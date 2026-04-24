Audi kondigt eindelijk opvolger van vertrokken Wheatley aan

Het team van Audi heeft een opvolger voor de recent vertrokken Jonathan Wheatley aangesteld. De Duitse renstal heeft zojuist bekendgemaakt dat voormalig Formule 1-coureur Allan McNish per direct aan de slag gaat als Racing Director. Hij zal onder de vleugels van CEO Mattia Binotto gaan werken en zal al in Miami aan de pitmuur zitten.

Autogigant Audi staat dit jaar voor het eerst op de grid, en ze hebben het team van Sauber overgenomen. Met de van Red Bull overgekomen Wheatley hadden ze een zwaargewicht als teambaas aangesteld, maar hij vertrok enkele weken geleden. CEO Binotto nam de honneurs waar, en het werd duidelijk dat ze geen nieuwe teambaas gingen aanstellen. Wel zouden ze de nodige veranderingen gaan doorvoeren, en de naam van McNish viel al snel.

Geen onbekende naam

De Schot is al jaren verbonden aan Audi. Hij reed in de enduranceracerij voor het Duitse merk, en vervulde daarna meerdere rollen bij de raceteams. Recent was hij de baas van het Driver Development Programme van Audi, en nu maakt hij dus promotie. Als Racing Director zal hij verantwoordelijk zijn voor de sportieve zaken, de engineering coördinatie, de omgang met de coureurs, de strategie en de zaken in de garages. Alhoewel het klinkt als het takenpakket van een teambaas, is hij dat dus niet.

McNish is een grote naam in de internationale autosport. Hij reed veertien keer de 24 uur van Le Mans, en wist deze race drie keer te winnen. Daarnaast reed hij in 2002 in de Formule 1 voor het team van Toyota, en was hij na zijn loopbaan een veelgevraagd commentator. 

Hoe is Audi aan het seizoen begonnen?

Audi is goed aan het seizoen begonnen, en staat na drie raceweekenden op de achtste plaats in het constructeurskampioenschap met twee WK-punten. De nieuwe fabrikant presteert boven verwachting, en coureurs Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg maken ook een goede indruk.

F1 Nieuws Allan McNish Audi

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 2.586

    Der Günther kan wel janken.

    • + 0
    • 24 apr 2026 - 15:23
  • TylaHunter

    Posts: 10.630

    Hadden ze misschien direct moeten doen. McNish kent Audi als geen ander en heeft al meerdere projecten geleid.

    Geen doorsnee teambaas maar begrijpt de racewereld.

    • + 0
    • 24 apr 2026 - 16:03

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Allan McNish -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 29 dec 1969 (56)
  • Geb. plaats Dumfries, Scotland, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,65 m
Bekijk volledig profiel

