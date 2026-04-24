<b> Updates: </b> Dit heeft Red Bull aangepast aan de auto van Verstappen

Red Bull Racing lijkt opnieuw met een flinke update te komen richting de volgende races. Op beelden van een recente filmdag zijn meerdere zichtbare aanpassingen aan de wagen te zien, wat erop wijst dat het team niet stilzit in de ontwikkelingsstrijd met concurrenten als Mercedes en Ferrari.

Max Verstappen kwam eerder deze week in actie in Engeland. Op het circuit van Silverstone reed de Nederlander om en nabij de 200 kilometer voor een filmdag met Red Bull. Een welkome verrassing daarbij voor de viervoudig wereldkampioen, was dat hij de updates en bovendien de aangepaste batterij in de motor kon testen. Wellicht dat de FIA met de nieuwe regelgeving Verstappen meer tegemoet is gekomen.

Opvallende wijzigingen aan RB: Meer dan alleen zichtbare updates

Op de beelden zijn verschillende aanpassingen duidelijk herkenbaar. Zo zou de voorvleugel-eindplaat vernieuwd zijn, net als de centrale halo-vleugel. Ook het sidepod-profiel en de motorkap lijken herwerkt, terwijl achteraan de vleugel en het DRS-systeem onder handen zijn genomen.

Insiders benadrukken dat het daar waarschijnlijk niet bij blijft. Er zijn behoorlijk wat zichtbare veranderingen, maar doorgaans zit er onderhuids nog veel meer verstopt. Zo’n filmdag is ideaal om de correlatie te testen en nieuwe onderdelen te valideren richting de volgende races.

Red Bull zet vol in op ontwikkeling: Filmdag cruciaal voor bevestiging

De timing van de updates is geen toeval. Met belangrijke races in aantocht wil Red Bull de kloof met de concurrentie verder dichten of juist vergroten. De filmdag biedt daarbij een eerste indicatie of de nieuwe onderdelen doen wat ze moeten doen.

Dit soort testmomenten zijn essentieel om te controleren of alles klopt tussen simulator en circuit. Pas daarna weet Verstappen zeker of hij met vertrouwen richting een raceweekend kunt. Het is nu afwachten of de updates ook op de baan het verschil maken en Red Bull opnieuw een stap voorwaarts kan zetten in de titelstrijd.

Reacties (5)

  • Maximo

    Posts: 9.855

    Inclusief prullenbak draaiklep achtervleugel

    • 24 apr 2026 - 08:03
  • schwantz34

    Posts: 41.941

    Het schijnt dat Max voorafgaande aan de test eigenhandig die Mariokartrukbatterij uit de auto heeft gesloopt, en er daarna een dikke vette Cosworth V10 in heeft gehangen...

    • 24 apr 2026 - 08:17
  • DBGates

    Posts: 3.923

    Als er ook maar veel gewichtsverlies is

    • 24 apr 2026 - 08:34
  • snailer

    Posts: 32.518

    Ik hoop eerlijk gezegd dat de updates de boel slechter maakt.
    Graag Verstappen weg uit dat media circus en op naar GT3.
    Ik heb de smaak wel te pakken van gt3.

    • 24 apr 2026 - 08:37
  • Pietje Bell

    Posts: 34.440

    Volgens het Italiaanse AutoRacer heeft de RB22 ook gewicht verloren.

    https://autoracer.it/red-bull-aggiornamenti-rb22-filming-day-silverstone-come-ferrari/


    Apr 23, 2026
    Paolo D’Alessandro, Rosario Giuliana

    Importante è anche l’aggiornamento meno visibile, ossia quello relativo al peso. Red Bull ha iniziato l’anno con qualche chilo in eccesso – seppur non si parla dei 20 e oltre chili vociferati – e il pacchetto che arriverà in Florida sarà comprensivo dei pezzi alleggeriti.

    Ook de minder zichtbare update is belangrijk, namelijk die met betrekking tot het gewicht. Red Bull begon het jaar met een paar kilo te veel – hoewel er geen sprake is van de geruchten over 20 of meer kilo’s – en het pakket dat in Florida zal arriveren, zal lichtere onderdelen bevatten.

    • 24 apr 2026 - 08:45

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

