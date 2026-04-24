Red Bull geeft eerlijk antwoord op vragen over nieuwe motor

Het team van Red Bull Racing rijdt dit jaar voor het eerst met een eigen krachtbron in de Formule 1. Alhoewel de prestaties tegenvallen, lijkt de motor het zeer goed te doen. Sterker nog, er wordt gesteld dat het één van de sterkste krachtbronnen is. Volgens teambaas Laurent Mekies slaan die claims nergens op.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en voor Red Bull was dit het geschikte moment om te gaan rijden met hun eigen krachtbron. Samen met Ford heeft Red Bull Powertrains de DMO1 ontwikkeld, en volgens recente geruchten zit deze krachtbron op het niveau van Mercedes. De problemen bij Red Bull zouden dan ook meer aan de chassis-kant liggen.

Red Bull wil geen spelletjes spelen

Red Bull-teambaas Mekies moest diep zuchten toen hij door The Race naar deze verhalen werd gevraagd: "Dat spelletje van rangordes maken zien we al sinds Bahrein, en we proberen daar niet aan mee te doen. We erkennen dat het soms lastig is. We geven gewoon aan wat we zien. En wat wij zien, is dat Mercedes overduidelijk een voorsprong heeft op de meesten van ons. En ja, één partij (Honda) ligt wat verder achter."

Verder vallen de verschillen volgens Mekies wel mee: "De andere leveranciers zitten waarschijnlijk vrij dicht bij ons, Ferrari en Audi bijvoorbeeld. Honda heeft het waarschijnlijk wat moeilijker."

Mekies vindt het te lastig om de zaken te vergelijken: "Het is lastig om de prestaties van de verbrandingsmotor op een eerlijke manier tussen de teams te vergelijken. Uiteindelijk geven de resultaten waarschijnlijk het beste en eerlijkste beeld van waar iedereen staat."

Wat is het verschil met Mercedes?

De Franse Red Bull-teambaas gaat uiteindelijk toch overstag, en wijst naar de achterstand op Mercedes: "We schatten het verschil op ongeveer drie tienden per ronde."

Het blijft allemaal heel lastig: "Het is heel moeilijk om de verschillen exact te bepalen. We schrijven de verschillen waar we het over hebben vooral toe aan de verbrandingsmotor, omdat het elektrische vermogen aan een maximum is gebonden. Als je kijkt naar duidelijke verschillen, zoals enkele tienden over een ronde, dan komt dat vooral door de prestaties van de verbrandingsmotor."

F1 Nieuws Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 350

    Denk ook dat motor best wel goed is nu de rest nog.

    • + 2
    • 24 apr 2026 - 17:23

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

