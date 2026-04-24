Red Bull Racing lijkt opnieuw met een flinke update te komen richting de volgende races. Op beelden van een recente filmdag zijn meerdere zichtbare aanpassingen aan de wagen te zien, wat erop wijst dat het team niet stilzit in de ontwikkelingsstrijd met concurrenten als Mercedes en Ferrari.

Max Verstappen kwam eerder deze week in actie in Engeland. Op het circuit van Silverstone reed de Nederlander om en nabij de 200 kilometer voor een filmdag met Red Bull. Een welkome verrassing daarbij voor de viervoudig wereldkampioen, was dat hij de updates en bovendien de aangepaste batterij in de motor kon testen. Wellicht dat de FIA met de nieuwe regelgeving Verstappen meer tegemoet is gekomen.

Opvallende wijzigingen aan RB: Meer dan alleen zichtbare updates

Op de beelden zijn verschillende aanpassingen duidelijk herkenbaar. Zo zou de voorvleugel-eindplaat vernieuwd zijn, net als de centrale halo-vleugel. Ook het sidepod-profiel en de motorkap lijken herwerkt, terwijl achteraan de vleugel en het DRS-systeem onder handen zijn genomen.

Insiders benadrukken dat het daar waarschijnlijk niet bij blijft. Er zijn behoorlijk wat zichtbare veranderingen, maar doorgaans zit er onderhuids nog veel meer verstopt. Zo’n filmdag is ideaal om de correlatie te testen en nieuwe onderdelen te valideren richting de volgende races.

Red Bull zet vol in op ontwikkeling: Filmdag cruciaal voor bevestiging

De timing van de updates is geen toeval. Met belangrijke races in aantocht wil Red Bull de kloof met de concurrentie verder dichten of juist vergroten. De filmdag biedt daarbij een eerste indicatie of de nieuwe onderdelen doen wat ze moeten doen.

Dit soort testmomenten zijn essentieel om te controleren of alles klopt tussen simulator en circuit. Pas daarna weet Verstappen zeker of hij met vertrouwen richting een raceweekend kunt. Het is nu afwachten of de updates ook op de baan het verschil maken en Red Bull opnieuw een stap voorwaarts kan zetten in de titelstrijd.