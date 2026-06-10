Racing Bulls verschijnt komend weekend met een opvallend nieuw uiterlijk aan de start van de Grand Prix van Barcelona. Het team uit Faenza kiest opnieuw voor een speciale livery en laat zich ditmaal inspireren door de voetbalcultuur. Na eerdere eenmalige kleurstellingen in Japan en Miami krijgt ook het raceweekend in Spanje een bijzonder tintje.

De Italiaanse renstal slaat daarmee een brug tussen twee van de populairste sporten ter wereld. Met het WK voetbal in aantocht en de sterke voetbalidentiteit van Barcelona als decor, wil Racing Bulls de gedeelde passie van beide werelden in de verf zetten.

Racing Bulls brengt voetbal en Formule 1 samen

Voor één weekend verruilt de VCARB 03 zijn vertrouwde uitstraling voor een ontwerp dat rechtstreeks verwijst naar de sfeer rond het voetbal. Volgens het team staat de speciale livery symbool voor identiteit, gemeenschap en de verbondenheid die zowel in de Formule 1 als in het voetbal centraal staan.

Ook naast de wagen wordt het thema doorgetrokken. Racing Bulls presenteert namelijk een exclusieve kledingcollectie die elementen van klassieke én moderne voetbalshirts combineert. Daarmee wil het team de cultuur van het voetbal naar de paddock brengen.

Kleurrijke VCARB 03 springt meteen in het oog

De aangepaste kleurstelling zorgt bovendien voor een opvallende visuele verandering. Waar de reguliere livery vooral uit donkere tinten bestaat, kiest Racing Bulls in Barcelona voor extra blauw- en groentonen.

Dat levert een frisse en kleurrijke uitstraling op die meteen de aandacht trekt. Met de unieke voetbal-livery hoopt Racing Bulls niet alleen op sportief succes in Spanje, maar ook buiten de baan een blijvende indruk achter te laten.

In Barcelona hoopt het zusterteam van Red Bull Racing wederom stappen te zetten. In de afgelopen races slaagden zowel Liam Lawson als Arvid Lindblad erin om punten te scoren.