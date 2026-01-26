user icon
Audi deelt groot nieuws en zet F1-talententprogramma op

Audi zet de volgende stap in zijn Formule 1-avontuur. Het Duitse fabrieksteam heeft officieel zijn eigen driver development program gelanceerd, waarmee het gericht wil investeren in jong talent. Met dit programma wil Audi de basis leggen voor een competitief en duurzaam F1-team op de lange termijn.

De leiding van het nieuwe opleidingsprogramma ligt in handen van Le Mans-winnaar Alan McNish, die een sleutelrol krijgt in het ontdekken en vormen van de coureurs van de toekomst.

Audi gaat aan de slag met een developmentplan

McNish wil op deze manier het Audi-team gaan versterken in de komende jaren, zo wordt hij geciteerd door Motorsport.com: "Het is een grote eer en een verantwoordelijkheid waar ik erg enthousiast over ben om de hoekstenen van het toekomstige Audi F1 Team te mogen vinden."

"Dit merk is gebouwd op een geschiedenis van ‘Vorsprung durch Technik’, en die filosofie moet zowel voor onze jonge coureurs als voor onze auto's gelden. We zijn niet alleen op zoek naar pure snelheid, maar ook naar veerkracht, intelligentie en een teamgerichte mentaliteit die een toekomstige Audi-kampioen kenmerkt." Audi maakte deze week zijn allereerste auto bekend.

Kampioenschap als einddoel

"Ons doel is om een pad te banen dat potentieel omzet in precisie en prestaties op het wereldtoneel. Ik kijk ernaar uit om met dit werk te beginnen en de eerste generatie talenten te selecteren die zich bij dit ambitieuze project zullen aansluiten", zo sluit McNish af. Audi heeft deze week ook een plan geïntroduceerd om in 2030 wereldkampioen te worden. 

Voor het debuutseizoen rijdt Audi met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto, beide afkomstig van Sauber, het team dat door Audi is overgenomen. Met het nieuwe driver development program wil Audi er echter voor zorgen dat toekomstige successen ook intern worden gekweekt. Sauber eindigde vorig seizoen als negende en Hülkenberg behaalde zijn allereerste podium uit zijn carrière.

Reacties (1)

  • AUDI_F1

    Posts: 3.532

    Voor enkele aanstormende jeugdige talenten goed nieuws, vooral als ze nog geen opleidingsteam hebben.

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 13:54

