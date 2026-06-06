Red Bull Racing kende zaterdag een van zijn sterkste kwalificaties van het seizoen in Monaco. Max Verstappen veroverde een plaats op de eerste startrij met P2, terwijl ook Isaac Hadjar indruk maakte met een vijfde tijd. Teambaas Laurent Mekies zag zijn team een flinke stap voorwaarts zetten, al bleef de gemiste poleposition toch een klein pijnpunt.

Na enkele moeizame raceweekenden lijkt Red Bull de weg omhoog opnieuw gevonden te hebben. Dat bleek ook tijdens de kwalificatie op het stratencircuit van Monaco, waar Verstappen zich lange tijd mengde in de strijd om poleposition.

Mekies ziet grote vooruitgang bij Red Bull

De Fransman was na afloop zichtbaar tevreden over de prestatie van zijn team. Volgens Mekies toont het resultaat aan dat Red Bull de voorbije weken flinke vooruitgang heeft geboekt.

"Dit is een geweldig resultaat voor het hele team. Als je terugkijkt naar waar we twee of drie races geleden stonden, dan is dit een enorme stap vooruit. Natuurlijk ben je nooit volledig tevreden wanneer je in Monaco de poleposition met vier tienden mist, maar los daarvan mogen we trots zijn op wat we vandaag hebben laten zien", aldus Mekies tegenover Viaplay.

De Red Bull-baas wees daarbij niet alleen naar Verstappen, maar ook naar de sterke prestatie van Hadjar. "Max op de eerste startrij en Isaac in de top vijf, dat maakt dit zonder twijfel een zeer succesvolle zaterdag voor ons."

Mercedes leek sneller, maar Red Bull sloeg terug

Volgens Mekies zag het er zaterdagmorgen tijdens de derde vrije training nog niet bepaald rooskleurig uit voor Red Bull. Vooral Mercedes maakte toen indruk met polesitter Kimi Antonelli.

"Het hele weekend liggen de verschillen ongelooflijk dicht bij elkaar. Op vrijdag waren we degelijk, maar we zagen toen al dat Kimi bijzonder snel was. Tijdens de derde vrije training leek Mercedes zelfs duidelijk een stap voor te liggen op ons", legde hij uit.

Toch wist Red Bull het tij nog te keren richting de kwalificatie. "De engineers zijn blijven zoeken naar een betere balans voor zowel Max als Isaac. Uiteindelijk hebben we precies de juiste richting gevonden. Daardoor kwamen we aan het einde van de sessie weer binnen enkele honderdsten van de snelste tijd terecht. Dat toont hoeveel werk er achter de schermen is verzet om dit resultaat mogelijk te maken."