Toto Wolff heeft met warme woorden gereageerd op de eerste Grand Prix-overwinning van Lewis Hamilton voor Ferrari. De Mercedes-teambaas zag zijn voormalige coureur zondag zegevieren in Barcelona en denkt dat er meerdere factoren schuilgaan achter diens heropleving. Daarbij verwees de Oostenrijker opvallend genoeg ook naar Hamiltons privéleven, met in het bijzonder naar Kim Kardashian.

Hamilton pakte op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn eerste overwinning sinds de overstap naar Ferrari. De Brit profiteerde optimaal van een Virtual Safety Car, maar beschikte volgens Wolff vooral over de snelheid om de concurrentie achter zich te houden.

Wolff ziet oude Hamilton weer opstaan

Ondanks de jarenlange rivaliteit tussen Mercedes en Ferrari maakte Wolff duidelijk dat hij Hamilton de zege van harte gunt. De teambaas benadrukte dat hun band na het vertrek van de zevenvoudig wereldkampioen onveranderd sterk is gebleven.

"Ik ben oprecht blij voor Lewis. Hij heeft enorm hard gewerkt en moeilijke periodes doorgemaakt, zeker vorig seizoen", vertelde Wolff na afloop van de Grand Prix van Barcelona. "Ik heb altijd gezegd dat als een van onze auto's niet wint, ik hoop dat Lewis degene is die er met de overwinning vandoor gaat."

Volgens Wolff was de zege van Hamilton allesbehalve toeval. Hoewel de Virtual Safety Car de Ferrari-coureur in de kaart speelde, denkt de Oostenrijker niet dat Mercedes de Brit zonder die neutralisatie had kunnen verslaan.

"Na de herstart was Lewis simpelweg de snelste man op de baan", analyseerde Wolff. "Zelfs als we voor hem waren gebleven, was het bijzonder moeilijk geweest om hem achter ons te houden."

Opvallende verklaring voor vormherstel Hamilton

Wolff ziet verschillende redenen voor de sterke prestaties van Hamilton. Volgens de Mercedes-teambaas passen de huidige auto's beter bij de rijstijl van de Brit dan de vorige generatie ground-effectwagens.

"Hard werken blijft de belangrijkste factor. Deze auto's voelen weer meer aan als conventionele Formule 1-wagens en dat lijkt beter bij Lewis te passen", legde Wolff uit. "Daarnaast zie je dat de samenwerking met zijn engineer goed verloopt en dat hij zich comfortabel voelt binnen Ferrari."

Toch kwam Wolff ook met een opvallende persoonlijke verklaring voor Hamiltons hernieuwde vorm. De Oostenrijker denkt namelijk dat zijn nieuwe vriendin, Kardashian, ook geholpen heeft.

"Toen ik hem op het podium zag staan, zag ik vooral iemand die gelukkig is", zei de Oostenrijker met een glimlach. "Misschien helpt zijn nieuwe relatie daar ook bij. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk een stabiel privéleven kan zijn. Uiteindelijk moeten het persoonlijke, emotionele en professionele plaatje allemaal kloppen. Als dat het geval is, volgen de resultaten vanzelf."