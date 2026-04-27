Beelden van huiveringwekkende crash Jos Verstappen duiken op

Beelden van huiveringwekkende crash Jos Verstappen duiken op

Jos Verstappen zorgde gisteren voor headlines door hard te crashen in de Rally van Wallonië. Op foto's was te zien dat de Skoda over de kop was geslagen, maar verder was er veel onduidelijkheid. Opgedoken videobeelden laten een beter beeld van de crash zien.

Verstappen en zijn navigator Jasper Vermeulen namen afgelopen weekend deel aan de Rally van Wallonië. Ze begonnen goed aan de rally, maar op zondag sloeg het noodlot toe. Op de beelden is te zien hoe ze net buiten het pad belanden, een boom raken en vervolgens crashen. Door de stofwolken is echter niet goed te zien hoe ze over de kop slaan.

Boom omgevallen

De volgende beelden tonen een flinke ravage op het pad. Er ligt een omgeslagen boom over de weg, er liggen overal onderdelen van de Skoda en de auto van Verstappen ligt rokend in de berm. Te zien is hoe het publiek komt aansnellen om te kijken of ze Verstappen en Vermeulen nog kunnen helpen, maar de twee mannen klommen al uit de auto. Ze bleven ongedeerd, maar de schade aan de auto was zeer groot.

Wat zijn de gevolgen?

Voor Verstappen was het een pijnlijk moment, want hij was bezig met een goede rally en stond zelfs op de derde plaats in het klassement. Verstappen senior focust zich dit jaar alleen op rally's in België, zo maakte hij recent bekend. Voor de Nederlander werd het te druk om ook nog de focus te leggen op rally's uit het Europees kampioenschap. Zijn vaste navigator Renaud Jamoul ontbrak dit weekend vanwege een gebroken enkel.

Wat deze crash betekent voor het vervolg van Verstappens seizoen, is niet helemaal bekend. De schade zag er op het eerste oog zeer ernstig uit, vooral de achterzijde van de auto heeft een flinke dreun gehad. De kant van de auto waarmee hij de boom raakte, is volledig weggeslagen.

AUDI_F1

Posts: 3.717

Dat ois het belangrijkste en Max zal zeggen een nieuwe bumper erop en gaan. Maar lijkt er meer op dat het een nieuwe Rally auto gaat worden.
Maar je ziet ook bij de echte rally professionals soms flinke klappers.

  27 apr 2026 - 09:54
F1 Nieuws Jos Verstappen

Reacties (11)

  • Regenrace

    Posts: 2.594

    Heftig. Gelukkig is alles goed afgelopen. Vraag me af wat dit mentaal betekent voor Jos.

    • 27 apr 2026 - 09:48
    • AUDI_F1

      Posts: 3.717

      Dat ois het belangrijkste en Max zal zeggen een nieuwe bumper erop en gaan. Maar lijkt er meer op dat het een nieuwe Rally auto gaat worden.
      Maar je ziet ook bij de echte rally professionals soms flinke klappers.

      • 27 apr 2026 - 09:54
    • Remco_F1

      Posts: 3.305

      Dit is een schouderklopje als je het vergelijkt met wat hij allemaal heeft meegemaakt in de F1. De Verstappens lachen hierom..

      • 27 apr 2026 - 09:56
  • John6

    Posts: 11.582

    Is wel gevaar voor eigen leven die lui die daar staan te kijken, ieder zijn ding in het weekend.

    • 27 apr 2026 - 09:50
  • Verstoppen

    Posts: 2.112

    Dat was een harde klapper. Zo zie je maar hoe hard die auto's gaan en wat er mis kan gaan als een wiel maar een beetje buiten het bospad komt. Dat moet wel schrikken zijn geweest voor Jos en zijn bijrijder! En dan proberen uit zo'n wagen op z'n kop te klimmen. Gelukkig waren er toeschouwers die een handje konden helpen. Allereerst hoop ik dat beide deelnemers ongedeerd zijn en ten tweede natuurlijk dat die auto te repareren is. En ten derde dat ze hierdoor niet het plezier in de rallysport hebben verloren. Lang leve de Koning!

    [Even een reactie in de walgelijke stijl van de commentaren die op NU.nl zoveel "upvotes" krijgen. Dikke vette sarcastische knipoog, dus!]

    • 27 apr 2026 - 09:52
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.102

    Ja, geen wonder dat Jos crashte...er lag daar 'n boom over de weg laten de beelden zien.
    Dat hij dat niet gezien heeft zeg!

    • 27 apr 2026 - 10:14
    • Larry Perkins

      Posts: 64.572

      Vlak voordat Jos arriveerde zag je een zwetende Gluiperige George met een bijl weglopen...

      • 27 apr 2026 - 10:35
  • StevenQ

    Posts: 10.428

    Blijft fantastisch dat rallypubliek, altijd willen helpen

    • 27 apr 2026 - 10:34
  • Erwinnaar

    Posts: 5.651

    Was geen boom als je goed kijkt.

    • 27 apr 2026 - 10:35
    • schwantz34

      Posts: 41.952

      Volgens mij heb jij al een Oranjeboompje teveel op....

      • 27 apr 2026 - 10:59
    • Erwinnaar

      Posts: 5.651

      Betonpaal lijkt me.

      • 27 apr 2026 - 11:02

Coureursprofiel

NL Jos Verstappen -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 4 maa 1972 (54)
  • Geb. plaats Montfort, Netherlands, NL
  • Gewicht 73 kg
  • Lengte 1,75 m
