Het team van Audi heeft een opvolger voor de recent vertrokken Jonathan Wheatley aangesteld. De Duitse renstal heeft zojuist bekendgemaakt dat voormalig Formule 1-coureur Allan McNish per direct aan de slag gaat als Racing Director. Hij zal onder de vleugels van CEO Mattia Binotto gaan werken en zal al in Miami aan de pitmuur zitten.

Autogigant Audi staat dit jaar voor het eerst op de grid, en ze hebben het team van Sauber overgenomen. Met de van Red Bull overgekomen Wheatley hadden ze een zwaargewicht als teambaas aangesteld, maar hij vertrok enkele weken geleden. CEO Binotto nam de honneurs waar, en het werd duidelijk dat ze geen nieuwe teambaas gingen aanstellen. Wel zouden ze de nodige veranderingen gaan doorvoeren, en de naam van McNish viel al snel.

Meer over Audi Audi kiest kant van Verstappen in motordiscussie

Geen onbekende naam

De Schot is al jaren verbonden aan Audi. Hij reed in de enduranceracerij voor het Duitse merk, en vervulde daarna meerdere rollen bij de raceteams. Recent was hij de baas van het Driver Development Programme van Audi, en nu maakt hij dus promotie. Als Racing Director zal hij verantwoordelijk zijn voor de sportieve zaken, de engineering coördinatie, de omgang met de coureurs, de strategie en de zaken in de garages. Alhoewel het klinkt als het takenpakket van een teambaas, is hij dat dus niet.

McNish is een grote naam in de internationale autosport. Hij reed veertien keer de 24 uur van Le Mans, en wist deze race drie keer te winnen. Daarnaast reed hij in 2002 in de Formule 1 voor het team van Toyota, en was hij na zijn loopbaan een veelgevraagd commentator.

Hoe is Audi aan het seizoen begonnen?

Audi is goed aan het seizoen begonnen, en staat na drie raceweekenden op de achtste plaats in het constructeurskampioenschap met twee WK-punten. De nieuwe fabrikant presteert boven verwachting, en coureurs Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg maken ook een goede indruk.