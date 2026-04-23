Manager Verstappen wil geen gekke dingen doen: "Max is geen clown"

Manager Verstappen wil geen gekke dingen doen: "Max is geen clown"

Max Verstappen geldt nog altijd als een uithangbord voor de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen is een smaakmaker van de sport, en is commercieel gezien nog altijd heel interessant voor sponsors. Zijn manager Raymond Vermeulen zorgt er echter wel voor dat alles goed verloopt, want Verstappen is geen clown.

Verstappen is op een teleurstellende wijze aan het huidige seizoen begonnen, maar dat betekent niet dat de aandacht in hem is afgenomen. Sterker nog, alles wat Verstappen zegt en doet blijft voor headlines zorgen. Ook op commercieel gebied is hij zeer groot, en dat merkte men op de Nürburgring, toen zijn aanwezigheid er afgelopen weekend weer voor zorgde dat er miljoenen mensen naar de kwalificatieraces keken.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Wat moet Verstappen niet doen?

Verstappens manager Raymond Vermeulen houdt alles goed in de gaten. In gesprek met Formule 1 Magazine geeft hij een belangrijk advies: "Het belangrijkste is dat je altijd zeggenschap houdt. Dat zeg ik ook altijd tegen Max. Er komt voor hem ooit iemand na Raymond Vermeulen en dan geldt hetzelfde: zorg ervoor dat je weet wat je tekent, dat je weet wat je doet en met wie je in zee gaat. Want mensen komen vaak dingen halen en ze brengen weinig. Het blijft altijd opletten geblazen."

Vermeulen heeft in al zijn jaren in de Formule 1 ook het één en ander geleerd: "Als ik iets niet begrijp, doe ik het niet. En wat we tegenwoordig doen, moet ook echt passen. Max is geen clown, rare dingen gaan we niet doen. Hij doet alleen nog dingen waar hij energie van krijgt. En als je daar hetzelfde in zit met een partij, dan werkt dat makkelijker dan met een partij die zijn eigen DNA wil doordrukken voor zijn merk."

Wat brengt de toekomst?

Verstappens nalatenschap in de sport is groot, en als Vermeulen wordt gevraagd wat hij wil nalaten, is hij eerlijk: "Ik zit nu in de laatste fase van mijn loopbaan en ik wil voor Max een ecosysteem bouwen dat na de Formule 1 duurzaam is. Als ik met pensioen ga, dan moet er iets staan waarmee hij verder kan en wil."

"En dan denk ik in eerste instantie vooral aan Verstappen Racing. En of dat nou het opleiden van nieuw talent is, GT-racen of het runnen van een eigen team; we hebben dan een platform waarmee dat kan."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.073

Nou ben ik meer geïnteresseerd in de mening van de kapper en nagelstyliste van Max.
Maar dat zal morgen wel komen vermoed ik zo...

  • 23 apr 2026 - 14:08
F1 Nieuws Max Verstappen Raymond Vermeulen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 695

    Nou ramon! Het is anders wel een Circus deze clowsclasse..

    • 23 apr 2026 - 13:25
  • The Wolf

    Posts: 666

    Ecosystemen zijn belangrijk, ik heb hier ook mijn eigen ecosysteem, je kunt 'ns langskomen. Geen interesse? Vooral wegblijven dan. Who the f..ck cares

    • 23 apr 2026 - 13:28
  • Bertrand Gachot

    Posts: 493

    Over Ramonke zeggen ze hier in Venlo, "Pronken met andermans kleed". Voor de niet Limburgers onder ons (dus zowel de niet belgische- als nederlandse limburgers"; kleed = jurk.

    • 23 apr 2026 - 13:42
    • The Wolf

      Posts: 666

      kan wel zo zijn maar Raymond heeft al jaren gratis f1 paddock tickets, beetje popi doen met 'n schoon hemmeke aan, champagne achterover kappen gelijk 'n koe water drinkt.. nee bruin leventje die vent, ik zou ook pronken met andermans kleedje

      • 23 apr 2026 - 14:04
    • Larry Perkins

      Posts: 64.499

      Nou hoe het echt zit!

      Voor Max is Raymond ook een schot in de roos! Het lijkt me zeer rustgevend als je - naast je vader - nog iemand blindelings kunt vertrouwen dat hij altijd jouw belangen voorop stelt, daar waar andere coureurs om de zoveel tijd hun management vervangen en een nieuwe relatie moeten opbouwen...

      (herhaalde plaatsing)

      • 23 apr 2026 - 14:18
    • The Wolf

      Posts: 666

      Raymond is ooit begonnen als vakkenvuller, en is nu zakkenvuller

      • 23 apr 2026 - 14:22
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.074

    Nou ben ik meer geïnteresseerd in de mening van de kapper en nagelstyliste van Max.
    Maar dat zal morgen wel komen vermoed ik zo...

    • 23 apr 2026 - 14:08
    • Larry Perkins

      Posts: 64.499

      Helaas, morgen zijn Lewis en 'plastic-Kim' weer aan de beurt...

      • 23 apr 2026 - 14:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.074

      En toch...toch wil ik mezelf opofferen om Kim eens flink uit te wonen.
      Ik weet het, het zal niet meevallen....

      • 23 apr 2026 - 15:21
  • Larry Perkins

    Posts: 64.499

    Nou rest nog de derde schrijvert om ook een bericht uit het stukje op F1 Maga zine te peuren...

    (eerder: Manager Vermeulen geniet van Verstappen: "Max is volwassen geworden", gepubliceerd op 22 april 2026 om 10.46 uur)

    • 23 apr 2026 - 14:16

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

