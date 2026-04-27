Verstappen-gekte barst los op Nürburgring: "Dit is enorm belangrijk"

De invloed van Max Verstappen reikt inmiddels verder dan alleen de Formule 1. Waar de koningsklasse jarenlang het absolute middelpunt van de autosport was, schuift een andere discipline steeds nadrukkelijker naar voren: de wereld van het GT-racen. En opvallend genoeg speelt de Nederlander daarin een sleutelrol.

Dat heeft alles te maken met zijn recente uitstapjes naar de legendarische Nürburgring Nordschleife, waar Verstappen actief is in de Nürburgring Langstrecken Serie en zich ook opmaakt voor de iconische 24 uur van de Nürburgring. Zijn aanwezigheid blijft niet onopgemerkt: circuits lopen voller en de interesse in GT-races groeit zichtbaar, met als voorbeeld de seizoensopener van de Deutsche Tourenwagen Masters op de Red Bull Ring, waar tienduizenden fans op afkwamen.

Verstappen zet GT-racen op de kaart

Volgens DTM-baas Thomas Voss heeft Verstappen de autosportwereld wakker geschud. De Duitser ziet hoe de viervoudig wereldkampioen een nieuw publiek aantrekt en het beeld van de sport verbreedt.

“Verstappen heeft voor veel mensen de ogen geopend voor het GT-racen en daarmee ook voor de DTM”, klinkt het in gesprek met F1-Insider. “Het is belangrijk om te laten zien dat er naast de Formule 1 nog andere interessante races zijn, met auto’s die dichter bij straatauto’s staan en daardoor herkenbaar zijn.”

Volgens Voss is de stap van Verstappen richting GT-races van grote waarde voor de hele autosport. “Dat iemand als hij deze stap zet, is enorm belangrijk geweest – ook voor de DTM. Mensen beginnen nu te beseffen dat er meer is dan alleen Formule 1. De aandacht die zo’n megaster genereert, is goed voor de hele sport.”

‘Verstappen brengt F1-kennis mee’

Niet alleen commercieel, maar ook sportief laat Verstappen zijn sporen na. Voss ziet dat ook coureurs profiteren van zijn aanwezigheid op de grid. Zo wijst hij op Lucas Auer, die samen met Verstappen in actie kwam tijdens de kwalificatieraces voor de Nürburgring 24 uur en vervolgens sterk presteerde in de DTM. “Lucas kan veel leren van Max, maar andersom geldt dat ook”, stelt Voss. “Auer rijdt al jaren met deze auto’s, terwijl Verstappen juist weer technieken uit de Formule 1 meebrengt, vooral op het vlak van aerodynamica. Dat versterkt elkaar.”

Tot slot prijst Voss ook de houding van Verstappen buiten de cockpit. “In de GT-wereld is hij veel opener en toegankelijker. Hij gaat ontspannen met mensen om en is minder afgeschermd dan in de Formule 1.” Daarmee onderstreept de DTM-baas nog maar eens hoe groot de impact van de Nederlander momenteel is – ook buiten de koningsklasse.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.102

    Ik weet dat men bij de r*d*tie weet dat ik al veel dingen vergeet (leeftijd), maar ik weet zeker dat dit bericht al meerdere keren de revue gepasseerd heeft.

    • + 0
    • 27 apr 2026 - 09:57
    • Larry Perkins

      Posts: 64.571

      Weet je nog dat jij het volgende om 09:57 uur schreef @Ouw?

      "Ik weet dat men bij de r*d*tie weet dat ik al veel dingen vergeet (leeftijd), maar ik weet zeker dat dit bericht al meerdere keren de revue gepasseerd heeft."

      • + 0
      • 27 apr 2026 - 10:12
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.102

      Het is dat ik het terug kan lezen....ik was het alweer vergeten namelijk..

      • + 0
      • 27 apr 2026 - 10:22
  • Pietje Bell

    Posts: 34.477

    In Buenos Aires heerste gisteren de Colapinto gekte.

    Temnoticias-Arg
    @temnoticiasarg
    Vertaald uit het Spaans
    #Automobilisme 🏎] Indrukwekkende show van Franco #Colapinto op de straten van
    #BuenosAires: Meer dan 600 duizend mensen leefden mee op het ritme
    van de motoren van de #Formule1
    --------------
    Nachez
    @Nachez98
    Vertaald uit het Spaans
    💥 WERELDRECORD

    🇦🇷 De prestatie van Franco Colapinto in Buenos Aires heeft het historische record
    voor opkomst bij een F1 'roadshow' gebroken (+500.000)

    🇬🇧 Het huidige record was in handen van Londen 2004 met 500.000 aanwezigen

    👉 Button, Mansell, Coulthard en Montoya reden mee. In Argentinië alleen Franco

    pbs.twimg.com/medi(...)zp25?format=jpg&;name=small

    pbs.twimg.com/medi(...)whNZ?format=jpg&;name=large

    Video: x.com/SC_ESPN/status/2048456474012143794

    Video: x.com/SC_ESPN/status/2048470667645817324

    x.com/SC_ESPN/status/2048432858163744928

    • + 0
    • 27 apr 2026 - 10:22

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

