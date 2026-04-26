De Formule 1 keert definitief terug naar Turkije. De koningsklasse heeft bevestigd dat de Grand Prix vanaf 2027 opnieuw verreden wordt op Istanbul Park, waarmee een oude bekende weer een vaste plek op de kalender krijgt.

Eerder deze week bracht de Turkse overheid het nieuws al naar buiten, maar inmiddels heeft ook de Formule 1 zelf de deal wereldkundig gemaakt. Het gaat om een overeenkomst van vijf jaar, waardoor de race in ieder geval tot en met 2031 verzekerd is van een plek op de kalender.

Turkije spreekt van ‘erkenning en vertrouwen’

Volgens president Recep Tayyip Erdoğan is de terugkeer van de Formule 1 meer dan alleen sportief nieuws. “Dit laat zien hoeveel vertrouwen er is in ons land”, stelt hij. “In onze organisatie, onze infrastructuur en de manier waarop wij grote evenementen neerzetten.”

De president benadrukt daarnaast dat Turkije een rijke autosporttraditie kent. “We hopen deze samenwerking de komende jaren verder uit te bouwen en fans opnieuw te laten genieten van topsport op ons circuit”, klinkt het.

Domenicali kijkt uit naar nieuw hoofdstuk

Ook Stefano Domenicali reageert enthousiast op de terugkeer van de GP. “Op Istanbul Park hebben we in het verleden al veel bijzondere races gezien”, zegt hij. “Het is mooi dat we daar nu een nieuw hoofdstuk aan kunnen toevoegen.”

De Italiaan kijkt vooral uit naar de beleving voor de fans. “Het is een fantastische locatie en ik ben ervan overtuigd dat we hier opnieuw spectaculaire races gaan krijgen. Supporters krijgen zo weer de kans om deze plek van dichtbij mee te maken”, besluit Domenicali.