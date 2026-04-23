Max Verstappen geldt nog altijd als een uithangbord voor de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen is een smaakmaker van de sport, en is commercieel gezien nog altijd heel interessant voor sponsors. Zijn manager Raymond Vermeulen zorgt er echter wel voor dat alles goed verloopt, want Verstappen is geen clown.

Verstappen is op een teleurstellende wijze aan het huidige seizoen begonnen, maar dat betekent niet dat de aandacht in hem is afgenomen. Sterker nog, alles wat Verstappen zegt en doet blijft voor headlines zorgen. Ook op commercieel gebied is hij zeer groot, en dat merkte men op de Nürburgring, toen zijn aanwezigheid er afgelopen weekend weer voor zorgde dat er miljoenen mensen naar de kwalificatieraces keken.

Wat moet Verstappen niet doen?

Verstappens manager Raymond Vermeulen houdt alles goed in de gaten. In gesprek met Formule 1 Magazine geeft hij een belangrijk advies: "Het belangrijkste is dat je altijd zeggenschap houdt. Dat zeg ik ook altijd tegen Max. Er komt voor hem ooit iemand na Raymond Vermeulen en dan geldt hetzelfde: zorg ervoor dat je weet wat je tekent, dat je weet wat je doet en met wie je in zee gaat. Want mensen komen vaak dingen halen en ze brengen weinig. Het blijft altijd opletten geblazen."

Vermeulen heeft in al zijn jaren in de Formule 1 ook het één en ander geleerd: "Als ik iets niet begrijp, doe ik het niet. En wat we tegenwoordig doen, moet ook echt passen. Max is geen clown, rare dingen gaan we niet doen. Hij doet alleen nog dingen waar hij energie van krijgt. En als je daar hetzelfde in zit met een partij, dan werkt dat makkelijker dan met een partij die zijn eigen DNA wil doordrukken voor zijn merk."

Wat brengt de toekomst?

Verstappens nalatenschap in de sport is groot, en als Vermeulen wordt gevraagd wat hij wil nalaten, is hij eerlijk: "Ik zit nu in de laatste fase van mijn loopbaan en ik wil voor Max een ecosysteem bouwen dat na de Formule 1 duurzaam is. Als ik met pensioen ga, dan moet er iets staan waarmee hij verder kan en wil."

"En dan denk ik in eerste instantie vooral aan Verstappen Racing. En of dat nou het opleiden van nieuw talent is, GT-racen of het runnen van een eigen team; we hebben dan een platform waarmee dat kan."