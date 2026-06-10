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Antonelli vreesde Verstappen: "Mercedes wilde mij naar Williams of Alpine sturen"

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Antonelli vreesde Verstappen: "Mercedes wilde mij naar Williams of Alpine sturen"

Kimi Antonelli heeft onthuld dat hij tijdens zijn eerste seizoen bij Mercedes serieus vreesde voor zijn toekomst in de Formule 1. De Italiaanse WK-leider kende vorig jaar een bijzonder moeilijke periode en zag zijn prestaties kelderen. Geruchten over een mogelijke uitleenbeurt aan Alpine of Williams maakten de situatie volgens hem alleen maar zwaarder.

Na een sterke seizoensstart viel Antonelli halverwege het jaar terug. Tussen mei en september verzamelde de jonge Italiaan amper punten en stapelden de teleurstellingen zich op. Vooral het sprintweekend in België staat nog altijd in zijn geheugen gegrift als het absolute dieptepunt van zijn carrière.

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Antonelli zag toekomst plots somber in

De Mercedes-coureur geeft toe dat hij op dat moment begon te twijfelen aan zichzelf. "Ik sta vandaag veel rustiger in mijn schoenen dan een jaar geleden. Nu heb ik het gevoel dat ik mezelf bewezen heb en meer controle heb over mijn situatie", blikte Antonelli terug tegenover Motorsport Italia.

"Maar tijdens het weekend van de Grand Prix van België voelde alles plots een stuk donkerder aan. Ik wist niet zeker of ik het volgende seizoen nog op de grid zou staan. Dat was zonder twijfel de moeilijkste periode uit mijn carrière."

Volgens Antonelli zorgden niet alleen de tegenvallende resultaten voor onzekerheid. Ook de verhalen over een mogelijke overstap naar Alpine of Williams begonnen aan hem te knagen. "Er gingen steeds meer geruchten rond over een verhuurconstructie naar een ander team en niemand sprak die verhalen echt tegen. Op zo'n moment begin je vanzelf vragen te stellen aan jezelf. Het gevaar bestaat dan dat je in een negatieve spiraal terechtkomt."

Van twijfels naar dominante WK-leider

De twijfels lijken inmiddels verder weg dan ooit. Mercedes bleef uiteindelijk vertrouwen houden in Antonelli, ondanks de interesse van teambaas Toto Wolff in Max Verstappen. Dat vertrouwen werd ruimschoots terugbetaald door de Italiaan.

Antonelli groeide dit seizoen uit tot dé sensatie van de Formule 1. Hij brak meerdere leeftijdsrecords, werd als jongste coureur ooit leider in het wereldkampioenschap en lijkt hard op weg naar zijn eerste wereldtitel. Met vijf opeenvolgende overwinningen en een voorsprong van 66 punten in het kampioenschap heeft de Mercedes-coureur de critici van vorig jaar inmiddels volledig de mond gesnoerd.

Waar Antonelli twaalf maanden geleden nog twijfelde aan zijn toekomst in de sport, geldt hij nu als de grote favoriet voor de wereldtitel. Een opmerkelijke ommekeer die zijn moeilijke periode bij Mercedes definitief naar de achtergrond heeft verdrongen.

FerrariRules

Posts: 3.145

Is hem zeker gegund. Zeker als hij cry-baby Russel verslaat.

  • 5
  • 10 jun 2026 - 17:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (4)

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  • Starscreamer

    Posts: 1.470

    Ik gun het deze jongen wel :)
    Zolang nummer 2 (Hamilton) & nummer 3 (Russell) in het kampioenschap het maar niet worden.

    • + 4
    • 10 jun 2026 - 16:50
    • Starscreamer

      Posts: 1.470

      Ik bedoel daarmee het kampioenschap F1 2026

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 16:50
    • FerrariRules

      Posts: 3.145

      Is hem zeker gegund. Zeker als hij cry-baby Russel verslaat.

      • + 5
      • 10 jun 2026 - 17:13
  • Pietje Bell

    Posts: 35.236

    FIA komt met nieuws.

    BREAKING!!

    ibb.co/ksXfbcRm

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 19:35

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 30
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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