De invloed van Max Verstappen reikt inmiddels verder dan alleen de Formule 1. Waar de koningsklasse jarenlang het absolute middelpunt van de autosport was, schuift een andere discipline steeds nadrukkelijker naar voren: de wereld van het GT-racen. En opvallend genoeg speelt de Nederlander daarin een sleutelrol.

Dat heeft alles te maken met zijn recente uitstapjes naar de legendarische Nürburgring Nordschleife, waar Verstappen actief is in de Nürburgring Langstrecken Serie en zich ook opmaakt voor de iconische 24 uur van de Nürburgring. Zijn aanwezigheid blijft niet onopgemerkt: circuits lopen voller en de interesse in GT-races groeit zichtbaar, met als voorbeeld de seizoensopener van de Deutsche Tourenwagen Masters op de Red Bull Ring, waar tienduizenden fans op afkwamen.

Verstappen zet GT-racen op de kaart

Volgens DTM-baas Thomas Voss heeft Verstappen de autosportwereld wakker geschud. De Duitser ziet hoe de viervoudig wereldkampioen een nieuw publiek aantrekt en het beeld van de sport verbreedt.

“Verstappen heeft voor veel mensen de ogen geopend voor het GT-racen en daarmee ook voor de DTM”, klinkt het in gesprek met F1-Insider. “Het is belangrijk om te laten zien dat er naast de Formule 1 nog andere interessante races zijn, met auto’s die dichter bij straatauto’s staan en daardoor herkenbaar zijn.”

Volgens Voss is de stap van Verstappen richting GT-races van grote waarde voor de hele autosport. “Dat iemand als hij deze stap zet, is enorm belangrijk geweest – ook voor de DTM. Mensen beginnen nu te beseffen dat er meer is dan alleen Formule 1. De aandacht die zo’n megaster genereert, is goed voor de hele sport.”

‘Verstappen brengt F1-kennis mee’

Niet alleen commercieel, maar ook sportief laat Verstappen zijn sporen na. Voss ziet dat ook coureurs profiteren van zijn aanwezigheid op de grid. Zo wijst hij op Lucas Auer, die samen met Verstappen in actie kwam tijdens de kwalificatieraces voor de Nürburgring 24 uur en vervolgens sterk presteerde in de DTM. “Lucas kan veel leren van Max, maar andersom geldt dat ook”, stelt Voss. “Auer rijdt al jaren met deze auto’s, terwijl Verstappen juist weer technieken uit de Formule 1 meebrengt, vooral op het vlak van aerodynamica. Dat versterkt elkaar.”

Tot slot prijst Voss ook de houding van Verstappen buiten de cockpit. “In de GT-wereld is hij veel opener en toegankelijker. Hij gaat ontspannen met mensen om en is minder afgeschermd dan in de Formule 1.” Daarmee onderstreept de DTM-baas nog maar eens hoe groot de impact van de Nederlander momenteel is – ook buiten de koningsklasse.