Jos Verstappen zorgde gisteren voor headlines door hard te crashen in de Rally van Wallonië. Op foto's was te zien dat de Skoda over de kop was geslagen, maar verder was er veel onduidelijkheid. Opgedoken videobeelden laten een beter beeld van de crash zien.

Verstappen en zijn navigator Jasper Vermeulen namen afgelopen weekend deel aan de Rally van Wallonië. Ze begonnen goed aan de rally, maar op zondag sloeg het noodlot toe. Op de beelden is te zien hoe ze net buiten het pad belanden, een boom raken en vervolgens crashen. Door de stofwolken is echter niet goed te zien hoe ze over de kop slaan.

Boom omgevallen

De volgende beelden tonen een flinke ravage op het pad. Er ligt een omgeslagen boom over de weg, er liggen overal onderdelen van de Skoda en de auto van Verstappen ligt rokend in de berm. Te zien is hoe het publiek komt aansnellen om te kijken of ze Verstappen en Vermeulen nog kunnen helpen, maar de twee mannen klommen al uit de auto. Ze bleven ongedeerd, maar de schade aan de auto was zeer groot.

Wat zijn de gevolgen?

Voor Verstappen was het een pijnlijk moment, want hij was bezig met een goede rally en stond zelfs op de derde plaats in het klassement. Verstappen senior focust zich dit jaar alleen op rally's in België, zo maakte hij recent bekend. Voor de Nederlander werd het te druk om ook nog de focus te leggen op rally's uit het Europees kampioenschap. Zijn vaste navigator Renaud Jamoul ontbrak dit weekend vanwege een gebroken enkel.

Wat deze crash betekent voor het vervolg van Verstappens seizoen, is niet helemaal bekend. De schade zag er op het eerste oog zeer ernstig uit, vooral de achterzijde van de auto heeft een flinke dreun gehad. De kant van de auto waarmee hij de boom raakte, is volledig weggeslagen.