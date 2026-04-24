Domenicali sneert naar Verstappen: "Richt zijn aandacht op het verkeerde"

Domenicali sneert naar Verstappen: "Richt zijn aandacht op het verkeerde"

Stefano Domenicali heeft gereageerd op de groeiende kritiek vanuit de paddock op de huidige richting van de Formule 1. Onder meer Max Verstappen en Lando Norris uitten de voorbije weken hun twijfels, maar volgens de Italiaan is de discussie ontspoord.

De F1-topman erkent dat er fouten zijn gemaakt in de manier waarop met die kritiek is omgegaan, maar benadrukt tegelijkertijd dat de koers van de sport niet zomaar ter discussie staat.

Domenicali kritisch op focus: 'Discussie verkeerde kant op gestuurd'

Volgens Domenicali is er te veel gewicht gegeven aan de uitspraken van enkele coureurs. "Er is simpelweg te veel nadruk gelegd op wat bepaalde rijders hebben gezegd, waardoor het debat onder fans ook die kant is opgegaan," legt hij uit in de podcast van The Race.

De CEO geeft toe dat de Formule 1 daar lessen uit moet trekken. "We hebben daar duidelijk iets van geleerd. Achteraf gezien hadden we dit anders moeten aanpakken, dat staat buiten kijf. De focus lag niet op de juiste plek."

F1-baas blijft achter koers staan ondanks storm aan kritiek

Tegelijkertijd wil Domenicali niet dat alle kritiek de kop indrukt. Hij benadrukt dat discussie altijd mogelijk moet blijven, maar plaatst die wel in perspectief. "Natuurlijk moet er ruimte zijn om zaken te bespreken, want er zitten ook genoeg positieve kanten aan deze veranderingen."

Volgens de Italiaan was de ingreep zelfs noodzakelijk voor de toekomst van de sport. "Deze stap was nodig om de Formule 1 relevant te houden binnen de autosport. Dat mogen we niet uit het oog verliezen. Maar het is wel duidelijk dat de verantwoordelijken zich te veel op de verkeerde discussie hebben gericht."

Distortion

Posts: 1.549

Verstappen trekt zich gewoon niet zoveel aan van politiek. En dat vinden ze bij de FIA een beetje vervelend. Verder heeft ie gewoon volledig gelijk.

En qua relevantie, de verbrandingsmotor is al een tijdje niet meer relevant voor normale straatauto's zoveel is wel duidelijk... En aangezien er a... [Lees verder]

  • 8
  • 24 apr 2026 - 13:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Stefano Domenicali

Reacties (16)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 702

    Ja max autorace boeit niemand iets! Vette bankrekening moet je hebben..

    • + 2
    • 24 apr 2026 - 13:15
  • 919

    Posts: 4.299

    Heeft de 'oude fans' compleet weg gezet als zijnde idioten.
    Daar hoeft hij immers nooit de discussie mee aan te gaan, die fans zijn immers irrelevant. Discussie blijft dus gewoon mogelijk, met alle daadwerkelijke belanghebbenden. Diegenen die wel relevant zijn, die het geld binnen brengen.

    • + 4
    • 24 apr 2026 - 13:23
  • snailer

    Posts: 32.521

    Tsjah. Verstappen geeft wat feedback. Vervolgens gaat de hele wereld over hem heen. En Verstappen heeft ongelijk.

    Ondertussen zijn al 3 maal de regels aangepast. EN een vierde, verbod op te hoge compressie verhouding komt er nog aan.

    En dat na 3 races.

    • + 6
    • 24 apr 2026 - 13:39
  • Distortion

    Posts: 1.549

    Verstappen trekt zich gewoon niet zoveel aan van politiek. En dat vinden ze bij de FIA een beetje vervelend. Verder heeft ie gewoon volledig gelijk.

    En qua relevantie, de verbrandingsmotor is al een tijdje niet meer relevant voor normale straatauto's zoveel is wel duidelijk... En aangezien er al een elektrische klasse is lijkt een terugkeer naar de V10 of V8 me een prima idee. Dan leg je de focus op de synthetische brandstoffen en dan blijft de F1 toch nog relevant en een stuk leuker om naar te kijken.

    • + 8
    • 24 apr 2026 - 13:59
    • The Wolf

      Posts: 680

      De Aziaten (buiten Honda, niet vertegenwoordigd in F1) lopen vandaag de dag op de wegen al voorop met elektrische auto's. Aantrekkelijker geprijsd ook, kwalitatief goed. Beter focussen de Duitse bouwers zich op auto's waar emotie bij komt kijken. En juist, dan kom je in het segment van de auto's mét verbrandingsmotor. Dat is de doelgroep die trouw blijft, laat die nou op het circuit ook liever een V8 of V10 horen. Mercedes team maakt allemaal reclame voor AMG, maar AMG rijders houden niet van hybrides, iedereen weet dit.

      • + 2
      • 24 apr 2026 - 14:46
    • snailer

      Posts: 32.521

      De Nederlandse infra is niet breed genoeg om puur op elektrich over te gaan. Volgens iemand uit de hoogspanningsmarkt. Moet de capaciteit van de infra verdubbeld worden. Dat zou kunnen worden gehaald, als men vanaf nu 7 dagen 25 uur aan de slag gaat met het verdubbelen van de capaciteit.

      Heb het niet over de energieopwekking. Dat zal wel. Ik heb het over de mogelijkheid om straks alle auto's in NL, wat het doel is van de regering, tegelijk aan te sluiten.

      Voorlopig heeft men de stekkerloze hybride nodig. Dus gedeeltelijk met verbranding en dan dusdanig dat de batterijen alleen worden geladen bij het remmen en van het gas gaan. Mogelijk ook van warmte terugwinning bij de turbo.

      Dat is voorlopig de toekomst. Hellas past dit bij de huidige F1, met die kanttekening dat de vorige generatie veel beter past., namelijk die van 2025 en daarvoor.

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 15:40
  • jd2000

    Posts: 7.661

    Domenicali en z'n onwetende vriendjes zijn met een kansloze missie bezig. Autosport is altijd een niche sport geweest en dat zal het blijven. Kan je wel om vee uit te keren aan de aandeelhouders de sport verkrachten, maar dat gaat niet helpen. Door netflix mogen er dan zogenaamd wel meer kijkers zijn gekomen, maar die zien dat de werkelijkheid ook anders is en haken weer af. Argument duurzaamheid is ook bullshit, uitstoot auto's is een fractie van wat die Boeings uitstoten als het hele circus de hele wereldbol over gesleept moet worden.

    • + 3
    • 24 apr 2026 - 14:29
    • The Wolf

      Posts: 680

      heb ergens wel eens gelezen (vergeten welke bron daaraan ten grondslag lag, maar i.m.o. klonk het geloofwaardig) dat de uitstoot van die raceskelters een magere 1% bedroeg op het totaal van het circus... Met waar mogelijk een beetje verduurzamen is niks mis. Maar laat de basis, het racen, ongemoeid en richt de kalender bijvoorbeeld efficiënt in, dan maak je veel grotere klappers op gebied van duurzaamheid.

      • + 1
      • 24 apr 2026 - 14:35
    • 919

      Posts: 4.299

      Afgezet tegen de miljoenen mensen die voor de buis zitten in plaats van andersoortige bezigheden te doen die co2 uitstoten is de Formule 1 al jaren duurzaam en klimaatneutraal. Daar hoef je niet eens een rekenmachine bij te halen.

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 14:50
    • The Wolf

      Posts: 680

      ik laat m'n auto altijd draaien op de oprit tijdens de race, met een stok op het gaspedaal, zal ze hebben, klimaatfuckers

      • + 1
      • 24 apr 2026 - 14:54
    • f(1)orum

      Posts: 10.029

      Toch is er hoop. Zelfs Stefano heeft eea losgelaten over de nieuwste generatie motoren vanaf 2031 (of eerder....) met als argument dat de huidige motoren veel te complex, te zwaar en vooral te duur zijn. Sterke geruchten zijn nu dat het dan gaat om een 2.4L turbo aangedreven V8 op eco-fuel, dus wie weet.....?

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 15:40
  • Larry Perkins

    Posts: 64.517

    De vermelde podcast met Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1, die hier “F1's big boss” wordt genoemd. Dat moet wel ironisch bedoeld zijn…

    F1's big boss interviewed - why he rejects 2026 criticisms
    (THE RACE, 45,06 minuten)

    https://youtu.be/Hkf9Gf7kviY

    “We put the biggest criticisms of the 2026 rules from drivers, teams and the fans to F1's CEO Stefano Domenicali, in this special episode of The Race F1 Podcast.
    Edd Straw and Jon Noble, from F1's HQ in Biggin Hill, quiz Domenicali on whether the rule changes will fix 2026's problems, the impact of fans, as well as F1's future engine direction.”

    00:00 Intro
    01:13 Rules meeting
    04:03 Have the problems been solved?
    08:52 Are the fans happy?
    17:31 The next engine
    24:24 Would he criticise F1?
    27:03 How does F1 know fans like 2026?
    31:53 Overtaking
    33:09 F1 structure
    35:06 US growth
    36:52 Calendar uncertainty
    38:27 How does F1 grow from here?

    (you’re welcome!)

    • + 1
    • 24 apr 2026 - 14:54
  • Regenrace

    Posts: 2.586

    Ik probeer altijd een beetje tussen de regels te lezen, en de boodschap van Domenicali is dit: We zijn samen een gezellig clubje dat zich semi-illegaal in een monopoliepositie heeft gemanoeuvreerd. Daardoor kunnen we overal miljoenen vragen en lachen we ons helemaal suf. Laten we deze kip met gouden eieren vooral zo houden en geen slapende honden wakker te maken door kritiek op ons product te leveren.

    • + 1
    • 24 apr 2026 - 15:36

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

