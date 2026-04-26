Domenicali reageert zeer verheugd op terugkeer Turkije: "Fantastische locatie"

Domenicali reageert zeer verheugd op terugkeer Turkije: "Fantastische locatie"

De Formule 1 keert definitief terug naar Turkije. De koningsklasse heeft bevestigd dat de Grand Prix vanaf 2027 opnieuw verreden wordt op Istanbul Park, waarmee een oude bekende weer een vaste plek op de kalender krijgt.

Eerder deze week bracht de Turkse overheid het nieuws al naar buiten, maar inmiddels heeft ook de Formule 1 zelf de deal wereldkundig gemaakt. Het gaat om een overeenkomst van vijf jaar, waardoor de race in ieder geval tot en met 2031 verzekerd is van een plek op de kalender.

Turkije spreekt van ‘erkenning en vertrouwen’

Volgens president Recep Tayyip Erdoğan is de terugkeer van de Formule 1 meer dan alleen sportief nieuws. “Dit laat zien hoeveel vertrouwen er is in ons land”, stelt hij. “In onze organisatie, onze infrastructuur en de manier waarop wij grote evenementen neerzetten.”

De president benadrukt daarnaast dat Turkije een rijke autosporttraditie kent. “We hopen deze samenwerking de komende jaren verder uit te bouwen en fans opnieuw te laten genieten van topsport op ons circuit”, klinkt het.

Domenicali kijkt uit naar nieuw hoofdstuk

Ook Stefano Domenicali reageert enthousiast op de terugkeer van de GP. “Op Istanbul Park hebben we in het verleden al veel bijzondere races gezien”, zegt hij. “Het is mooi dat we daar nu een nieuw hoofdstuk aan kunnen toevoegen.”

De Italiaan kijkt vooral uit naar de beleving voor de fans. “Het is een fantastische locatie en ik ben ervan overtuigd dat we hier opnieuw spectaculaire races gaan krijgen. Supporters krijgen zo weer de kans om deze plek van dichtbij mee te maken”, besluit Domenicali.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Stefano Domenicali

Reacties (1)

  • Skoda F1

    Posts: 720

    Ja! Lekker eten, Mooie mensen, Witte stranden, Zwart geld

    • 26 apr 2026 - 15:58

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

IT Stefano Domenicali
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 11 mei 1965 (60)
  • Geb. plaats Imola, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
