schade was groot, maar Verstappen en zijn navigator Jasper Vermeulen konden ongedeerd uitstappen. De vader van Max Verstappen geeft nu een update over zijn gezondheid.

Verstappen neemt dit jaar deel aan rally's in het Belgische kampioenschap. In de Rally van Wallonië begon hij goed, maar raakte hij op zondagochtend betrokken bij een zware crash. Hij raakte met zijn Skoda van het pad, en raakte met zijn achterkant een boom. De Skoda sloeg vervolgens over de kop, en de schade was zeer groot. Wonder boven wonder leken ze echter ongedeerd uit de rallywagen te kruipen.

Wat ging er mis?

Jos Verstappen liet na afloop ook nog van zich horen in een video op het Instagramaccount van het Belgian Rally Championship: "Het was een rechtse bocht die ik in de vierde versnelling moest nemen. Het was best stoffig, en er lag grind. Ik denk dat ik iets te hard de bocht inging en op het einde van de bocht brak de auto uit. Toen raakten we een paal. Door de paal zwiepte de auto in de rondte, en toen landden we op de kop."

Hoe gaat het met Verstappen?

Verstappen en zijn navigator Vermeulen stonden na de crash al snel buiten de auto. Volgens de voormalig Formule 1-coureur is alles in orde: "Het allerbelangrijkste is dat Jasper en ik veilig uit de auto zijn gekomen. Het was echt een grote klapper. Maar we zitten in zulke veilige auto's, dat blijkt wel weer. Ik ben blij dat we er goed uit zijn gekomen."

Het was niet de eerste rallycrash van Verstappen senior, maar het was wel één van zijn grootste crashes. De Nederlander neemt dit jaar alleen aan rally's in België deel, omdat het hem te veel tijd kostte om zich voor te bereiden op rally's die deel uitmaken van het Europese rallykampioenschap.