Zak Brown heeft korte metten gemaakt met geruchten over een mogelijk vertrek van Andrea Stella. Volgens de Amerikaan is er geen enkele sprake van een terugkeer van de Italiaan naar Ferrari, ondanks hardnekkige speculaties in de paddock.

De uitspraken volgen kort nadat McLaren de komst van Gianpiero Lambiase aankondigde. De huidige rechterhand van Max Verstappen zal in de toekomst als ‘chief racing officer’ aan de slag gaan bij het team uit Woking. Meteen daarna werden de geruchten aangewakkerd dat Stella mogelijk terugkeert bij Ferrari om daar Frédéric Vasseur te vervangen als teambaas. Maar volgens Brown zijn die speculaties gebakken lucht.

Brown snoert geruchten de mond: ‘Pure onzin’

Brown windt er geen doekjes om als hij wordt geconfronteerd met de verhalen rond Stella en Ferrari. “Dat verhaal? Dat is complete onzin”, stelt hij resoluut in gesprek met diverse media. “Er zijn een paar teams die proberen onrust te zaaien, maar dat gaat hier simpelweg niet werken.”

De CEO benadrukt dat de samenwerking met Stella ijzersterk is. “Andrea is volledig toegewijd aan McLaren en dat geldt andersom net zo goed. We zitten hier perfect op één lijn en er is nul kans dat hij vertrekt”, klinkt het stellig.

Succesformule McLaren blijft intact

Onder leiding van Stella maakte McLaren een indrukwekkende wederopstanding door. Sinds zijn aanstelling in 2023 groeide het team van achterhoedespeler uit tot absolute topformatie, met als hoogtepunt de constructeurstitel en de wereldtitel van Lando Norris.

Volgens Brown verandert de komst van Lambiase niets aan die structuur. “Andrea is de lijm binnen dit team. Hij is degene die ‘GP’ heeft binnengehaald en zij gaan gewoon samenwerken”, legt hij uit. Daarmee lijkt McLaren ook richting de toekomst, met het oog op de komende jaren, vast te houden aan de succesformule die hen opnieuw naar de top bracht.

Volgens meerdere geluiden heeft Lambiase een zeer lucratieve aanbieding bij McLaren getekend. Jos Verstappen stelde eerder al op X dat de Britse Italiaan heel veel geld gaat verdienen bij het team uit Woking.