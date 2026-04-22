Lando Norris heeft openhartig teruggeblikt op zijn weg naar de wereldtitel, maar geeft toe dat het seizoen allerminst vlekkeloos begon. De McLaren-coureur kende na zijn zege in Melbourne een lastige periode, waarin hij zelfs begon te twijfelen aan zichzelf.

Uiteindelijk wist Norris zich te herpakken en hield hij in een bloedstollende titelstrijd Max Verstappen achter zich, maar dat ging niet zonder hulp van buitenaf.

Norris zocht hulp buiten de Formule 1

De Brit geeft toe dat hij zich in de eerste fase van het seizoen allesbehalve comfortabel voelde in zijn auto. “Dat was zo’n periode waarin het gewoon niet klikte. Ik voelde me niet op mijn gemak, terwijl de auto eigenlijk snel genoeg was om races te winnen”, legt Norris uit bij de Laureus Awards.

Volgens hem lag het probleem vooral bij zichzelf. “Ik kreeg het alleen niet voor elkaar om eruit te halen wat erin zat. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar: ik heb dan input nodig van andere mensen om weer de juiste richting te vinden.” Daarom zocht hij steun bij topsporters uit andere disciplines. “Ik heb met een paar van de besten ter wereld gesproken over hoe zij omgaan met moeilijke momenten en hoe ze gefocust blijven.”

Wereldtitel voelt nog altijd onwerkelijk

Hoewel Norris niet wil prijsgeven met wie hij precies sprak, laat hij wel één naam vallen: Rory McIlroy. “Hij is altijd heel open over zijn struggles en hoe hij daarmee omgaat. Dat helpt, zeker als je iemand een beetje kent.”

Uiteindelijk viel alles op zijn plek en kroonde Norris zich tot wereldkampioen, een moment dat nog altijd indruk maakt. “Dat was echt bijzonder, want er zijn in de geschiedenis van de Formule 1 maar weinig kampioenen geweest. Dat ik nu in dat rijtje sta, is bijna niet te bevatten.”

Die realiteit dringt nog regelmatig door bij de Brit. “Ik zat laatst met vrienden aan tafel en iemand zei: besef je wel dat je wereldkampioen bent? Dat zijn van die momenten waarop het ineens binnenkomt. En eerlijk: elk raceweekend word ik er weer aan herinnerd, gewoon door die nummer 1 op mijn auto.”