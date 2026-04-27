Formule 1 in gesprek voor twaalfde team: "Gaan ze goedkeuren"

Stefano Domenicali is in gesprek geweest met het Chinese automerk BYD, dat voor Build Your Dreams staat. Het automerk is bezig met een waanzinnige opmars en een eigen Formule 1-team hoort hierbij. Het zou gaan om een twaalfde team. 

Zowel Domenicali als FIA-president Mohamed Ben Sulayem staat open voor een twaalfde team en al helemaal voor een Chinees team, dat vertelt Ben Sulayem nadrukkelijk. Dit zou de allereerste Chinese constructeur zijn.

BYD heeft gesproken met Domenicali

"We ontmoetten Stefano Domenicali in Shanghai", vertelde BYD-vice-president Stella Li aan SportMediaset. "We staan ​​altijd in nauw contact. Ik vind Formule 1 leuk, omdat het draait om passie en cultuur, en mensen dromen ervan om in de Formule 1 te rijden."

De Formule 1 is nog maar net begonnen met elf teams op de grid. "We hebben een elfde team. Ik denk dat we de prestaties van dat elfde team moeten bekijken, en als er dan een Chinees bod komt – en ik spreek nu namens hen voor u – dan zullen zij (het management van de F1, red.) daarmee instemmen, want het gaat erom de continuïteit van de onderneming te waarborgen", aldus Ben Sulayem tegenover PlanetF1.

China levert meer geld op

Ben Sulayem is een voorstander van de deelname van BYD. "Als er bijvoorbeeld een team uit China komt, en FOM keurt het goed – en ik ben er 100% zeker van dat ze het zullen goedkeuren – zou het dan niet meer geld opleveren met de deelname van China? Ik denk van wel. Moeten we de grid per se vullen met een twaalfde team, puur om de grid te vullen met een twaalfde team? Nee. Het zal het juiste team zijn."

Ben Sulayem ziet dat BYD naar de F1 wil komen en voorspelt dat een intentieverklaring in de nabije toekomst geopend wordt. "Natuurlijk zullen ze moeten zeggen: 'Ach, het is een fluitje van een cent, en nu is het in elf teams verdeeld.' Ja, ik snap het punt. Maar de inkomsten worden steeds groter. Er komt een moment waarop we het gepast vinden om een ​​oproep tot het indienen van een intentieverklaring te openen."

Hij wil de huidige teams echter niet dwarszitten. Hij wil de sport juist laten groeien. "We zijn hier niet om de andere teams dwars te zitten, maar het zal ook niet zomaar voor de lol zijn. Het moet de moeite waard zijn. Voor ons moet het team waarde toevoegen aan het voortbestaan ​​van de Formule 1, en het gaat bij de Formule 1 niet om de inkomsten, maar om de continuïteit van het kampioenschap zelf."

F1 Nieuws Stefano Domenicali Mohammed Ben Sulayem

Reacties (8)

Login om te reageren
  • GPYesterday

    Posts: 351

    Als 1/3de deel van de wereld meedoet met de F1, dan zal dat een groot impact geven. Veel rijke sponsoren zijn daar en de halve wereldmerken hebben fabrieken daar. Het zal niet een groot problem zijn om binnen te komen

    • + 0
    • 27 apr 2026 - 09:15
  • koppie toe

    Posts: 5.263

    Met deze constructor weet je zeker dat het electronische nooit meer zal verdwijnen.
    Kunnen de gesprekken over v8 weer de prullenbak in.

    • + 0
    • 27 apr 2026 - 09:38
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.102

      Nee hoor.
      Na dit debacle formule wachten op de volgende formule.
      Dan die V8 of V10 erin lepelen met klimaatneutrale brandstof...en dan pas 'n 12de team erbij....iedereen blij.

      • + 0
      • 27 apr 2026 - 10:10
  • John6

    Posts: 11.582

    Die Chinezen hebben zo de snelste auto, die kopiëren alles wat los en vast zit.

    Als ze een paar goede rijders erin zetten prima, maar niet Zhou Guanyu die is niet goed genoeg.

    • + 0
    • 27 apr 2026 - 09:57
  • Regenrace

    Posts: 2.594

    Tot en met 1995 was een startveld van 24 het minimum. Vervolgens werd het publiek 30 jaar lang een relatief armoedig startveld voorgeschoteld - wart mij betreft een grote schande die de FIA en FOM valt aan te rekenen. Dat heeft vooral te maken met dat men eigenlijk alleen nog autofabrikanten wil. Een soort halfslachtige erfenis van Ecclestone die door de nieuwe eigenaars volledig werd omarmd.
    Teams als Williams en Racing Bulls (en eigenlijk ook McLaren) beseffen het misschien niet, maar worden geduldig naar de uitgang gedirigeerd.
    Voorts, dat BYD de kandidaat is, zeg veel over de voortgaande elektrificatie van F1. Soms is het even pas op de plaats maken als de weerstand te groot wordt, waarna de druk weer toeneemt.

    Sinds F1 steeds meer wegdrijft van haar eigen DNA, ben ik ervan overtuigd dat er onder het publiek een groeiende interesse is voor een 'old school' F1-serie. Die zal niet van de FIA moeten komen - feitelijk is dat de vijand.

    • + 1
    • 27 apr 2026 - 10:13
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.102

      Als er 'n old school F1 zou komen met vette motoren en bijhorende geluiden zullen vele old school fans gelijk overstappen....plus de privateers teams.

      Maar ja, gaat niet gebeuren, maar dromen mag toch?

      • + 0
      • 27 apr 2026 - 10:21
  • schwantz34

    Posts: 41.953

    "Ik vind Formule 1 leuk, omdat het draait om passie en cultuur, en mensen dromen ervan om in de Formule 1 te rijden."

    Ja hallo Build Your Dreams mevrouwtje, dat was vroegah in de tijd van voor de Mariokartrukbatterijdruk opeenknopjeomintehalencompetitie hé, tegenwoordig gaan echte coureurs in hart en nieren liever racen in échte raceklasses zoals de GT3 !

    • + 0
    • 27 apr 2026 - 11:13

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

