Lando Norris heeft zich uitgelaten over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. Nog nooit is er zoveel gespeculeerd over het vooruitzicht van de Nederlander in de koningsklasse van de autosport. Ook de kersverse wereldkampioen had er het nodige over te zeggen.

Nadat er meerdere kopstukken zijn vertrokken bij Red Bull Racing - met Gianpiero Lambiase als de meest recente uitschieter - en de onvrede die Verstappen meerdere malen heeft geuit over de nieuwe auto's, is de toekomst van de Nederlander geëvolueerd tot hét gesprek van de dag. Mogelijk neemt de viervoudig wereldkampioen een sabbatical of zoekt hij zijn heil bij Mercedes, Ferrari, McLaren of Aston Martin.

'Max kan doen wat hij wil'

Ook bij de reguliere grid blijft de toekomst van Verstappen de gemoederen bezighouden. Menig coureur, waaronder ook wereldkampioen Norris, beseft namelijk dat elk team wel voor het 28-jarige fenomeen openstaat. "Max heeft het recht verdiend om te gaan en te doen wat hij wil. Hij heeft vier wereldkampioenschappen gewonnen", zo stelde de Brit in gesprek met Sky Sports.

Daarbij had Norris lovende woorden klaarliggen voor de houding van zijn vriend en rivaal. "Hij is altijd die man geweest, het is niet alleen nu. Hij is altijd heel open geweest om te zeggen wat hij denkt, of je het er nu mee eens bent of niet of dat je het moet zeggen of niet. Hij is zichzelf en ik denk dat dat een hele goede manier is om je leven te leiden."

'Schande als Max ermee stopt'

Norris kwam er daarbij openlijk voor uit dat het een schande zou vinden als Verstappen - een van de grootste coureurs aller tijden - ermee stopt omdat de auto's plezier wegnemen. "Het zou zonde zijn voor de sport, het zal een misser zijn voor de sport, als dat gebeurt, want hij is waarschijnlijk een van de beste coureurs die je ooit in de Formule 1 zult zien."

"En ik denk dat het een schande voor ons zou zijn, want ik denk dat hoezeer hij ons leven soms ongelooflijk moeilijk maakt, hij altijd leuk is om tegen te racen en het is altijd cool om tegen iemand te racen die vier kampioenschappen heeft gewonnen. Je hebt altijd het gevoel dat je tegen de beste van de wereld wilt racen en hij is zeker een van hen, dus ja, het zou een verlies zijn voor de sport", zo sloot de wereldkampioen uiteindelijk af.​​​