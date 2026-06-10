Kimi Antonelli heeft onthuld dat hij tijdens zijn eerste seizoen bij Mercedes serieus vreesde voor zijn toekomst in de Formule 1. De Italiaanse WK-leider kende vorig jaar een bijzonder moeilijke periode en zag zijn prestaties kelderen. Geruchten over een mogelijke uitleenbeurt aan Alpine of Williams maakten de situatie volgens hem alleen maar zwaarder.

Na een sterke seizoensstart viel Antonelli halverwege het jaar terug. Tussen mei en september verzamelde de jonge Italiaan amper punten en stapelden de teleurstellingen zich op. Vooral het sprintweekend in België staat nog altijd in zijn geheugen gegrift als het absolute dieptepunt van zijn carrière.

Antonelli zag toekomst plots somber in

De Mercedes-coureur geeft toe dat hij op dat moment begon te twijfelen aan zichzelf. "Ik sta vandaag veel rustiger in mijn schoenen dan een jaar geleden. Nu heb ik het gevoel dat ik mezelf bewezen heb en meer controle heb over mijn situatie", blikte Antonelli terug tegenover Motorsport Italia.

"Maar tijdens het weekend van de Grand Prix van België voelde alles plots een stuk donkerder aan. Ik wist niet zeker of ik het volgende seizoen nog op de grid zou staan. Dat was zonder twijfel de moeilijkste periode uit mijn carrière."

Volgens Antonelli zorgden niet alleen de tegenvallende resultaten voor onzekerheid. Ook de verhalen over een mogelijke overstap naar Alpine of Williams begonnen aan hem te knagen. "Er gingen steeds meer geruchten rond over een verhuurconstructie naar een ander team en niemand sprak die verhalen echt tegen. Op zo'n moment begin je vanzelf vragen te stellen aan jezelf. Het gevaar bestaat dan dat je in een negatieve spiraal terechtkomt."

Van twijfels naar dominante WK-leider

De twijfels lijken inmiddels verder weg dan ooit. Mercedes bleef uiteindelijk vertrouwen houden in Antonelli, ondanks de interesse van teambaas Toto Wolff in Max Verstappen. Dat vertrouwen werd ruimschoots terugbetaald door de Italiaan.

Antonelli groeide dit seizoen uit tot dé sensatie van de Formule 1. Hij brak meerdere leeftijdsrecords, werd als jongste coureur ooit leider in het wereldkampioenschap en lijkt hard op weg naar zijn eerste wereldtitel. Met vijf opeenvolgende overwinningen en een voorsprong van 66 punten in het kampioenschap heeft de Mercedes-coureur de critici van vorig jaar inmiddels volledig de mond gesnoerd.

Waar Antonelli twaalf maanden geleden nog twijfelde aan zijn toekomst in de sport, geldt hij nu als de grote favoriet voor de wereldtitel. Een opmerkelijke ommekeer die zijn moeilijke periode bij Mercedes definitief naar de achtergrond heeft verdrongen.