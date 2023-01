Audi beleeft 'hectische' tijd: "2026 staat om de hoek"

Audi betreedt de Formule 1 in 2026 en de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. De Duitse autobouwer gaat de krachtbronnen zelf ontwikkelen en gaat samenwerken met het team van Sauber. Achter de schermen gaat het er hectisch aan toe, zo geeft Allan McNish aan.

Audi's komst hing al geruime tijd in de lucht maar werd voorafgaand de Belgische Grand Prix officieel gemaakt. Later in het jaar werd de langverwachte deal met Sauber ook officieel en kan men dus hard doorwerken richting 2026. In dat jaar gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1 en men wil dan geen modderfiguur slaan.

Oud-coureur Allan McNish is al geruime tijd betrokken bij Audi en de Schot ziet dan ook wat er achter de schermen gebeurd. McNish deelt de backstage-verhalen in de podcast van Motorsport Magazine: "De afgelopen 18 maanden waren heel erg druk. In 2022 was het hectischer dan ik ooit heb gezien. Je denkt dat 2026 nog ver is, maar het staat om de hoek. We zijn niet aan het aftellen maar het duurt nog 39 maanden. Ik werk nu ruim twintig jaar voor Audi en dit hoort bij de progressie. Het is een spannende tijd en iedereen bij Audi kijkt ernaar uit."