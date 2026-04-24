Stefano Domenicali heeft gereageerd op de groeiende kritiek vanuit de paddock op de huidige richting van de Formule 1. Onder meer Max Verstappen en Lando Norris uitten de voorbije weken hun twijfels, maar volgens de Italiaan is de discussie ontspoord.

De F1-topman erkent dat er fouten zijn gemaakt in de manier waarop met die kritiek is omgegaan, maar benadrukt tegelijkertijd dat de koers van de sport niet zomaar ter discussie staat.

Domenicali kritisch op focus: 'Discussie verkeerde kant op gestuurd'

Volgens Domenicali is er te veel gewicht gegeven aan de uitspraken van enkele coureurs. "Er is simpelweg te veel nadruk gelegd op wat bepaalde rijders hebben gezegd, waardoor het debat onder fans ook die kant is opgegaan," legt hij uit in de podcast van The Race.

De CEO geeft toe dat de Formule 1 daar lessen uit moet trekken. "We hebben daar duidelijk iets van geleerd. Achteraf gezien hadden we dit anders moeten aanpakken, dat staat buiten kijf. De focus lag niet op de juiste plek."

F1-baas blijft achter koers staan ondanks storm aan kritiek

Tegelijkertijd wil Domenicali niet dat alle kritiek de kop indrukt. Hij benadrukt dat discussie altijd mogelijk moet blijven, maar plaatst die wel in perspectief. "Natuurlijk moet er ruimte zijn om zaken te bespreken, want er zitten ook genoeg positieve kanten aan deze veranderingen."

Volgens de Italiaan was de ingreep zelfs noodzakelijk voor de toekomst van de sport. "Deze stap was nodig om de Formule 1 relevant te houden binnen de autosport. Dat mogen we niet uit het oog verliezen. Maar het is wel duidelijk dat de verantwoordelijken zich te veel op de verkeerde discussie hebben gericht."