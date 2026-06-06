user icon
icon

Verstappen bezorgt kleur op de wangen bij Red Bull: "Echt geweldig"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen bezorgt kleur op de wangen bij Red Bull: "Echt geweldig"

Red Bull Racing kende zaterdag een van zijn sterkste kwalificaties van het seizoen in Monaco. Max Verstappen veroverde een plaats op de eerste startrij met P2, terwijl ook Isaac Hadjar indruk maakte met een vijfde tijd. Teambaas Laurent Mekies zag zijn team een flinke stap voorwaarts zetten, al bleef de gemiste poleposition toch een klein pijnpunt.

Na enkele moeizame raceweekenden lijkt Red Bull de weg omhoog opnieuw gevonden te hebben. Dat bleek ook tijdens de kwalificatie op het stratencircuit van Monaco, waar Verstappen zich lange tijd mengde in de strijd om poleposition.

Meer over Red Bull Racing FIA roept Verstappen direct op in Monaco

FIA roept Verstappen direct op in Monaco

3 jun
 Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

2 jun

Mekies ziet grote vooruitgang bij Red Bull

De Fransman was na afloop zichtbaar tevreden over de prestatie van zijn team. Volgens Mekies toont het resultaat aan dat Red Bull de voorbije weken flinke vooruitgang heeft geboekt.

"Dit is een geweldig resultaat voor het hele team. Als je terugkijkt naar waar we twee of drie races geleden stonden, dan is dit een enorme stap vooruit. Natuurlijk ben je nooit volledig tevreden wanneer je in Monaco de poleposition met vier tienden mist, maar los daarvan mogen we trots zijn op wat we vandaag hebben laten zien", aldus Mekies tegenover Viaplay.

De Red Bull-baas wees daarbij niet alleen naar Verstappen, maar ook naar de sterke prestatie van Hadjar. "Max op de eerste startrij en Isaac in de top vijf, dat maakt dit zonder twijfel een zeer succesvolle zaterdag voor ons."

Mercedes leek sneller, maar Red Bull sloeg terug

Volgens Mekies zag het er zaterdagmorgen tijdens de derde vrije training nog niet bepaald rooskleurig uit voor Red Bull. Vooral Mercedes maakte toen indruk met polesitter Kimi Antonelli.

"Het hele weekend liggen de verschillen ongelooflijk dicht bij elkaar. Op vrijdag waren we degelijk, maar we zagen toen al dat Kimi bijzonder snel was. Tijdens de derde vrije training leek Mercedes zelfs duidelijk een stap voor te liggen op ons", legde hij uit.

Toch wist Red Bull het tij nog te keren richting de kwalificatie. "De engineers zijn blijven zoeken naar een betere balans voor zowel Max als Isaac. Uiteindelijk hebben we precies de juiste richting gevonden. Daardoor kwamen we aan het einde van de sessie weer binnen enkele honderdsten van de snelste tijd terecht. Dat toont hoeveel werk er achter de schermen is verzet om dit resultaat mogelijk te maken."

 

Snelrondje

Posts: 9.086

Op 4 tienden pole gemist? 4 honderdsten.

  • 3
  • 6 jun 2026 - 20:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.766

    Blijft natuurlijk een apart circuit. Denk dat ze nog steeds het vierde team op de grid zijn.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 20:40
  • F1 bekijker

    Posts: 367

    Wat is dat ventje lelijk.

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 20:51
  • Snelrondje

    Posts: 9.082

    Op 4 tienden pole gemist? 4 honderdsten.

    • + 3
    • 6 jun 2026 - 20:54

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar