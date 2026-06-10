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Ode aan het voetbal: Racing Bulls lanceert speciale bolide voor GP Barcelona

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Ode aan het voetbal: Racing Bulls lanceert speciale bolide voor GP Barcelona

Racing Bulls verschijnt komend weekend met een opvallend nieuw uiterlijk aan de start van de Grand Prix van Barcelona. Het team uit Faenza kiest opnieuw voor een speciale livery en laat zich ditmaal inspireren door de voetbalcultuur. Na eerdere eenmalige kleurstellingen in Japan en Miami krijgt ook het raceweekend in Spanje een bijzonder tintje.

De Italiaanse renstal slaat daarmee een brug tussen twee van de populairste sporten ter wereld. Met het WK voetbal in aantocht en de sterke voetbalidentiteit van Barcelona als decor, wil Racing Bulls de gedeelde passie van beide werelden in de verf zetten.

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10 jun

Racing Bulls brengt voetbal en Formule 1 samen

Voor één weekend verruilt de VCARB 03 zijn vertrouwde uitstraling voor een ontwerp dat rechtstreeks verwijst naar de sfeer rond het voetbal. Volgens het team staat de speciale livery symbool voor identiteit, gemeenschap en de verbondenheid die zowel in de Formule 1 als in het voetbal centraal staan.

Ook naast de wagen wordt het thema doorgetrokken. Racing Bulls presenteert namelijk een exclusieve kledingcollectie die elementen van klassieke én moderne voetbalshirts combineert. Daarmee wil het team de cultuur van het voetbal naar de paddock brengen.

Kleurrijke VCARB 03 springt meteen in het oog

De aangepaste kleurstelling zorgt bovendien voor een opvallende visuele verandering. Waar de reguliere livery vooral uit donkere tinten bestaat, kiest Racing Bulls in Barcelona voor extra blauw- en groentonen.

Dat levert een frisse en kleurrijke uitstraling op die meteen de aandacht trekt. Met de unieke voetbal-livery hoopt Racing Bulls niet alleen op sportief succes in Spanje, maar ook buiten de baan een blijvende indruk achter te laten.

In Barcelona hoopt het zusterteam van Red Bull Racing wederom stappen te zetten. In de afgelopen races slaagden zowel Liam Lawson als Arvid Lindblad erin om punten te scoren.

Larry Perkins

Posts: 65.665

0 (.)(.) [b] blote tietenparade [/b] 7,5–8 miljard

  • 3
  • 10 jun 2026 - 20:44
F1 Nieuws Formule 1 F1 Racing Bulls

Reacties (17)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.244

    BREAKING!!

    ibb.co/ksXfbcRm

    • + 1
    • 10 jun 2026 - 19:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.400

      Staat ook bij de buren.

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 20:22
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.400

      Formule een. n.....l

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 20:24
    • Larry Perkins

      Posts: 65.669

      Snel meer!

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 20:30
    • Bertrand Gachot

      Posts: 797

      ha wat een grap die veranderingen ik zal het even als een statisticus in lekentaal duiden, 53/47 wordt in 2028 60/40 , dat is dus een verschil van 7 procentpunt!!! (Absolute verandering: 7 procentpunt.) relatieve verandering laat ik even weg, dat is geen lekentaal meer. Ja pensioenberichten komt u maar!

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 20:33
    • Larry Perkins

      Posts: 65.669

      Aankondiging van wijzigingen aan de aandrijflijn van de Formule 1 voor de seizoenen 2027 en 2028.
      Het management van de Formule 1, de FIA, de teams en de fabrikanten van de aandrijflijnen zijn het eens geworden over aanpassingen aan de regelgeving voor zowel 2027 als 2028.

      De belanghebbenden binnen de Formule 1 zijn overeengekomen om het vermogen van de verbrandingsmotor geleidelijk te verhogen om de zorgen over energiebeheer te verlichten.

      De FIA maakte woensdag bekend dat de belanghebbenden in de Formule 1 hebben ingestemd met een gematigde verhoging vanaf 2027, alvorens in 2028 over te gaan op een verdeling van 60/40.
      Concreet betekent dit dat de brandstofdoorvoer van de motoren volgend jaar met vijf procent zal toenemen, waardoor het vermogen stijgt van 400 kW naar 420 kW zonder dat daarvoor ingrijpende hardwarewijzigingen nodig zijn.

      Tegelijkertijd daalt het maximale vermogen van de elektromotor van 350 kW naar 300 kW. De inhaalmodus blijft gelijk op 350 kW, zodat auto's de boostmodus nog steeds kunnen gebruiken, terwijl de maximale oogstlimiet is verhoogd naar 375 kW, van 250 kW. Dit betekent in feite dat de vermogensverdeling volgend seizoen verschuift van 53/47 naar 58/42.

      Een grotere brandstofdoorvoerverhoging van 13%, die het vermogen van verbrandingsmotoren naar 450 kW zou verhogen, zal tot 2028 moeten wachten om fabrikanten van aandrijfeenheden meer tijd te geven zich voor te bereiden op de 60/40-verdeling. Vanaf 2028 wordt de maximale oogstlimiet opnieuw verhoogd naar 400 kW, terwijl de maximale inzet- en inhaalmodus hetzelfde blijven.

      De FIA voegde eraan toe dat er ook aanpassingen zijn gedaan aan de financiële reglementen voor de aandrijflijn om fabrikanten meer ruimte te geven binnen het kostenplafond voor de wijzigingen. De voorgestelde wijzigingen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de World Motor Sport Council van de FIA, wat op 23 juni in Macau zal plaatsvinden.

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 20:58
    • Larry Perkins

      Posts: 65.669

      De FIA verklaarde: "De Formule 1-reglementen voor 2026 zijn ontwikkeld en overeengekomen in nauwe samenwerking tussen de FIA, FOM, teams, OEM's en fabrikanten van krachtbronnen. Deze nieuwste wijzigingen weerspiegelen de voortzetting van deze samenwerking, waarbij alle belanghebbenden gezamenlijk werken aan het verfijnen van het kader en het aanpakken van vastgestelde operationele uitdagingen."

      De wijzigingen zijn bedoeld om de nieuwe reglementen voor de aandrijflijn van 2026 verder te verbeteren. Deze reglementen hebben weliswaar geleid tot meer actievolle races, maar hebben ook veiligheidsproblemen veroorzaakt vanwege de hoge snelheden waarmee auto's elkaar naderen. De grootste klachten van de coureurs betreffen echter de enorme werkdruk achter het stuur en het vereiste energiemanagement op verschillende circuits, waardoor de kwalificatie geen volwaardige race meer is.

      Sommige fabrikanten, zoals Mercedes en Red Bull Ford Powertrains, wilden al in 2027 grotere veranderingen doorvoeren, terwijl Audi en Ferrari zich zorgen maakten over de benodigde middelen en de ambitieuze doorlooptijden. Het eindresultaat is een compromis waarbij de reglementen voor 2026 geleidelijk worden verfijnd in plaats van in één keer volledig te worden herzien. (MS Global, automatische vertaling uit het Engels)

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 20:58
  • Bertrand Gachot

    Posts: 797

    Echt spuug en spuug lelijk, gadverdamme! Bovendien laat voetbal lekker bij het voetballen, bovendien formule 1 is wereldwijd echt niet een van de populairste sporten, ik heb mijn KI vriend even een lijstje laten maken: top 25 van sporten op basis van wereldwijde fanbase/kijkers zou er ongeveer zo uitzien:

    Rang Sport Geschatte wereldwijde fanbase
    1 ⚽ Voetbal 4–5 miljard
    2 🏏 Cricket 2,5–3 miljard
    3 🏀 Basketbal 2–3 miljard
    4 🏑 Veldhockey 1,5–2 miljard
    5 🎾 Tennis 1+ miljard
    6 🏐 Volleybal ~1 miljard
    7 🏓 Tafeltennis ~1 miljard
    8 🏸 Badminton 700–900 miljoen
    9 ⚾ Honkbal 500–600 miljoen
    10 🏈 American football 400–500 miljoen
    11 ⛳ Golf 400–450 miljoen
    12 🥊 Boksen 400+ miljoen
    13 🚴 Wielrennen 350–450 miljoen
    14 🏎️ Formule 1 300–400 miljoen
    15 🏉 Rugby 300–400 miljoen

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 20:10
    • Pietje Bell

      Posts: 35.244

      Tafeltennis 1 miljard? Hahaha.

      Veld hockey 1,5 - 2 miljard? Hahaha.

      Formule 1 300–400 miljoen? Hahaha.

      Ik heb jouw vriend ook even gevraagd en weet je wat hij mij antwoordde?
      - Volgens verschillende sportstatistieken behoort tafeltennis tot de top 10 populairste sporten ter wereld.
      Een veel aangehaalde schatting is ongeveer 750 miljoen fans wereldwijd

      - 👉 Veld hockey 300 tot 400 miljoen fans wereldwijd (inclusief casual kijkers en mensen die de sport volgen tijdens grote toernooien)

      - Het exacte aantal F1-fans wereldwijd is niet één vast getal (het hangt af van hoe je “fan” meet), maar de meest geciteerde recente schattingen geven een vrij duidelijk beeld:

      De Formule 1 zelf (FOM) schat de wereldwijde fanbase op ongeveer 827 miljoen fans (2025)

      De fanbase groeit snel sinds de Netflix-serie Drive to Survive en de wereldwijde uitbreiding van races.
      Ongeveer 42% is vrouwelijk en een groot deel is jonger dan 35
      F1 is daarmee één van de grootste sportfanbases ter wereld, vergelijkbaar met voetbal in bereik

      1. Wat wordt eigenlijk bedoeld met “fan”?
      F1 gebruikt een brede definitie, niet alleen “mensen die elke race kijken”.

      Iemand telt meestal mee als hij/zij:
      F1 regelmatig volgt (TV, streaming, social media)
      of zichzelf als fan identificeert in surveys
      of actief engagement toont (YouTube, Instagram, tickets, etc.)

      👉 Dus: het is een mix van hard gedrag + zelfrapportage

      Kort samengevat

      Die ~827 miljoen komt uit:

      📊 surveys + kijkcijfers + digitale data + eventdata
      → gecombineerd in een model dat per land fan aantallen schat
      → daarna wereldwijd opgeteld en gecorrigeerd voor overlap

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 20:37
    • Bertrand Gachot

      Posts: 797

      @pietje, ik moest er zelf ook om lachen! Maar ik heb dit lijstje niet zelf gebakken, dit was de uitleg :
      1. Voetbal (soccer)

      FIFA World Cup

      ⚽ Veruit de populairste sport ter wereld.

      Geschatte fanbase: 4 tot 5 miljard
      Dominant in Europa, Afrika, Latijns-Amerika en grote delen van Azië.
      Wereldkampioenschappen trekken miljarden kijkers.
      Enorm populair in landen als Brazilië, Argentinië, Duitsland, Engeland, Indonesië en Nigeria.
      2. Cricket

      Cricket World Cup

      🏏 Dankzij India behoort cricket tot de absolute wereldtop.

      Geschatte fanbase: 2,5 tot 3 miljard
      Extreem populair in India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Australië, Engeland en Zuid-Afrika.
      India alleen al heeft ruim 1,4 miljard inwoners en domineert de kijkcijfers.
      3. Basketbal

      National Basketball Association

      🏀 Profiteert enorm van de populariteit in China.

      Geschatte fanbase: 2 tot 3 miljard
      Zeer groot in China, de Verenigde Staten, de Filipijnen, Canada en delen van Europa.
      De NBA heeft honderden miljoenen fans in China.
      4. Hockey (veldhockey)

      FIH Hockey World Cup

      🏑 Wordt in westerse media vaak onderschat.

      Geschatte fanbase: 1,5 tot 2 miljard
      Vooral populair in India, Pakistan, Nederland, Duitsland, Australië en Argentinië.
      India zorgt voor een enorm deel van het wereldpubliek.
      5. Tennis

      Wimbledon Championships

      🎾 Echt mondiaal verspreid.

      Geschatte fanbase: 1 miljard+
      Sterke aanwezigheid in Europa, Noord-Amerika, China, Australië en Japan.
      Grote toernooien trekken wereldwijd honderden miljoenen kijkers.
      6. Volleybal

      Fédération Internationale de Volleyball

      🏐 Gigantisch qua actieve deelnemers.

      Geschatte fanbase: 900 miljoen tot 1 miljard
      Populair in China, Brazilië, Japan, Rusland, Italië en Turkije.
      7. Tafeltennis

      International Table Tennis Federation

      🏓 Vooral dankzij China.

      Geschatte fanbase: 800 miljoen tot 1 miljard
      Enorm in China, waar honderden miljoenen mensen het volgen of spelen.
      8. Badminton

      Badminton World Federation

      🏸 Zeer groot in Azië.

      Geschatte fanbase: 700 miljoen+
      Populair in China, India, Indonesië, Maleisië en Zuid-Korea.
      9. American football

      Super Bowl

      🏈 Gigantisch in de VS, maar minder mondiaal.

      Geschatte fanbase: 400 tot 500 miljoen
      Verreweg het grootste deel komt uit de Verenigde Staten.
      10. Honkbal

      World Baseball Classic

      ⚾ Groot in enkele zeer bevolkte landen.

      Populair in Japan, Zuid-Korea, Taiwan, de VS, Mexico en delen van het Caribisch gebied.
      Geschatte fanbase: 500 miljoen+
      Als je puur naar het aantal supporters kijkt

      De top 5 is waarschijnlijk:

      ⚽ Voetbal — 4–5 miljard
      🏏 Cricket — 2,5–3 miljard
      🏀 Basketbal — 2–3 miljard
      🏑 Hockey — 1,5–2 miljard
      🎾 Tennis — rond 1 miljard

      Het opvallende is dat veel westerse ranglijsten hockey, badminton en tafeltennis onderschatten. Zodra je de enorme bevolkingen van India en China volledig meetelt, blijken die sporten honderden miljoenen tot zelfs meer dan een miljard volgers te hebben.

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 20:43
    • Larry Perkins

      Posts: 65.669

      0 (.)(.) blote tietenparade 7,5–8 miljard

      • + 3
      • 10 jun 2026 - 20:44
    • Bertrand Gachot

      Posts: 797

      @larry, iets minder vanwege de Biblebelt en Noord-Korea

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 20:50
    • Pietje Bell

      Posts: 35.244

      Je vergeet Domenicali @Bertrand.

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 20:52
    • Bertrand Gachot

      Posts: 797

      @pietje en die engerd van de EO

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 20:54
    • Larry Perkins

      Posts: 65.669

      De Biblebelt kijkt juist massaal naar de blote tietenparade @Bertrand, allen dat doen ze stiekem. Eén voor één dalen af de keldertrap af naar de tv om volop te genieten wanneer de anderen de deur uit zijn.
      En omdat ze er met de zege van boven en het condoomverbod lustig oplos fokken gaat de kelderdeur wel 20 tot 35 keer per dag/nach open...

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 21:18
  • Larry Perkins

    Posts: 65.669

    Off-topic:

    De Lollipopman van Monaco!

    Penalty Principality | Monaco GP 2026
    (6,55 minuten)

    https://youtu.be/VIGYvJyClH8

    (dat snoep je toch maar mooi ff mee!)

    • + 1
    • 10 jun 2026 - 20:30
  • Larry Perkins

    Posts: 65.669

    On-topic:

    Best een aardige livery voor een keer van de Minarditororossoalphataurivisacashapprbformulaoneracingbulls, maar de link met het WK-voetbal zie ik niet, er is ook geen link met het logo van het WK...

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 22:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
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Audi
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Bahrein
-
Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
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Monaco
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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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