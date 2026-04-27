Stefano Domenicali is in gesprek geweest met het Chinese automerk BYD, dat voor Build Your Dreams staat. Het automerk is bezig met een waanzinnige opmars en een eigen Formule 1-team hoort hierbij. Het zou gaan om een twaalfde team.

Zowel Domenicali als FIA-president Mohamed Ben Sulayem staat open voor een twaalfde team en al helemaal voor een Chinees team, dat vertelt Ben Sulayem nadrukkelijk. Dit zou de allereerste Chinese constructeur zijn.

BYD heeft gesproken met Domenicali

"We ontmoetten Stefano Domenicali in Shanghai", vertelde BYD-vice-president Stella Li aan SportMediaset. "We staan ​​altijd in nauw contact. Ik vind Formule 1 leuk, omdat het draait om passie en cultuur, en mensen dromen ervan om in de Formule 1 te rijden."

De Formule 1 is nog maar net begonnen met elf teams op de grid. "We hebben een elfde team. Ik denk dat we de prestaties van dat elfde team moeten bekijken, en als er dan een Chinees bod komt – en ik spreek nu namens hen voor u – dan zullen zij (het management van de F1, red.) daarmee instemmen, want het gaat erom de continuïteit van de onderneming te waarborgen", aldus Ben Sulayem tegenover PlanetF1.

China levert meer geld op

Ben Sulayem is een voorstander van de deelname van BYD. "Als er bijvoorbeeld een team uit China komt, en FOM keurt het goed – en ik ben er 100% zeker van dat ze het zullen goedkeuren – zou het dan niet meer geld opleveren met de deelname van China? Ik denk van wel. Moeten we de grid per se vullen met een twaalfde team, puur om de grid te vullen met een twaalfde team? Nee. Het zal het juiste team zijn."

Ben Sulayem ziet dat BYD naar de F1 wil komen en voorspelt dat een intentieverklaring in de nabije toekomst geopend wordt. "Natuurlijk zullen ze moeten zeggen: 'Ach, het is een fluitje van een cent, en nu is het in elf teams verdeeld.' Ja, ik snap het punt. Maar de inkomsten worden steeds groter. Er komt een moment waarop we het gepast vinden om een ​​oproep tot het indienen van een intentieverklaring te openen."

Hij wil de huidige teams echter niet dwarszitten. Hij wil de sport juist laten groeien. "We zijn hier niet om de andere teams dwars te zitten, maar het zal ook niet zomaar voor de lol zijn. Het moet de moeite waard zijn. Voor ons moet het team waarde toevoegen aan het voortbestaan ​​van de Formule 1, en het gaat bij de Formule 1 niet om de inkomsten, maar om de continuïteit van het kampioenschap zelf."