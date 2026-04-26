McLaren laat Stella niet gaan naar Ferrari: "Wat een onzin"

McLaren laat Stella niet gaan naar Ferrari: "Wat een onzin"

Zak Brown heeft korte metten gemaakt met geruchten over een mogelijk vertrek van Andrea Stella. Volgens de Amerikaan is er geen enkele sprake van een terugkeer van de Italiaan naar Ferrari, ondanks hardnekkige speculaties in de paddock.

De uitspraken volgen kort nadat McLaren de komst van Gianpiero Lambiase aankondigde. De huidige rechterhand van Max Verstappen zal in de toekomst als ‘chief racing officer’ aan de slag gaan bij het team uit Woking. Meteen daarna werden de geruchten aangewakkerd dat Stella mogelijk terugkeert bij Ferrari om daar Frédéric Vasseur te vervangen als teambaas. Maar volgens Brown zijn die speculaties gebakken lucht. 

Brown snoert geruchten de mond: ‘Pure onzin’

Brown windt er geen doekjes om als hij wordt geconfronteerd met de verhalen rond Stella en Ferrari. “Dat verhaal? Dat is complete onzin”, stelt hij resoluut in gesprek met diverse media. “Er zijn een paar teams die proberen onrust te zaaien, maar dat gaat hier simpelweg niet werken.”

De CEO benadrukt dat de samenwerking met Stella ijzersterk is. “Andrea is volledig toegewijd aan McLaren en dat geldt andersom net zo goed. We zitten hier perfect op één lijn en er is nul kans dat hij vertrekt”, klinkt het stellig.

Succesformule McLaren blijft intact

Onder leiding van Stella maakte McLaren een indrukwekkende wederopstanding door. Sinds zijn aanstelling in 2023 groeide het team van achterhoedespeler uit tot absolute topformatie, met als hoogtepunt de constructeurstitel en de wereldtitel van Lando Norris.

Volgens Brown verandert de komst van Lambiase niets aan die structuur. “Andrea is de lijm binnen dit team. Hij is degene die ‘GP’ heeft binnengehaald en zij gaan gewoon samenwerken”, legt hij uit. Daarmee lijkt McLaren ook richting de toekomst, met het oog op de komende jaren, vast te houden aan de succesformule die hen opnieuw naar de top bracht.

Volgens meerdere geluiden heeft Lambiase een zeer lucratieve aanbieding bij McLaren getekend. Jos Verstappen stelde eerder al op X dat de Britse Italiaan heel veel geld gaat verdienen bij het team uit Woking. 

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

