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Wolff blij voor Hamilton: "Misschien komt het door Kardashian"

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Wolff blij voor Hamilton: "Misschien komt het door Kardashian"

Toto Wolff heeft met warme woorden gereageerd op de eerste Grand Prix-overwinning van Lewis Hamilton voor Ferrari. De Mercedes-teambaas zag zijn voormalige coureur zondag zegevieren in Barcelona en denkt dat er meerdere factoren schuilgaan achter diens heropleving. Daarbij verwees de Oostenrijker opvallend genoeg ook naar Hamiltons privéleven, met in het bijzonder naar Kim Kardashian.

Hamilton pakte op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn eerste overwinning sinds de overstap naar Ferrari. De Brit profiteerde optimaal van een Virtual Safety Car, maar beschikte volgens Wolff vooral over de snelheid om de concurrentie achter zich te houden.

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Wolff ziet oude Hamilton weer opstaan

Ondanks de jarenlange rivaliteit tussen Mercedes en Ferrari maakte Wolff duidelijk dat hij Hamilton de zege van harte gunt. De teambaas benadrukte dat hun band na het vertrek van de zevenvoudig wereldkampioen onveranderd sterk is gebleven.

"Ik ben oprecht blij voor Lewis. Hij heeft enorm hard gewerkt en moeilijke periodes doorgemaakt, zeker vorig seizoen", vertelde Wolff na afloop van de Grand Prix van Barcelona. "Ik heb altijd gezegd dat als een van onze auto's niet wint, ik hoop dat Lewis degene is die er met de overwinning vandoor gaat."

Volgens Wolff was de zege van Hamilton allesbehalve toeval. Hoewel de Virtual Safety Car de Ferrari-coureur in de kaart speelde, denkt de Oostenrijker niet dat Mercedes de Brit zonder die neutralisatie had kunnen verslaan.

"Na de herstart was Lewis simpelweg de snelste man op de baan", analyseerde Wolff. "Zelfs als we voor hem waren gebleven, was het bijzonder moeilijk geweest om hem achter ons te houden."

Opvallende verklaring voor vormherstel Hamilton

Wolff ziet verschillende redenen voor de sterke prestaties van Hamilton. Volgens de Mercedes-teambaas passen de huidige auto's beter bij de rijstijl van de Brit dan de vorige generatie ground-effectwagens.

"Hard werken blijft de belangrijkste factor. Deze auto's voelen weer meer aan als conventionele Formule 1-wagens en dat lijkt beter bij Lewis te passen", legde Wolff uit. "Daarnaast zie je dat de samenwerking met zijn engineer goed verloopt en dat hij zich comfortabel voelt binnen Ferrari."

Toch kwam Wolff ook met een opvallende persoonlijke verklaring voor Hamiltons hernieuwde vorm. De Oostenrijker denkt namelijk dat zijn nieuwe vriendin, Kardashian, ook geholpen heeft.

"Toen ik hem op het podium zag staan, zag ik vooral iemand die gelukkig is", zei de Oostenrijker met een glimlach. "Misschien helpt zijn nieuwe relatie daar ook bij. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk een stabiel privéleven kan zijn. Uiteindelijk moeten het persoonlijke, emotionele en professionele plaatje allemaal kloppen. Als dat het geval is, volgen de resultaten vanzelf."

Freek-Willem

Posts: 6.738

Hij weet nu hoe je met een gigantische achtervleugel moet omgaan en met een auto met een brede maar voor 'loose' end.

  • 5
  • 15 jun 2026 - 17:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Toto Wolff Ferrari

Reacties (11)

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  • Freek-Willem

    Posts: 6.738

    Hij weet nu hoe je met een gigantische achtervleugel moet omgaan en met een auto met een brede maar voor 'loose' end.

    • + 5
    • 15 jun 2026 - 17:27
  • Larry Perkins

    Posts: 65.800

    Dan is het te hopen dat de motor van Kardashian het hele seizoen niet kapot gaat...

    • + 3
    • 15 jun 2026 - 18:01
    • schwantz34

      Posts: 42.202

      Die motor van Kim is zelfs met een voorgevelhamer nog niet kapot te krijgen, dat ding loopt op 100% puur synthetische silliconenolie!

      • + 3
      • 15 jun 2026 - 18:20
  • Pietje Bell

    Posts: 35.324

    Wolff kan zich beter op zijn eigen team focussen en eraan denken dat hij 2 coureurs
    in dienst heeft ipv 1!!
    Staat Russell op het podium tijdens zijn 100ste race voor Mercedes en geen Mercedes
    teamlid die voor het podium staat om hem toe te juichen!
    Ook niet toen hij uit zijn wagen stapte en tijdens het interview.

    • + 1
    • 15 jun 2026 - 18:20
    • Bertrand Gachot

      Posts: 877

      Bij ouwe en bij mij hing de Woody 63 vlag wel uit en werd een bescheiden straat feest georganiseerd ( bescheiden wegens de te verwachten lage opkomst)

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 18:41
    • schwantz34

      Posts: 42.202

      Misschien dat Mercedes bij de rest van de Geepees Ouw-sjagerijnige vleespet kan laten invliegen om zijn enige vriend een riem door het hart te steken bij een volgende podiumceremonie?

      • + 1
      • 15 jun 2026 - 18:48
    • Robin

      Posts: 3.252

      Denk dat Toto zich in alle opzichten ruim voldoende op z’n eigen team focust.

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 19:13
  • mr.Monza

    Posts: 10.071

    Misschien kan Kimmetje ook even bij Charles langsgaan.

    • + 1
    • 15 jun 2026 - 19:10
    • snailer

      Posts: 33.393

      Kimmetje zou Leclerc helemaal van slag maken.

      Hoewel....

      Ooit een z filmpje zitten kijken.aar ging over boxen. Dus maar uitgezeten.
      Ging over een kampioensgevecht.

      De ene boxer gaf zijn vrouw opdracgt om de tegenstander amoureus flink onder handen te nemen.

      Inderdaad bleek de tegenstander wel in voor een robbertje vechten buiten de ring.

      De dame en de tegenstander hadden een beestachtig lange nacht.

      Alleen bleek het de tweelingbroer van de tegenstander die tussen de lakens was gekropen.

      Ik hoef verder niet uit te leggen wie won.

      Als Carcrashian Leclerx een nacht onder handen neemt, dan vermoed ik dat Leclerx niet alleen tussen de lakens crasht.

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 19:23
    • schwantz34

      Posts: 42.202

      Ik denk dat Kim liever niet twerkt met gereedschap dat bezwijkt onder druk...

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 19:23
  • GPYesterday

    Posts: 357

    Kim heeft alleen gezorgd dat Hamilton niet in die afschuwelijke kledij rondloopt.

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 19:50

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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