Norris worstelde met mentale problemen: "Voelde mij niet op mijn gemak"

Lando Norris heeft openhartig teruggeblikt op zijn weg naar de wereldtitel, maar geeft toe dat het seizoen allerminst vlekkeloos begon. De McLaren-coureur kende na zijn zege in Melbourne een lastige periode, waarin hij zelfs begon te twijfelen aan zichzelf.

Uiteindelijk wist Norris zich te herpakken en hield hij in een bloedstollende titelstrijd Max Verstappen achter zich, maar dat ging niet zonder hulp van buitenaf.

Meer over Lando Norris Manager Norris roept Guardian-journalist tot de orde na vragen over Verstappen

Manager Norris roept Guardian-journalist tot de orde na vragen over Verstappen

21 apr
 Norris baart opzien: "Dit maakt het rijden met deze auto's leuker"

Norris baart opzien: "Dit maakt het rijden met deze auto's leuker"

17 apr

Norris zocht hulp buiten de Formule 1

De Brit geeft toe dat hij zich in de eerste fase van het seizoen allesbehalve comfortabel voelde in zijn auto. “Dat was zo’n periode waarin het gewoon niet klikte. Ik voelde me niet op mijn gemak, terwijl de auto eigenlijk snel genoeg was om races te winnen”, legt Norris uit bij de Laureus Awards.

Volgens hem lag het probleem vooral bij zichzelf. “Ik kreeg het alleen niet voor elkaar om eruit te halen wat erin zat. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar: ik heb dan input nodig van andere mensen om weer de juiste richting te vinden.” Daarom zocht hij steun bij topsporters uit andere disciplines. “Ik heb met een paar van de besten ter wereld gesproken over hoe zij omgaan met moeilijke momenten en hoe ze gefocust blijven.”

Wereldtitel voelt nog altijd onwerkelijk

Hoewel Norris niet wil prijsgeven met wie hij precies sprak, laat hij wel één naam vallen: Rory McIlroy. “Hij is altijd heel open over zijn struggles en hoe hij daarmee omgaat. Dat helpt, zeker als je iemand een beetje kent.”

Uiteindelijk viel alles op zijn plek en kroonde Norris zich tot wereldkampioen, een moment dat nog altijd indruk maakt. “Dat was echt bijzonder, want er zijn in de geschiedenis van de Formule 1 maar weinig kampioenen geweest. Dat ik nu in dat rijtje sta, is bijna niet te bevatten.”

Die realiteit dringt nog regelmatig door bij de Brit. “Ik zat laatst met vrienden aan tafel en iemand zei: besef je wel dat je wereldkampioen bent? Dat zijn van die momenten waarop het ineens binnenkomt. En eerlijk: elk raceweekend word ik er weer aan herinnerd, gewoon door die nummer 1 op mijn auto.”

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.455
  • Podiums 44
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

